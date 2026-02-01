Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Nálad is megjelent a tőzeglégy? Ezt a filléres trükköt vesd be a bosszantó kis betolakodó ellen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 15:15
Első ránézésre azt hihetnénk, hogy muslicákról van szó, hiszen nagyon hasonlítanak egymásra, közelebbről megnézve azonban látható a különbség a két rovar között. A muslica kerekebb formájú, a virágok körül repkedő rovar nyúlánkabb, fekete, és a virágföld körül cikázik. Ha tehát a szobanövények körül rajzó apró rovart látunk, azok szinte biztos, hogy tőzeglégy. Lássuk, hogyan védekezhetünk ellenük!

A fertőzést akkor visszük be a házba, amikor új növényt, vagy akár virágföldet veszünk. A tőzeglégy lárvái ugyanis a földből kelnek ki, és a legyek később a nedves talajba rakják le a petéiket. Így a már meglévő növényeink földjébe is bekerülhet a kártevő, és gyorsan lefertőzheti az összes cserepet, ha nem cselekszünk időben. A Fanny magazin ezúttal is remek tippeket gyűjtött össze a tőzeglégy ellen.

Tőzeglégy elleni védekezés ragacsos csapdával a virágföldben
A tőzeglégy akár 8–10 napig is él, de ez idő alatt is rendkívül aktív.
Fotó: Firn /  Shutterstock 

Mit érdemes tudni a tőzeglégyről, és hogyan kerül a lakásba?

Melegben könnyen szaporodik

A tőzeglégy a párás, meleg levegőt és a nedves földet kedveli, ezért a téli, fűtött lakás ideális keltető számukra. Ráadásul a lakásban a természetes ellenségei sem veszélyeztetik, így rendkívül gyorsan elszaporodik, hiszen kedvezőek a feltételek, és semmi nem veszélyezteti.

A virágföldben történik a kár

A repkedő legyek legfeljebb csak bosszantók, a károkat a virágföldben kikelő lárvák okozzák, melyek a növények gyökereivel táplálkoznak. Fiatalabb, gyengébb növényeknél, palánták esetében nemcsak a fejlődés akadhat meg, de a növény is elpusztulhat.

Milyen hatékony megelőzési módszerek vannak tőzeglégy ellen?

Figyeljünk a víz mennyiségre

Mivel a tőzeglégy a nedves virágföldet kedveli, télen fokozottan ügyeljünk arra, hogy elkerüljük a túlöntözést – ez a gyökérrothadás veszélye miatt is célszerű. Ne álljon soha vízben a növény, a következő locsolással pedig várjuk meg, míg a föld felső, 1-2 centiméteres rétege teljesen ki nem szárad.

Öntözzük alulról

Ahelyett, hogy a cserépben lévő föld felső rétegét vizesítenénk be, inkább a kaspó aljába, vagy a virágcserép alátétébe tegyük az öntözővizet, így elkerülhetjük, hogy nedves legyen a virágföld teteje – a tőzeglégy nőstény így nem tud hova petézni.

Tegyük karanténba

Ha új növényt viszünk haza, pár hétre tegyük teljesen külön helyiségbe, és várjuk meg, hogy kikel-e a tőzeglégy a földjükből. Ha nem, akkor nyugodtan mehetnek a többiek közé; így elkerülhetjük a tömeges fertőződést.

Figyeljünk a virágföld váráslásakor

Virágföldnél is tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, például kerüljük az olyan csomagokat, melyek kint áztak az esőben, vagy sérült a csomagolásuk, hiszen a sérült, nedves zacskóba könnyen belepetézhettek a legyek, így mi magunk ültetjük bele a lárvás földbe a növényeinket.

Próbáljuk meg sterilizálni

Ha biztosra akarunk menni, terítsük szét a virágföldet egy régi tepsiben, és süssük 30 percig 80-100 fokon, ez minden kártevőt és gombaspórát elpusztít. Fontos, hogy ne legyen ennél magasabb a hőfok, mert a föld hasznos szerves anyagai is károsodhatnak. Kisebb mennyiséget egy zacskóban vagy edényben a mikróba is betehetünk pár percre.

Mit tegyünk, ha megjelent a tőzeglégy a lakásban?

Takarjuk le a virágföldet

Amennyiben megjelent a tőzeglégy a növényeink körül, szórjunk a virágföld tetejére kvarchomokot vagy sódert egy-két centi vastagságban, így a légy nem fér hozzá a nedves virágföldhöz, és nem tudja letenni a petéit.

Csökkentsük a számukat

Akárcsak a muslicát, a tőzeglegyet is csapdába lehet csalni egy kis almaecettel. Egy kisebb tálkában készítsünk belőle keveréket: adjunk hozzá vizet, pár csepp mosogatószert, az illat vonzani fogja a legyeket, de a mosogatószer miatt nem tudnak elrepülni.

Próbáljuk ki a régi módszert

Ma is hatásos a régi trükk: dugjunk gyufaszálakat a virágföldbe úgy, hogy a fejük legyen lefelé. A mai gyufák is tartalmaznak ként, ami így kioldódik a talajba, és megtizedeli a tőzeglégy lárvákat. A gyufa foszfortartalma más kórokozók, kártevők ellen is hatásos; érdemes minden cserépbe 2-3 szálat dugni.

Szórjuk a cserépbe fahéjat

A fahéjat a kertészkedésben elsősorban dugványozáskor szokás használni, de a tőzeglégy ellen is kiváló, hiszen a fertőtlenítő hatására most is szükség lehet. Szórjunk belőle vékonyan a virágföld tetejére. Mivel a lárvák gombákkal is táplálkoznak, így a fahéjjal megszórt földfelszín ellenséges környezet nekik.

Hagyjuk kiszáradni a virágföldet

Amennyiben olyan fajta növényről van szó, amelyik kibírja, ha teljesen kiszárad a földje, akkor hagyjuk, hogy az egész cserép mélységében csontszáraz legyen időnként; a lárvák nem bírják a száraz földet, és elpusztulnak. Ha nagyon kritikus a helyzet, és egyetlen házi praktika sem vált be, akkor vegyük ki a növényt a cserépből, szabaduljunk meg a fertőzött virágföldtől, és mossuk le a gyökereket. Ezután ültessük friss, ellenőrzött minőségű virágföldbe.

További hatékony tippekért nézd meg az alábbi videót is:

