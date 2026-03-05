Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Olyan helyszínek is felkerültek a tömegturizmus vörös listájára, amiről nem is gondolnánk: például a svájci Jungfrau régió.

Válságban a legnépszerűbb úti célok: hová ne utazzunk 2026-ban?

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 09:45
fenntarthatóságtömegturizmus
A világjárás élménye mellett érdemes mérlegelni a látogatások környezeti és társadalmi hatásait is. Egy friss felmérés rávilágít, hogy a tömegturizmus bizonyos helyszíneken már a helyi életminőséget és a történelmi örökséget veszélyezteti. Ha ez nem tart vissza, gondolj arra, hogy a te utazási élményed is jelentősen csökkenti, ha olyan helyen vakációznál, ahol lépni is alig lehet a tömegtől. Mutatunk 5 európai úti célt, ahová idén nem érdemes elutaznod.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az utazási szokások átalakulása és az olcsó repülőjegyek elérhetősége miatt ma már olyan helyszínek is végveszélybe kerültek, amelyek korábban a nyugalom szigetei voltak. A tömegturizmus fenyegető jelensége nem csupán a zsúfolt utcákban, hanem az egekbe szökő ingatlanárakban és a helyi erőforrások kimerülésében is megmutatkozik.

A norvégiai Lofoten-szigeteket is elérte a tömegturizmus káros hatása.
A norvégiai Lofoten-szigetekről azt gondolhatnánk, hogy eléggé távol esik a turizmus nyomásától. Sajnos nem, a tömegturizmus veszélyei már Európa e távoli pontját is elérték. 
Fotó: fokke baarssen /   shutterstock
  • Fenntarthatósági válság: egy friss felmérés alapján öt népszerű európai helyszín került fel a „tiltólistára” a túlterheltség miatt.
  • Helyi ellenállás: a Kanári-szigeteken és az olasz partoknál a lakosság és a természet védelme érdekében korlátozásokat sürgetnek a látogatókkal szemben.
  • Veszélyeztetett északi csoda: a listára felkerült a norvég Lofoten-szigetek is, ahol a lakóautós áradat és az Instagram-turizmus rombolja a sarkvidéki ökoszisztémát.

Melyek a tömegturizmus veszélyei?

A szakértők szerint bizonyos desztinációknak most pihenőre van szükségük, hogy megőrizhessék karakterüket a jövő generációi számára. Az alábbiakban öt olyan népszerű európai úti célt mutatunk be, ahol a látogatók száma elérte a fenntarthatóság határát. Ezeken a helyeken a turisztikai nyomás már nemcsak a természetet, hanem a helyi közösségek türelmét is próbára teszi. Érdemes tehát megfontolni, hogy 2026-ban alternatív, kevésbé terhelt úti célokat válasszunk a pihenéshez.

Isola Sacra, Olaszország

A Róma közelében fekvő Isola Sacra különleges ókori temetőjéről és tengerpartjáról ismert, ám a közeljövőben tervezett gigantikus kikötőfejlesztés hatalmas felháborodást váltott ki. A beruházás keretében több ezer fős óriáshajók köthetnének ki a 15 ezer fős település mellett, ami visszafordíthatatlanul megváltoztatná a régió történelmi arculatát.

Kanári-szigetek, Spanyolország

A spanyolországi Kanári-szigetek népszerűsége töretlen a napsütésre vágyók körében, azonban tavaly már 18 millió látogató érkezett a korlátozott erőforrásokkal rendelkező területre. A helyi lakosság több szigeten is utcára vonult, mivel a látogatók áradata miatt élhetetlenné váltak a mindennapok és súlyos vízhiány fenyeget.

Egy turista egy virágos Kanári-szigeteki utcán sétál.
A gyönyörű Kanári-szigetek nem képes lépést tartani a szigetekre irányuló tömegturizmus igényeivel. 
Fotó: Unai Huizi Photography /   shutterstock

Jungfrau régió, Svájc

Svájc egyik leglátványosabb alpesi vidéke a túlzott népszerűség áldozatává vált, ahol a turistabuszok és a tömegek már a legeldugottabb vízeséseket is ellepik. A természetvédelmi területek és a hegyi utak láthatóan pusztulnak a hatalmas terhelés alatt, ami veszélyezteti a svájci falvak eredeti nyugalmát.

Santorini, Görögország

A görög sziget, Santorini ikonikus kék kupolái és naplementéje miatt az egyik legzsúfoltabb helyszínné vált a Földközi-tengeren, ahol a főszezonban szó szerint mozdulni sem lehet. A helyi infrastruktúra és a közműhálózat nem képes kiszolgálni a naponta érkező több tízezer hajós turistát, így a sziget elvesztette eredeti varázsát.

Santorini látképe.
A képeslapra kívánkozó, festői panorámát kínáló Santorini fuldoklik a tengerjáró hajókkal érkező turisták áradatában. 
Fotó: Neirfy /   shutterstock

Lofoten-szigetek, Norvéga

A Norvégia északi részén található szigetcsoport, a Lofoten-szigetek drámai hegycsúcsai és halászfalvai ma már az Instagram-turizmus áldozatai (ahogy az olaszországi Dolomitok is), ahol a szűk utak és apró parkolók képtelenek befogadni a lakóautók áradatát. A vadkempingezők és a túrázók tömegei miatt a sérülékeny sarkvidéki ökoszisztéma és a helyi madárvilág nyugalma is komoly veszélybe került az utóbbi években.

Nézd meg a festői Lofoten-szigeteket az alábbi videóban is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu