Veszélyes baktériumok leselkednek a zuhanyfülkében

Eláruljuk, hol és miért jelennek meg a baktériumok a zuhanyzóban.

Megtudhatod, miért színeződik el a szilikon, és hogyan terjed benne a penész.

Választ adunk arra, miként gyűlnek össze a szennyeződések és a baktériumok a zuhanyajtó alsó sínjében.

Arról is olvashatsz, miért bújhatnak meg kórokozók a zuhanyfej belsejében, és hogyan szabadulj meg tőlük.

A fürdőszobát többnyire a tisztasággal kapcsoljuk össze, így sokan nem is gondolunk arra, hogy valójában számos kórokozó bújhat meg benne. A meleg, párás környezet ugyanis ideális táptalajt biztosít a bakteriális fertőzéseknek. A Fanny magazin elárulja, hol található a legtöbb kórokozó, és mely felületeket érdemes a sűrűbb fürdőszoba-takarítás.

Legyél alapos fürdőszoba-takarításkor, hogy elkerüld a bakteriális fertőzést

Fotó: 123RF

Tippek a fürdőszoba-takarításhoz a bakteriális fertőzés elkerülésére érdekében:

1. Összegyűlnek az alsó sínben

A zuhanyajtó sínjében a lefolyó víz és a samponmaradék szinte „csatornát” képez. Itt gyakran áll meg a hab, a hajszál és az apró törmelék, amely bomlásnak indul. Az így kialakuló biológiai film kiváló táptalaj baktériumok számára. Magas hőmérsékletű gőzzel felvehetjük a harcot a vírusok és a baktériumok ellen.

A zuhanyfülke sínjeit sem érdemes kihagyni fürdőszoba-takarítás közben, hogy megelőzd a bakteriális fertőzést

Fotó: sinenkiy / 123RF

2. Veszélyes a tálca pereme

A zuhanytálca széleinél könnyen megáll a víz, ami lassan beszivárog a szilikonréteg alá. Ez egy ideális környezet a penészgombáknak, amelyek nemcsak esztétikai problémát okoznak, hanem allergiás tüneteket is kiválthatnak. A peremek olykor csak akkor kezdenek el feketedni, amikor már jelentős mennyiségű fürdőszoba penész telepedett meg. Ettől megszabadulni nem könnyű feladat, ezért minél hamarabb vegyük fel a harcot a penész ellen!

3. Elszíneződik a szilikon

A szilikon tömítés rugalmas, de porózus anyag, ami gyorsan magába szívja a nedvességet. Ha egyszer megtelepszik benne a penész, szinte láthatatlanul terjed tovább. Az elszíneződés csak későn jelenik meg, miközben a mikroszkopikus gombák már rég ellepték a felületet.

4. A zuhanyfej tisztítása: elbújhatnak a baktériumok a belsejében

Sokan nem gondolják, de a zuhanyrózsa belsejében is megbújhatnak veszélyes baktériumok, ezért fontos a zuhanyfej tisztítása. A magas ásványianyag-tartalmú víz ugyanis vízkövet okoz, amely mögött biofilm alakul ki. Ezért fordulhat elő, hogy néha a zuhanyrózsából kiáramló víz első másodperceiben kellemetlen szag érződik, ami a vízben lévő baktériumok jelenlétére utalhat. Ez a fajta bakteriális fertőzés könnyen megelőzhető a zuhanyfej rendszeres vízkőmentesítésével.