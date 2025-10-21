Így fertőtleníts az influenza után, hogy más már ne legyen beteg

Amikor a családból valaki megbetegszik, bármilyen elővigyázatosak és körültekintőek is vagyunk, az influenza nyomokat hagy maga után a lakásban. Szinte bárhol, bármin, és akár 48 órán keresztül is életképesek maradhatnak ezeken a felületeken.
Egy egyszerű megszokott takarítás nem lesz elég ahhoz, hogy a kórokozókkal elbánjunk. A fertőtlenítés az, ami valóban elpusztítja a vírust, ezért miután megtisztítunk egy-egy felületet, még át kell mennünk rajta valamilyen fertőtlenítőszerrel vagy akár hipóval.
Ha szeretnénk, hogy a család többi megússza a betegeskedést, egy jó alapos, teljes fertőtlenítésre lesz szükség az egész lakásban. Mutatjuk, hogyan csináld, hogy tényleg hatásos legyen!
A legfontosabb! Vannak olyan részek a lakásban, amiket mindenki többször végig tapogat. Ide tartoznak a(z):
Ezeket a legfontosabb minél hamarabb és minél alaposabban áttörölgetnünk fertőtlenítőszerrel.
Szintén gócpontja lehet a fertőző maradványoknak, köszönhetően a bögréknek, poharaknak és evőeszközöknek. Ezeket a konyhai eszközöket mind forró vízzel mosd el (vagy rakd a mosogatóképbe).
Ha ezzel megvagy, fertőtlenítsd a többi felületet is (hűtőajtó, konyhapult, szekrények, de a mikróról, sütőrajtóról se feledkezz meg)!
Mindegy, hogy közös-e a fürdőszoba a beteggel, mert a kórokozók vándorolnak, és a fürdőszoba is egy kritikus terep, ahol megtelepedhetnek. A csapokat, wc-t, zuhanyrózsát, de még a szappanadagolót is fertőtlenítened kell, ha biztosra akarsz menni. Sőt! A legjobb, ha mindenki újra cseréli a fogkeféjét is, mert ezeken is könnyen megtapad a vírus.
Sokan elfelejtik, hogy nemcsak a szilárd felületeken tapadnak meg az influenza kórokozói. Ugyanúgy fontos, hogy a ruhákat, ágyneműt, konyharuhát és minden otthoni textíliát, amivel a beteg érintkezhetett, megtisztítsunk a vírusos időszak után. Ne sajnálj a hőfokon se!
Éjjeliszekrény, ágykeret és persze a kilincsek. A gyerekszobában a játékok is vírusos csomópontoknak számítanak, és jó, ha a takarítás folyamata alatt, külön figyelmet szentelünk a fertőtlenítésükre. Plüssok a mosógépbe, műanyag játékok pedig meleg, szappanos vízbe, száradás után pedig, fertőtlenítsd őket
Ha belegondolsz mennyien nyomkodjátok egy háztartásban, azonnal rájössz, miért fontos ezeket is jó alaposan áttörölgetni. Telefon, laptop, távirányító stb. mind hemzsegnek a kórokozóktól.
Itt a legpraktikusabb, ha törlőkendőt alkalmazol a fertőtlenítéshez (főleg a képernyők esetében).
Szellőztess! Egyrészt ezzel csökkentheted a levegőben maradt kórokozók szaporodását. Másrészt pedig, fontos, hogy a sok fertőtlenítőszer után, tiszta levegőt szívjatok a zárt terekben is.
