Hiába mosod, mégis büdös marad a ruhád? Ezt rontod el

Nem kell rögtön új mosógépet venned vagy drága mosószert keresgélned, ha kellemetlen szagúak maradnak a ruhaneműid mosás után. Néha már egy kisebb változtatás is elég ahhoz, hogy a textilek biztosan friss illatot árasszanak. Mutatunk 5 egyszerű, de hatásos trükköt.
A mosógép gumitömítésében, a szűrőben és a mosószer adagolóban idővel lerakódások telepednek meg. Ezek remek táptalajául szolgálnak a penésznek és a baktériumoknak, amelyek visszajutnak a ruhákra is. Érdemes tehát havonta egyszer egy üres, 90 fokos mosást lefuttatni. Ha teszel a dobba két üveg 20 százalékos ecetet vagy speciális mosógéptisztítót, azzal még hatékonyabb tisztítást érhetsz el.
Sokan úgy vélik, ha minél több mosószert használnak, annál tisztábbak lesznek a ruháik. Valójában azonban a felesleg nem tud kioldódni, megtapad a szálak között, és nedvesen tartja az anyagot, ami áporodott, kellemetlen szagot eredményez. Használj mérőpoharat vagy kapszulát, és tényleg csak annyit adj a ruhákhoz, amennyit a gyártó javasol. Így tiszta és friss illatú lesz a ruha, ráadásul a mosógépet sem terheled felesleges lerakódásokkal.
Ismerős, amikor gyorsan bepakolod a mosógépbe a teljes szennyest, és alig bírod becsukni a gép ajtaját? Ilyenkor a ruhák összetömörödnek és nem tudja azokat rendesen átjárni a víz és a mosószer. Jobb, ha inkább két kisebb adagot mosol. A ruha így szabadabban mozog, tisztább és illatosabb lesz, és a mosógépet is kíméled.
Talán a leggyakoribb hiba az, hogy elindítjuk a mosást, de csak órákkal később vesszük ki a kimosott ruhát. A nedves, zárt dob ideális terep a kellemetlen szagok kialakulásához. Ha elfoglalt vagy, állítsd be a késleltetett indítást, így a gép pont akkor végez majd, amikor hazaérsz, és nem lesz ideje bebüdösödni a ruháknak.
A szárítás is problémás lehet. Ha a ruha túl lassan szárad, felveszi azt a bizonyos nyirkos pinceillatot. Ha teheted, szárítsd szabad levegőn vagy szellős helyen. Ha a lakásban teregetsz, figyelj arra, hogy legyen légmozgás – akár egy kis ventilátor is megteszi. A szárítógépet se tömd túl, és ha teheted, mindig várd meg, amíg teljesen megszáradnak a ruhák, mielőtt elrakod azokat a szekrénybe.
Bónusz tipp: áztasd a ruhát ecetbe
A vastagabb anyagú ruhadarabok nehezebben száradnak meg, így azok könnyebben bebüdösödhetnek, főleg a hűvösebb hónapokban. Ezeket a ruhákat áztasd be mosás előtt ecetes vízbe. Az ecet savassága segít eltüntetni a dohos szagot. Az áztatáshoz keverj össze egy bögre 10%-os étkezési ecetet egy vödör forró vízzel, majd merítsd bele a ruhát úgy, hogy a keverék teljesen ellepje azt. Hagyd benne körülbelül egy órát, aztán mosd ki a szokásos módon. Már az első próbálkozás után érezni fogod, hogy frissebb, tisztább illata lesz a ruhának.
