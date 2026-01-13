Erre te sem vagy felkészülve – Az egészséged bánhatja, ha így teregetsz télen a lakásban

A beltéri ruhaszárítás jelentősen megemeli a lakás levegőjének páratartalmát. Az év leghidegebb hónapjaiban ráadásul ritkábban szellőztetünk, szívesen veszünk hosszú, forró fürdőket, miután jégcsapként térünk haza egy hosszú munkanap végén, és ilyenkor gyakrabban készítünk gőzölgő, meleg leveseket is, amelyek belülről is átmelegítik a testünket. Ezek azonban mind tovább növelik a páralecsapódást az otthonunkban.

A beltéri ruhaszárítás komoly páraterhelést okoz a lakásban.

A radiátoron szárított ruhák fokozzák a pára lecsapódását.

Télen a szellőztetés hiánya tovább rontja a helyzetet.

A nedves levegő hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthet.

Beltéri ruhaszárítás a radiátoron: ezért nem jó ötlet ez a téli praktika

Télen egy radiátorra terített, vizes, vastag pulóver is rossz döntés lehet. A meleg hatására a nedvesség gyorsabban párolog, de a szellőztetés hiányában a lakásban ragad. A pára lecsapódik a hidegebb felületeken: falakon, ablakokon és a szoba sarkaiban. A folyamat lassú és észrevehetetlen, de hatásai idővel foltok, dohos szag, majd penész formájában jelentkeznek.

Ruhaszárítás a hálószobában

Rengetegen a hálószobát választják a ruhaszárítás helyszínének, hiszen itt senkit sem zavar a mindennapi teendőkben. Azonban a falak, függönyök, sőt még az ágy matraca is magába szívja a nedvességet, ami nemcsak a lakás állapotának árt, de az alvásminőséget is rontja.

Ráadásul a tartósan párás környezet tökéletes terepet szolgáltat a penészgombák kialakulásának. Főleg a fürdőszobában, konyhában, pincében, mosóhelyiségekben nagy az esély a kialakulásukra, de bárhol előfordulhatnak, ahol a mikroklíma párásabb vagy hűvösebb. Így télen minden olyan helyiség érintett lehet, ahol ruháinkat szárítjuk. Különösen, ha ezt a fűtőtesten tesszük.

Egészségügyi kockázatok

A nedves, penészes környezet fokozottan veszélyes lehet a csecsemőkre, gyerekekre, idősekre, illetve az asztmával vagy allergiával együtt élő személyekre, hiszen a penészgombák által kibocsátott anyagok különböző légúti panaszokat és bőrirritációt is okozhatnak.

Tegyél meg mindent a lakás állapotának, de még inkább az egészséged megőrzésének érdekében: ne teregess a hálószobában,

szellőztess gyakrabban, nyiss ablakot télen is,

soha ne szárítsd a ruháidat a radiátoron,

használj páramentesítőt!

