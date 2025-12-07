Veszélyes baktériumok leselkednek a zuhanyfülkében

A fürdőszobát többnyire a tisztasággal kapcsoljuk össze, így sokan nem is gondolunk arra, hogy valójában számos kórokozó bújhat meg benne. A meleg, párás környezet ugyanis ideális táptalajt biztosít a bakteriális fertőzéseknek. A Fanny magazin elárulja, hol található a legtöbb kórokozó, és mely felületeket érdemes a sűrűbb fürdőszoba-takarítás.
A zuhanyajtó sínjében a lefolyó víz és a samponmaradék szinte „csatornát” képez. Itt gyakran áll meg a hab, a hajszál és az apró törmelék, amely bomlásnak indul. Az így kialakuló biológiai film kiváló táptalaj baktériumok számára. Magas hőmérsékletű gőzzel felvehetjük a harcot a vírusok és a baktériumok ellen.
A zuhanytálca széleinél könnyen megáll a víz, ami lassan beszivárog a szilikonréteg alá. Ez egy ideális környezet a penészgombáknak, amelyek nemcsak esztétikai problémát okoznak, hanem allergiás tüneteket is kiválthatnak. A peremek olykor csak akkor kezdenek el feketedni, amikor már jelentős mennyiségű fürdőszoba penész telepedett meg. Ettől megszabadulni nem könnyű feladat, ezért minél hamarabb vegyük fel a harcot a penész ellen!
A szilikon tömítés rugalmas, de porózus anyag, ami gyorsan magába szívja a nedvességet. Ha egyszer megtelepszik benne a penész, szinte láthatatlanul terjed tovább. Az elszíneződés csak későn jelenik meg, miközben a mikroszkopikus gombák már rég ellepték a felületet.
Sokan nem gondolják, de a zuhanyrózsa belsejében is megbújhatnak veszélyes baktériumok, ezért fontos a zuhanyfej tisztítása. A magas ásványianyag-tartalmú víz ugyanis vízkövet okoz, amely mögött biofilm alakul ki. Ezért fordulhat elő, hogy néha a zuhanyrózsából kiáramló víz első másodperceiben kellemetlen szag érződik, ami a vízben lévő baktériumok jelenlétére utalhat. Ez a fajta bakteriális fertőzés könnyen megelőzhető a zuhanyfej rendszeres vízkőmentesítésével.
A samponos flakonok, borotvák és szivacsok körül mindig marad egy kis víz és tisztítószer-maradék. Ezek keveréke lassan nyálkás bevonattá alakul, amely vonzza a baktériumokat. Mivel a polcok sokszor tele vannak, hajlamosak vagyunk átsiklani felettük fürdőszoba-takarításkor, pedig erre a területre különösen oda kell figyelni, hogy elkerülhessük a bakteriális fertőzést.
A rosszul szellőző fürdőben a pára tartóssá válik. A ventilátor rácsaira rátapadó por és nedvesség együtt különösen kedvez a penésznek, amely vissza is terjedhet a zuhanyfülke felületeire, és ugyanez történhet az ablak környékén. Néhány trükkel javíthatsz az otthoni levegő minőségén.
Ha fürdőszoba-felújítás előtt állsz, higiéniai szempontból is fontos a megfelelő zuhanytálca és zuhanylefolyó kiválasztása.
Ha kíváncsi vagy, hogy beválnak-e a netes praktikák a fürdőszobai penész eltávolítására, nézd meg a videót:
