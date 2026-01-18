Gyakori hibák, amik elpusztítják a szobanövényeket télen

Miért pusztulnak el a szobanövények éppen a téli hónapokban? A háttérben gyakran a helytelen gondozás áll, ezért a szobanövény gondozása ebben az időszakban kulcskérdés.
Eláruljuk, hogy miért árt a fűtés és a huzat télen a szobanövényeknek.
Azt is megtudhatod, miért fontos a párásítás és a megfelelő fény a hideg időben.
Kiderítjük, vajon ezekben a hónapokban kárt okozhat-e a növényeknek az átültetés, vagy tápoldatozás.
A hideg hónapok különösen megterhelik a szobanövényeket, ezért több odafigyelést igényelnek. Ám a szobanövény gondozása télen sok buktatót rejt: egy rossz öntözés, kevés fény vagy túl száraz levegő is végzetes lehet számukra. A Fanny magazin összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat, és azt is, hogyan kerülheted el ezeket.
Szobanövény gondozása lépésről lépésre
Nincs helyük az ablakpárkányon
Hiába van bent fűtés, a növényeket megviseli ez az időszak annak ellenére, hogy téli nyugalmi állapotban vannak. Gyakori probléma, hogy az ablakpárkányra tesszük őket azért, hogy több fényt kapjanak, csakhogy itt könnyen hősokkot kaphatnak attól, hogy a leveleik hozzáérnek a jéghideg ablaküveghez, alulról viszont folyamatosan kapják a meleg levegőt a radiátortól. Tedd távolabb a nyílászárótól! Az ablakok tájolása segíthet eldönteni, hogyan helyezd el a növényeket a lakásban.
Szükségük van a párásításra A fűtési szezonban a legtöbb lakás páratartalma 30% alá csökken, miközben 50-60%-ra van szükségük az egészséges fejlődéshez. A barnuló, száradó levélcsúcsok, valamint a sárguló, hervadó levélszélek jelzik, hogy szükség van a szobanövények párásítására. Jó megoldás lehet, ha növeled a szintet egy vizes tálba helyezett kavicsokkal.
Nem kapnak elég fényt Bár közvetlenül az ablaküveg mellé nem ajánlott tenni őket, ha túlságosan messze vannak az ablaktól, akkor is kókadhatnak a növényeink. Próbáld minél közelebb helyezni őket a természetes fényhez anélkül, hogy hőingadozásnak tennéd ki őket.
Távolabb a radiátortól Arra is figyelj, hogy ha túl közel vannak a fűtőtesthez, a közvetlen hő hatására kiszáradhatnak a levelek, elkezd a szélük barnulni, ezért tartsd legalább fél-egy méter távolságra a radiátortól, kályhától.
Legyengülnek a szövetek A pihenőidőszakban lévő növényeknek általában egyáltalán nem kell tápoldatot adni, hiszen ilyenkor nem a növekedés a cél. Ha mégis rendszeresen pótolod a tápanyagot, a szövetei a mesterséges növekedési kényszer miatt gyengülhetnek, és később nemcsak a betegségekre lesznek fogékonyabbak, de nem fognak szépen fejlődni tavasszal.
Sokkot kaphatnak a hidegtől Télen is rendszeresen kell szellőztetni, de vigyázz, hogy ne zúduljon rájuk a fagyos levegő. A trópusi fajtákat, például a fikuszt percek alatt sokkolhatja a hideg, ami levélhulláshoz vezethet, és ha hosszú távon kiteszed őket ennek, akár el is pusztulhatnak. Tartsd olyan helyen, ahol nem éri őket közvetlenül a huzat szellőztetéskor.
Időnként le kell takarítani A száraz levegő és a fűtés miatt több a por a lakásban, ami a leveleken is vastagon meg tud ülni, ez gátolja a fotoszintézist, ami ebben az időszakban, amikor amúgy is kevés a fény, kritikus lehet. Fontos ilyenkor a szobanövények leveleinek tisztítása. Rendszeresen töröld át tiszta, mikroszálas törlőkendővel.
Ilyenkor is veszélyben lehetnek A növény ápolása télen is fontos: sokan nem is gondolják, hogy a takácsatkák a száraz melegben is nagyon aktívak, ezért ilyenkor is rendszeresen ellenőrizni kell a virágokat. A fertőzésre utaló jelek lehetnek például a levelek fonákján lévő pókhálószerű képződmények. Szerencsére vannak természetes védőszerek a kártevők ellen, amelyeket otthon is elkészíthetünk különféle fűszernövényekből.
Rendszeresen ellenőrizd őket Ne feledd, hogy a hideg időszakban is megbetegedhetnek, és akárcsak az év többi részében, ilyenkor is a leveleken láthatod az első, árulkodó jeleket. Sárgulás, lankadás esetén azonnal keresd meg az okot, ne várd meg, míg tönkremegy.
Várd meg vele a tavaszt Hatalmas hiba télen átültetni a növényeket, még akkor is, ha már kinőtték a cserepet, hiszen a nyugalmi időszakban nem biztos, hogy túlélik az ezzel járó sokkot. Várd meg vele a márciust, amikor beindul a nedvkeringés.
Hagyd egy helyben Télen a növények minden csepp fényért küzdenek, ezért ilyenkor ne forgasd, ne költöztesd őket, hagyd, hogy megszokják a kevés fényt ott, ahol vannak.
Hogyan öntözzük a szobanövényeket? Sokszor az is a vesztüket okozza, ha megfeledkezel a locsolásról. Bár tény, hogy ilyenkor kevesebb vízre van szükségük, fontos, hogy betartsd az öntözés aranyszabályait: a minimumot meg kell adni nekik, hiszen a teljes kiszáradást a legtöbb faj nem tolerálja; ez alól csak a pozsgások, kaktuszok kivételek. Vigyázz, mert a túlöntözés is gyökérrothadást okozhat!
Megfáznak a gyökerek Télen a csapból folyó víz nagyon hideg, 10 °C alá is lemehet, ez pedig sokkolhatja a növények gyökereit. Vedd ki a szükséges mennyiséget, és öntözés előtt hagyd felmelegedni szobahőmérsékletűre.
Figyelj jobban a kaspókra Míg tavasszal és nyáron gyorsan elpárolog a díszkaspók aljában összegyűlő víz, ezekben a hónapokban ez nem feltétlenül van így. A pangó víz a cserép alatt akár halálos is lehet a növényeinkre, ezért időnként, ha sok összegyűlt, egyszerűen öntsd ki. A jégkocka öntözés legnagyobb előnye, hogy lassan adagolja a vizet, így csökkenti a túlöntözés esélyét.
Ha kíváncsi vagy a strapabíró, könnyen kezelhető szobanövényekre, nézd meg ezt a videót:
