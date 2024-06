Emeld új szintre a mosást, ezekkel a filléres trükkökkel illatoznak a ruhák

Ki ne szeretné, ha otthonába lépve kellemes illatok fogadnák?! Egy jóillatú lakásban a család is jobban érzi magát, főleg egy stresszes nap után, amikor minden apró mozzanat hozzájárulhat ahhoz, hogy a tűrőképesség mérlege jó vagy rossz irányba billenjen. Hidd el, minden a ruhákkal kezdődik!

Egy anyuka az Instagram-oldalán mutatta meg bevált módszereit! Az olcsó és ismertebb trükkök közé tartozik az illatgyertyák alkalmazása, de még ennél is tartósabb eredményt érhetsz el, ha a kedvenc parfümödből egy keveset egy tisztasági betétre fújsz, majd beragasztod azt a szekrényedbe. Ettől a trükktől nem csak a ruhák maradnak illatosak, de amint kihúzod a fiókot, betölti a teret a kedvenc parfümöd illata.

Próbáld ki azt is, hogy egy pohárba szódabikarbónát töltesz, majd beteszed a ruhásszekrénybe, így onnan garantáltan kiűzöd a nem kívánt szagokat! Az is hasznos lehet, ha szárítólabdákra illóolajat csepegtetsz, és így helyezed a szárítógépbe – meglátod, még a teregetés is élmény lesz! Neked is van olyan módszered, amire esküdni mernél?