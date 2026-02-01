Nálad is megjelent a tőzeglégy? Ezt a filléres trükköt vesd be a bosszantó kis betolakodó ellen

A fertőzést akkor visszük be a házba, amikor új növényt, vagy akár virágföldet veszünk. A tőzeglégy lárvái ugyanis a földből kelnek ki, és a legyek később a nedves talajba rakják le a petéiket. Így a már meglévő növényeink földjébe is bekerülhet a kártevő, és gyorsan lefertőzheti az összes cserepet, ha nem cselekszünk időben. A Fanny magazin ezúttal is remek tippeket gyűjtött össze a tőzeglégy ellen.

A tőzeglégy akár 8–10 napig is él, de ez idő alatt is rendkívül aktív.

Fotó: Firn / Shutterstock

Mit érdemes tudni a tőzeglégyről, és hogyan kerül a lakásba?

Melegben könnyen szaporodik

A tőzeglégy a párás, meleg levegőt és a nedves földet kedveli, ezért a téli, fűtött lakás ideális keltető számukra. Ráadásul a lakásban a természetes ellenségei sem veszélyeztetik, így rendkívül gyorsan elszaporodik, hiszen kedvezőek a feltételek, és semmi nem veszélyezteti.

A virágföldben történik a kár

A repkedő legyek legfeljebb csak bosszantók, a károkat a virágföldben kikelő lárvák okozzák, melyek a növények gyökereivel táplálkoznak. Fiatalabb, gyengébb növényeknél, palánták esetében nemcsak a fejlődés akadhat meg, de a növény is elpusztulhat.

Milyen hatékony megelőzési módszerek vannak tőzeglégy ellen?

Figyeljünk a víz mennyiségre

Mivel a tőzeglégy a nedves virágföldet kedveli, télen fokozottan ügyeljünk arra, hogy elkerüljük a túlöntözést – ez a gyökérrothadás veszélye miatt is célszerű. Ne álljon soha vízben a növény, a következő locsolással pedig várjuk meg, míg a föld felső, 1-2 centiméteres rétege teljesen ki nem szárad.

Öntözzük alulról

Ahelyett, hogy a cserépben lévő föld felső rétegét vizesítenénk be, inkább a kaspó aljába, vagy a virágcserép alátétébe tegyük az öntözővizet, így elkerülhetjük, hogy nedves legyen a virágföld teteje – a tőzeglégy nőstény így nem tud hova petézni.

Tegyük karanténba

Ha új növényt viszünk haza, pár hétre tegyük teljesen külön helyiségbe, és várjuk meg, hogy kikel-e a tőzeglégy a földjükből. Ha nem, akkor nyugodtan mehetnek a többiek közé; így elkerülhetjük a tömeges fertőződést.

Figyeljünk a virágföld váráslásakor

Virágföldnél is tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, például kerüljük az olyan csomagokat, melyek kint áztak az esőben, vagy sérült a csomagolásuk, hiszen a sérült, nedves zacskóba könnyen belepetézhettek a legyek, így mi magunk ültetjük bele a lárvás földbe a növényeinket.