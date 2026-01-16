Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ez az 5 szobanövény észrevétlenül tisztítja a lakás levegőjét

szobanövény
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 09:15
légtisztítóegészségtipplakás
A növények sokszor csak akkor jutnak eszünkbe, amikor szobadíszt keresünk. Pedig van pár olyan növény, amely amellett, hogy jól mutat, még hasznos is. A cikkünkben bemutatott öt szobanövény csendben teszi a dolgát, és a háttérben tisztítja a lakás levegőjét.
  • Bizonyos szobanövények segíthetnek javítani a lakás levegőjének minőségét.
  • Könnyen beszerezhetők és nem igényelnek különleges gondozást.
  • Hosszú távon a közérzetre és a tér hangulatára is hatással lehetnek.

A lakás levegőjének minősége nem csak attól függ, milyen gyakran szellőztetünk. A mindennapi tárgyaink, a tisztítószerek, festékek, elektronikai eszközök folyamatosan szennyezik a beltéri környezetet. Egy idő után csak annyit érzünk, hogy gyakrabban fáj a fejünk, fáradékonyabbak vagyunk vagy egyszerűen kevésbé szeretünk otthon lenni. Ilyenkor nem csak a szellőztetés jó megoldás: gondoljunk bizonyos szobanövényekre is!

Szobanövény gondozása
Egy jól elhelyezett szobanövény nemcsak díszít, a levegőt is tisztítja 

Hogyan válasszunk szobanövényt?

A megfelelő szobanövény kiválasztásánál ne csak az esztétikum legyen szempont, hanem az is, mennyire illeszkedik az otthon adottságaihoz, a fényviszonyokhoz és a saját gondozási szokásainkhoz. Bizonyos szobanövények képesek csökkenteni olyan gyakori légszennyező anyagok mennyiségét, mint a dohányfüst, a formaldehid vagy a benzol, miközben oxigént termelnek és párásítják a szoba levegőjét.

Légtisztító szobanövények

Összegyűjtöttük azokat a közismert, könnyen beszerezhető szobanövényeket, amelyek nemcsak szépek, hanem tisztább, frissebb levegőt varázsolnak az otthonunkba.

1. Anyósnyelv 

Az anyósnyelv, vagy latin nevén Sansevieria, az egyik legellenállóbb szobanövény. Kevés fényt igényel, jól viseli a száraz levegőt, és nincs szüksége gyakori öntözésre. Vastag levelei segíthetnek bizonyos beltéri szennyező anyagok megkötésében, az elektromágneses sugárzás semlegesítésében, valamint az éjszakai oxigéntermelésben, ami a növény különleges tulajdonsága. Ideális választás lehet például a hálószobába. 

Anyósnyelv kaspóban
Az anyósnyelv az egyik legellenállóbb szobanövény 

2. Szobapáfrány 

A szobapáfrány segít növelni a levegő páratartalmát, ami különösen a fűtési időszakban lehet hasznos, amikor a száraz levegő kellemetlen tüneteket okozhat. Világos, de nem tűző napos helyet kedvel, és rendszeres öntözést igényel – cserébe friss, üde hangulatot teremt. Légtisztító növényként a levegő szén-dioxid tartalmát szűri meg.

Szobapáfrány
A szobapáfrány a levegő szén-dioxid tartalmát szűri meg 

3. Vitorlavirág

A vitorlavirág az egyik legismertebb légtisztító növény, amely elegáns megjelenésével könnyen beilleszthető bármilyen enteriőrbe. Közepes fényigényű, és viszonylag gyorsan jelzi, ha vízre van szüksége. A levegő ammónia, benzol, formaldehid és triklór-etilén tartalmát szűri meg. 

Vitorlavirág
A vitorlavirág elegáns megjelenésű légtisztító növény 

4. Zöldike

A zöldike sok lakásban már évtizedek óta jelen van, ezért hajlamosak vagyunk természetesnek venni a meglétét. Kifejezetten jól tűri a városi környezetet, gyorsan alkalmazkodik, és minimális gondozás mellett is szépen fejlődik. Könnyen szaporítható, így egyetlen növényből idővel több is lehet. Jól érzi magát konyhában, dolgozósarokban vagy olyan helyiségekben, ahol nagyobb a napi mozgás és a levegő terhelése, ugyanis kutatások szerint 96 százalékban képes megkötni a szoba szén-dioxid tartalmát. 

Zöldike
A zöldike egyszerűen tartható lakásban, irodában is 

5. Aloe vera

Az aloe vera régóta ismert gyógynövény. A pozsgás növények családjába tartozik, a húsos levelekben található átlátszó zselét sokan használják bőrirritáció és kisebb sérülések kezelésére. Az aloe vera légtisztító hatása sem elhanyagolható. Kutatások szerint képes csökkenteni a levegőben jelen lévő benzol és formaldehid mennyiségét, így nemcsak a látványával, hanem a lakás levegőminőségének javításával is hozzájárul a komfortosabb otthoni környezethez.

Aloe vera
Az aloe vera a gyógyhatása mellett rendkívül jó légtisztító növény 

