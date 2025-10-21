Így fertőtleníts az influenza után, hogy más már ne legyen beteg

Amikor a családból valaki megbetegszik, bármilyen elővigyázatosak és körültekintőek is vagyunk, az influenza nyomokat hagy maga után a lakásban. Szinte bárhol, bármin, és akár 48 órán keresztül is életképesek maradhatnak ezeken a felületeken.

Extra tisztítást igényelnek az influenzaszezon idején: evőeszközök, bögrék, poharak, tányérok

Fotó: Oxanaso / Shutterstock

Egy egyszerű megszokott takarítás nem lesz elég ahhoz, hogy a kórokozókkal elbánjunk. A fertőtlenítés az, ami valóban elpusztítja a vírust, ezért miután megtisztítunk egy-egy felületet, még át kell mennünk rajta valamilyen fertőtlenítőszerrel vagy akár hipóval.

Ha szeretnénk, hogy a család többi megússza a betegeskedést, egy jó alapos, teljes fertőtlenítésre lesz szükség az egész lakásban. Mutatjuk, hogyan csináld, hogy tényleg hatásos legyen!

Takarítási tippek az influenzaszezonra

Forrópontok fertőtlenítése

A legfontosabb! Vannak olyan részek a lakásban, amiket mindenki többször végig tapogat. Ide tartoznak a(z):

Kilincsek

Villanykapcsolók

Korlátok

Ezeket a legfontosabb minél hamarabb és minél alaposabban áttörölgetnünk fertőtlenítőszerrel.

Konyhatakarítás

Szintén gócpontja lehet a fertőző maradványoknak, köszönhetően a bögréknek, poharaknak és evőeszközöknek. Ezeket a konyhai eszközöket mind forró vízzel mosd el (vagy rakd a mosogatóképbe).

Ha ezzel megvagy, fertőtlenítsd a többi felületet is (hűtőajtó, konyhapult, szekrények, de a mikróról, sütőrajtóról se feledkezz meg)!

Fürdőszoba-takarítás

Mindegy, hogy közös-e a fürdőszoba a beteggel, mert a kórokozók vándorolnak, és a fürdőszoba is egy kritikus terep, ahol megtelepedhetnek. A csapokat, wc-t, zuhanyrózsát, de még a szappanadagolót is fertőtlenítened kell, ha biztosra akarsz menni. Sőt! A legjobb, ha mindenki újra cseréli a fogkeféjét is, mert ezeken is könnyen megtapad a vírus.

Mosás

Sokan elfelejtik, hogy nemcsak a szilárd felületeken tapadnak meg az influenza kórokozói. Ugyanúgy fontos, hogy a ruhákat, ágyneműt, konyharuhát és minden otthoni textíliát, amivel a beteg érintkezhetett, megtisztítsunk a vírusos időszak után. Ne sajnálj a hőfokon se!

Hálószoba-takarítás

Éjjeliszekrény, ágykeret és persze a kilincsek. A gyerekszobában a játékok is vírusos csomópontoknak számítanak, és jó, ha a takarítás folyamata alatt, külön figyelmet szentelünk a fertőtlenítésükre. Plüssok a mosógépbe, műanyag játékok pedig meleg, szappanos vízbe, száradás után pedig, fertőtlenítsd őket