Itt a segítség, ha te is utálsz vasalni: 3 pofonegyszerű tipp a gyűrődésmentes ruhákért

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 13:15
Neked is lapul pár gyűrött ing a szekrényed alján, ami csak arra vár, hogy végre kivasald őket? Most mutatunk pár pofonegyszerű trükköt, ami remek alternatívát jelenthet vasalás helyett, a ruháid mégis simák és gyűrődésmentesek lesznek!
Boncza Léda
Ma már szerencsére több módszer is létezik, amellyel kiválthatjuk a vasalást, ami nem meglepő, hiszen talán ez az egyik leggyűlöltebb házimunka, ami sok bosszúságot okoz. Ezúttal azonban nem a gőzölő hatékonyságáról lesz szó. Olyan egyszerű házi praktikákat mutatunk, amelyekhez semmilyen új eszközre nem lesz szükséged, mégis segítenek abban, hogy a ruháid simák és gyűrődésmentesek legyenek! Jöjjenek a legegyszerűbb tippek vasalás helyett!

Trükkök a mosott ruhákhoz vasalás helyett.
Hatásos tippek, amiket bevethetsz a vasalás helyett!
Fotó: Oleksandr Kondriianenko
  • A mosási beállítások befolyásolják, milyen állapotban veszed ki a ruháidat a gépből.
  • A szárítás módja sem mindegy ebben az esetben.
  • Néhány egyszerű praktikával örökre kihúzhatod a vasalást a teendők listájáról.

Profi tippek a vasalás helyett: ennyit kell tenned a gyűrődésmentes ruhák érdekében

1. A mosás módja

A gyűrődések leggyakoribb oka a túlterhelt dob. Amikor a ruháknak nincs elég helyük a gépben, összegabalyodnak, a centrifuga pedig rögzíti a ráncokat. Érdemes kisebb adagokkal mosni, különösen az ingeket, blúzokat, vékonyabb, gyűrődésre hajlamos anyagokat.

A mérsékeltebb centrifugafordulat is segíthet: kíméli a textilt és megakadályozza, hogy a ruha a gyűrődésekkel együtt száradjon meg. Azok a darabok, amik még kissé nedvesen kerülnek ki a mosógépből, még alakíthatók a száradás előtt.

2. A teregetés technikája

  • A ruhák alapos kirázására, kisimítására érdemes időt és energiát szánni a teregetés előtt!
  • Felsők és ruhák esetében a vállfás szárítás a legjobb: segít, hogy az anyag saját súlyánál fogva simuljon ki.
  • A csipeszes teregetésnél olyan helyet kell választani, ahol nem hagynak nyomot, például a hónalj résznél vagy a varrás mentén.
Praktikák vasalás helyett a gyűrött ingek ellen.
Amint a ruha megszárad, célszerű azonnal összehajtani vagy felakasztani, mert a késlekedés újabb gyűrődéseket eredményezhet.
Fotó: Victoria 1

3. Gyors megoldások a ráncok ellen

Ha mindezek ellenére is maradnak problémás területek, akkor sem kell azonnal előkapni a vasalódeszkát – amit olyan gondosan beapplikáltunk az ajtó mögé vagy a lépcső alá. Vasalás helyett terítsd ki a gyűrött ruhákat a fürdőszobában/mosókonyhában. A fürdőszobai pára hatékonyan lazítja az anyagot, különösen a vékonyabb textileket.

Segíthet egy enyhén nedves törölköző is: finoman nyomogasd át a gyűrött részeket, hogy kisimulva száradjanak meg újra. 

A kedvenc női praktikánk pedig: galléroknál, szegélyeknél egy hajvasaló gyors és célzott megoldást nyújt, akár az indulás előtti, utolsó utáni pillanatokban is.

Nézd meg az alábbi videót, hogy megtanuld a gyűrődésmentes ingek hajtogatásának technikáját:

