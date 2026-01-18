Gyakori hibák, amik elpusztítják a szobanövényeket télen

Eláruljuk, hogy miért árt a fűtés és a huzat télen a szobanövényeknek.

Azt is megtudhatod, miért fontos a párásítás és a megfelelő fény a hideg időben.

Kiderítjük, vajon ezekben a hónapokban kárt okozhat-e a növényeknek az átültetés, vagy tápoldatozás.



A hideg hónapok különösen megterhelik a szobanövényeket, ezért több odafigyelést igényelnek. Ám a szobanövény gondozása télen sok buktatót rejt: egy rossz öntözés, kevés fény vagy túl száraz levegő is végzetes lehet számukra. A Fanny magazin összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat, és azt is, hogyan kerülheted el ezeket.

Szobanövény gondozása lépésről lépésre



Nincs helyük az ablakpárkányon

Hiába van bent fűtés, a növényeket megviseli ez az időszak annak ellenére, hogy téli nyugalmi állapotban vannak. Gyakori probléma, hogy az ablakpárkányra tesszük őket azért, hogy több fényt kapjanak, csakhogy itt könnyen hősokkot kaphatnak attól, hogy a leveleik hozzáérnek a jéghideg ablaküveghez, alulról viszont folyamatosan kapják a meleg levegőt a radiátortól. Tedd távolabb a nyílászárótól! Az ablakok tájolása segíthet eldönteni, hogyan helyezd el a növényeket a lakásban.

