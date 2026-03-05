Orbán Viktor a hadifoglyok hazahozataláról: "Ez folyamatos munka!"

"Lélekemelő pillanatok! Hazatértek a magyar hadifoglyok" - e szavakkal tett közzé videót közösségi oldalán Orbán Viktor, miután hajnalban Magyarországra ért az elengedett két kárpátaljai kényszersorozott férfi. Mint ismert, a hadifoglyok elengedését Szijjártó Péterrel szerdán Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök. A két kárpátaljai magyar férfit szeretteik várták a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.

Orbán Viktor a videóban elárulta: folyamatos munka volt a hadifoglyok hazahozatala. "Nem úgy van, hogy hozzákezdünk, és abbahagyjuk, hanem folyamatosan nyomon követjük, hogy hány magyar és kik estek el a fronton. Az ő családjaiknak segítséget nyújtunk. Követjük azt is, hogy hányan estek hadifogságba vagy tűntek el, és őket felkutatjuk. Ez folyamatos munka. Időnként vannak kiemelkedő, szép pillanataink, amikor haza tudunk hozni és ki tudunk szabadítani magyarokat az orosz fogságból" - magyarázta a miniszterelnök.