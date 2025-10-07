Hiába mosod, mégis büdös marad a ruhád? Ezt rontod el

Nem kell rögtön új mosógépet venned vagy drága mosószert keresgélned, ha kellemetlen szagúak maradnak a ruhaneműid mosás után. Néha már egy kisebb változtatás is elég ahhoz, hogy a textilek biztosan friss illatot árasszanak. Mutatunk 5 egyszerű, de hatásos trükköt.

Ahhoz, hogy a ruhaneműk biztosan jó illatúak legyenek mosás után, a mosógép időnkénti tisztítása is fontos.

1. Tisztítsd ki a mosógépet

A mosógép gumitömítésében, a szűrőben és a mosószer adagolóban idővel lerakódások telepednek meg. Ezek remek táptalajául szolgálnak a penésznek és a baktériumoknak, amelyek visszajutnak a ruhákra is. Érdemes tehát havonta egyszer egy üres, 90 fokos mosást lefuttatni. Ha teszel a dobba két üveg 20 százalékos ecetet vagy speciális mosógéptisztítót, azzal még hatékonyabb tisztítást érhetsz el.

2. Ne használj túl sok mosószert

Sokan úgy vélik, ha minél több mosószert használnak, annál tisztábbak lesznek a ruháik. Valójában azonban a felesleg nem tud kioldódni, megtapad a szálak között, és nedvesen tartja az anyagot, ami áporodott, kellemetlen szagot eredményez. Használj mérőpoharat vagy kapszulát, és tényleg csak annyit adj a ruhákhoz, amennyit a gyártó javasol. Így tiszta és friss illatú lesz a ruha, ráadásul a mosógépet sem terheled felesleges lerakódásokkal.

3. Ne pakold tele a mosógépet

Ismerős, amikor gyorsan bepakolod a mosógépbe a teljes szennyest, és alig bírod becsukni a gép ajtaját? Ilyenkor a ruhák összetömörödnek és nem tudja azokat rendesen átjárni a víz és a mosószer. Jobb, ha inkább két kisebb adagot mosol. A ruha így szabadabban mozog, tisztább és illatosabb lesz, és a mosógépet is kíméled.

4. Ne hagyd a gépben poshadni

Talán a leggyakoribb hiba az, hogy elindítjuk a mosást, de csak órákkal később vesszük ki a kimosott ruhát. A nedves, zárt dob ideális terep a kellemetlen szagok kialakulásához. Ha elfoglalt vagy, állítsd be a késleltetett indítást, így a gép pont akkor végez majd, amikor hazaérsz, és nem lesz ideje bebüdösödni a ruháknak.

5. Ruhaszárítás: gyorsan és alaposan

A szárítás is problémás lehet. Ha a ruha túl lassan szárad, felveszi azt a bizonyos nyirkos pinceillatot. Ha teheted, szárítsd szabad levegőn vagy szellős helyen. Ha a lakásban teregetsz, figyelj arra, hogy legyen légmozgás – akár egy kis ventilátor is megteszi. A szárítógépet se tömd túl, és ha teheted, mindig várd meg, amíg teljesen megszáradnak a ruhák, mielőtt elrakod azokat a szekrénybe.

Bónusz tipp: áztasd a ruhát ecetbe A vastagabb anyagú ruhadarabok nehezebben száradnak meg, így azok könnyebben bebüdösödhetnek, főleg a hűvösebb hónapokban. Ezeket a ruhákat áztasd be mosás előtt ecetes vízbe. Az ecet savassága segít eltüntetni a dohos szagot. Az áztatáshoz keverj össze egy bögre 10%-os étkezési ecetet egy vödör forró vízzel, majd merítsd bele a ruhát úgy, hogy a keverék teljesen ellepje azt. Hagyd benne körülbelül egy órát, aztán mosd ki a szokásos módon. Már az első próbálkozás után érezni fogod, hogy frissebb, tisztább illata lesz a ruhának.

