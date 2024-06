A cserepes virágok helyes gondozása: így még sokáig gyönyörködhetsz bennük!

Figyelj a talajtakarásra

A talajtakaró gyakori kiegészítője a kerti ágyásoknak, de bizonyos esetekben – például egynyári virágoknál – a cserepes növényeknél is hasznos. A szerves vagy szintetikus talajtakaró keverékek segítenek a kültéri növényeknek megtartani a nedvességet még a nyáron is, télen pedig védik a hideg ellen őket. A talajtakaró réteg akadályozza a gyomok növekedését is.

Óvd a virágokat a kártevőktől

A cserepes virágokat ugyanúgy ellephetik a kártevők, mint a földben élőket, így nagyon fontos a rendszeres ellenőrzés. Szükség szerint használj természetes szereket ellenük, vagy vegyszereket. A lényeg, hogy folyamatosan nézd, és azonnal cselekedj, ha gond van.