Így szabadulj meg a vízkőtől a fürdőszobában: ez a praktika csodákra képes!

A vízcseppek vízkövet hagynak maguk után, és eltávolításuk jóval több időt és energiát igényelnek, mint elsőre hinnéd. Ahhoz, hogy a csempék felülete mindig ragyogó maradjon, minden zuhanyzás után át kellene törölni őket, ráadásul a vízkő eltávolítása nemcsak esztétikai okokból fontos, hanem azért is, mert idővel károsíthatja a felületeket.

A vízkő eltávolítása káros hatású tisztítószerek nélkül is lehetséges

Vízkő eltávolítása egyszerűen

Aprószemű súrolószerrel

A szódabikarbóna finom, koptató szemcséi gyengéden súrolják le a makacs vízkövet. Kevés vízzel pasztává keverve vigyük fel a felületekre, majd enyhén dörzsöljük le, végül langyos vízzel öblítsük le.

A szódabikarbóna finom, koptató szemcséi gyengéden súrolják le a makacs vízkövet. Kevés vízzel pasztává keverve vigyük fel a felületekre, majd enyhén dörzsöljük le, végül langyos vízzel öblítsük le. Citromlevet a mattság ellen

A citrom természetes savtartalma fényesíti az üvegajtókat és a krómrészeket. A fél citrommal történő közvetlen áttörlés kifejezetten hatásos a friss vízcseppek okozta foltok ellen. Ha a csapokon, zuhanyfejeken vagy a WC kagylóban makacsabb szennyeződéssel van dolgunk, akkor citromsavat is használhatunk a fürdőszobában.

A citrom nem csupán eltávolítja a vízkövet, de kellemes illatos is hagy maga után

A kis résekből is eltávolítja

Ha makacsabb szennyeződésről van szó, illetve a nehezen hozzáférhető helyeket takarítanád, készíts otthon filléres tisztítószert. Használd az ecet és a szódabikarbóna keverékét: ennek az elegynek a pezsgő reakciója a nehezen hozzáférhető résekből is képes kioldani a szennyeződést. Különösen hatékony a zuhanyajtó sínjeinél vagy a fémcsatlakozásoknál.

Ha makacsabb szennyeződésről van szó, illetve a nehezen hozzáférhető helyeket takarítanád, készíts otthon filléres tisztítószert. Használd az ecet és a szódabikarbóna keverékét: ennek az elegynek a pezsgő reakciója a nehezen hozzáférhető résekből is képes kioldani a szennyeződést. Különösen hatékony a zuhanyajtó sínjeinél vagy a fémcsatlakozásoknál. Fertőtlenít a forró gőz?

Hatékony segítség lehet a gőztisztító a vízkő ellen! A forró hőmérséklet fellazítja a lerakódásokat még azokon a helyeken is, ahová a kezed vagy szivacs nem fér be. Előnye, hogy elvégzi a munka nehezebb részét, így neked elég csak letörölni a szennyeződést. Ráadásul emellett fertőtlenítő hatású is! Azért is érdemes beruházni egy készülékre, mert számtalan módon használhatod az otthonodban.

Hatékony segítség lehet a gőztisztító a vízkő ellen! A forró hőmérséklet fellazítja a lerakódásokat még azokon a helyeken is, ahová a kezed vagy szivacs nem fér be. Előnye, hogy elvégzi a munka nehezebb részét, így neked elég csak letörölni a szennyeződést. Ráadásul emellett fertőtlenítő hatású is! Azért is érdemes beruházni egy készülékre, mert számtalan módon használhatod az otthonodban. Az ecet mindent visz

Az ecet savtartalma hatékonyan oldja a vízkövet. Spriccelj be vele az üveg- és fémfelületeket, hagyd hatni 10-15 percig, majd töröld át. A felmelegített, de nem forró ecet a vízkő ellen nagyon hatásos, hiszen még gyorsabban oldja a lerakódást. Fontos, hogy még mielőtt nekilátnák a vízkőoldásnak, próbáljuk ki egy kevésbé látható helyen, mert vannak olyan felületek és eszközök, amiket tilos ecettel tisztítani.

Az ecet savtartalma hatékonyan oldja a vízkövet. Spriccelj be vele az üveg- és fémfelületeket, hagyd hatni 10-15 percig, majd töröld át. A felmelegített, de nem forró ecet a vízkő ellen nagyon hatásos, hiszen még gyorsabban oldja a lerakódást. Fontos, hogy még mielőtt nekilátnák a vízkőoldásnak, próbáljuk ki egy kevésbé látható helyen, mert vannak olyan felületek és eszközök, amiket tilos ecettel tisztítani. Ez az utolsó esély

Ha a természetes módszerek már nem elég hatásosak, egy kíméletes vegyszeres vízkőoldó gyors és intenzív segítséget nyújt. Fontos azonban, hogy csak a gyártó utasításai szerint használd, és – mivel erős vegyszerekről van szó – nyiss ablakot takarítás közben, és a maszk viselése is javasolt. Ne feledd, bizonyos tisztítószereket nem szabad keverni egymással, mert az egészségre is veszélyes lehet.

Ha a természetes módszerek már nem elég hatásosak, egy kíméletes vegyszeres vízkőoldó gyors és intenzív segítséget nyújt. Fontos azonban, hogy csak a gyártó utasításai szerint használd, és – mivel erős vegyszerekről van szó – nyiss ablakot takarítás közben, és a maszk viselése is javasolt. Ne feledd, bizonyos tisztítószereket nem szabad keverni egymással, mert az egészségre is veszélyes lehet. Hogyan tudod megelőzni?

A legjobb ellenszer a megelőzés: egyszerű a vízkő eltávolítása a zuhanykabinról, ha minden tusolás után azonnal lehúzod az üvegfalakról a vizet, ezáltal jelentősen csökkentheted a lerakódások mennyiségét és megkíméled magadat a későbbi, nehéz fizikai munkától.

