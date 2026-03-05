Válságban a legnépszerűbb úti célok: hová ne utazzunk 2026-ban?

Az utazási szokások átalakulása és az olcsó repülőjegyek elérhetősége miatt ma már olyan helyszínek is végveszélybe kerültek, amelyek korábban a nyugalom szigetei voltak. A tömegturizmus fenyegető jelensége nem csupán a zsúfolt utcákban, hanem az egekbe szökő ingatlanárakban és a helyi erőforrások kimerülésében is megmutatkozik.

A norvégiai Lofoten-szigetekről azt gondolhatnánk, hogy eléggé távol esik a turizmus nyomásától. Sajnos nem, a tömegturizmus veszélyei már Európa e távoli pontját is elérték.

Fotó: fokke baarssen / shutterstock

Fenntarthatósági válság: egy friss felmérés alapján öt népszerű európai helyszín került fel a „tiltólistára” a túlterheltség miatt.

egy friss felmérés alapján öt népszerű európai helyszín került fel a „tiltólistára” a túlterheltség miatt. Helyi ellenállás: a Kanári-szigeteken és az olasz partoknál a lakosság és a természet védelme érdekében korlátozásokat sürgetnek a látogatókkal szemben.

a Kanári-szigeteken és az olasz partoknál a lakosság és a természet védelme érdekében korlátozásokat sürgetnek a látogatókkal szemben. Veszélyeztetett északi csoda: a listára felkerült a norvég Lofoten-szigetek is, ahol a lakóautós áradat és az Instagram-turizmus rombolja a sarkvidéki ökoszisztémát.

Melyek a tömegturizmus veszélyei?

A szakértők szerint bizonyos desztinációknak most pihenőre van szükségük, hogy megőrizhessék karakterüket a jövő generációi számára. Az alábbiakban öt olyan népszerű európai úti célt mutatunk be, ahol a látogatók száma elérte a fenntarthatóság határát. Ezeken a helyeken a turisztikai nyomás már nemcsak a természetet, hanem a helyi közösségek türelmét is próbára teszi. Érdemes tehát megfontolni, hogy 2026-ban alternatív, kevésbé terhelt úti célokat válasszunk a pihenéshez.

Isola Sacra, Olaszország

A Róma közelében fekvő Isola Sacra különleges ókori temetőjéről és tengerpartjáról ismert, ám a közeljövőben tervezett gigantikus kikötőfejlesztés hatalmas felháborodást váltott ki. A beruházás keretében több ezer fős óriáshajók köthetnének ki a 15 ezer fős település mellett, ami visszafordíthatatlanul megváltoztatná a régió történelmi arculatát.

Kanári-szigetek, Spanyolország

A spanyolországi Kanári-szigetek népszerűsége töretlen a napsütésre vágyók körében, azonban tavaly már 18 millió látogató érkezett a korlátozott erőforrásokkal rendelkező területre. A helyi lakosság több szigeten is utcára vonult, mivel a látogatók áradata miatt élhetetlenné váltak a mindennapok és súlyos vízhiány fenyeget.