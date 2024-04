Gyakori hibák, amiket szinte mindenki elkövet mosás közben

A ruhamosás relatíve egyszerűen tűnhet, ám egy mosógépszakértő szerint igenis tehetjük olyan rosszul azt, hogy nagyobb kárt teszünk vele, mint gondolnánk. Natalie Hitching most elárulja titkait és azt, hogyan kerülhetőek el a jövőre nézve a mosógép katasztrófák. Kiemeli, először a legfontosabb, hogy mit, hogyan teszünk be a gépbe. Sok laza darab, mint például a melltartó pántja ugyanis beragadhat a külső és belső dob közé, pont úgy, mint a zsebben hagyott apró.

Így tartsd tisztán a mosógépedet! Fotó: pexels

A melltartó esetében a legjobb, ha azokat egy mosózsákba tesszük bele így védve a gépet és a darabot is.

- tanácsolja Natalie.

Hozzáteszi, nem csak az a fontos, hogy megnézzük zsebeinket mosás előtt, hanem az is, hogy ne töltsük túl a gépet:

Ha egy ideig nem voltál otthon, akar csábító a gondolat, hogy telerakjuk a gépet. Azonban az olyan nehezebb darabok, mint a nagy törülköző vagy a nagy ruha, több kárt tesz, mint gondolnánk. Azok ugyanis rengeteg vizet magukba szívnak, amelyek így a dobot károsítják, mivel az rosszul pörög a kiegyenlítetlen belső súly miatt.

- figyelmeztetett.

Azt is javasolja, hogy gyakran figyeljük a mosógépünk állapotát és a hangokat is. Ügyeljünk az olyan tipikus problémára, mint a kemény víz, ugyanis az vízközvet okozhat, amely odaáig vezethet, hogy eltömődik a szűrő, így nem tud egy idő után centrifugálni majd. Nem lesz képes szívni ugyanis a vizet. Ezek mellett a vízköves mosógép még a ruhákat is károsítja:

Egy idő után a fehér nem lesz csillogó fehér. Sárgássá, szűrkévé válik, míg a törülköző pedig keménnyé és dörzsissé.

Végül pedig a legfontosabb: a mosógéptisztítás, amelyet három havonta elég megtenni. Áttörölni az öblítő és mosószer adagolót, átmosni a szűrőt. A legjobb az, ha az adagoló tálca kimosása után indítunk egy szimpla forróvizes mosást is, hogy a gép belülről is tisztulhasson - írja a Mirror.