Veszélyes baktériumok leselkednek a zuhanyfülkében

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 16:45
A fürdőszoba nedves, meleg mikroklímája ideális terep a baktériumoknak, gombáknak és penésznek. Ha szeretnéd elkerülni a bakteriális fertőzést, érdemes az alábbi felületekre több hangsúlyt fektetni fürdőszoba-takarítás közben.
  • Eláruljuk, hol és miért jelennek meg a baktériumok a zuhanyzóban.
  • Megtudhatod, miért színeződik el a szilikon, és hogyan terjed benne a penész.
  • Választ adunk arra, miként gyűlnek össze a szennyeződések és a baktériumok a zuhanyajtó alsó sínjében.
  • Arról is olvashatsz, miért bújhatnak meg kórokozók a zuhanyfej belsejében, és hogyan szabadulj meg tőlük.

A fürdőszobát többnyire a tisztasággal kapcsoljuk össze, így sokan nem is gondolunk arra, hogy valójában számos kórokozó bújhat meg benne. A meleg, párás környezet ugyanis ideális táptalajt biztosít a bakteriális fertőzéseknek. A Fanny magazin elárulja, hol található a legtöbb kórokozó, és mely felületeket érdemes a sűrűbb fürdőszoba-takarítás.

Fürdőszoba-takarítás közben láthatunk egy nőt.
Legyél alapos fürdőszoba-takarításkor, hogy elkerüld a bakteriális fertőzést
Fotó: 123RF

Tippek a fürdőszoba-takarításhoz a bakteriális fertőzés elkerülésére érdekében:

1. Összegyűlnek az alsó sínben

A zuhanyajtó sínjében a lefolyó víz és a samponmaradék szinte „csatornát” képez. Itt gyakran áll meg a hab, a hajszál és az apró törmelék, amely bomlásnak indul. Az így kialakuló biológiai film kiváló táptalaj baktériumok számára. Magas hőmérsékletű gőzzel felvehetjük a harcot a vírusok és a baktériumok ellen.

Fürdőszoba-takarítás: egy hölgy gőzzel zuhanykabint tisztít
A zuhanyfülke sínjeit sem érdemes kihagyni fürdőszoba-takarítás közben, hogy megelőzd a bakteriális fertőzést
Fotó: sinenkiy / 123RF

2. Veszélyes a tálca pereme

A zuhanytálca széleinél könnyen megáll a víz, ami lassan beszivárog a szilikonréteg alá. Ez egy ideális környezet a penészgombáknak, amelyek nemcsak esztétikai problémát okoznak, hanem allergiás tüneteket is kiválthatnak. A peremek olykor csak akkor kezdenek el feketedni, amikor már jelentős mennyiségű fürdőszoba penész telepedett meg. Ettől megszabadulni nem könnyű feladat, ezért minél hamarabb vegyük fel a harcot a penész ellen!

3. Elszíneződik a szilikon

A szilikon tömítés rugalmas, de porózus anyag, ami gyorsan magába szívja a nedvességet. Ha egyszer megtelepszik benne a penész, szinte láthatatlanul terjed tovább. Az elszíneződés csak későn jelenik meg, miközben a mikroszkopikus gombák már rég ellepték a felületet.

4. A zuhanyfej tisztítása: elbújhatnak a baktériumok a belsejében

Sokan nem gondolják, de a zuhanyrózsa belsejében is megbújhatnak veszélyes baktériumok, ezért fontos a zuhanyfej tisztítása. A magas ásványianyag-tartalmú víz ugyanis vízkövet okoz, amely mögött biofilm alakul ki. Ezért fordulhat elő, hogy néha a zuhanyrózsából kiáramló víz első másodperceiben kellemetlen szag érződik, ami a vízben lévő baktériumok jelenlétére utalhat. Ez a fajta bakteriális fertőzés könnyen megelőzhető a zuhanyfej rendszeres vízkőmentesítésével.

Első lépésként tisztítsd meg a zuhanyfejet a vízkőtől.
A zuhanyfej belsejében is megbújhatnak a veszélyes kórokozók
Fotó: MaXX12 /  Shutterstock 

5. Lerakódik a polcokon

A samponos flakonok, borotvák és szivacsok körül mindig marad egy kis víz és tisztítószer-maradék. Ezek keveréke lassan nyálkás bevonattá alakul, amely vonzza a baktériumokat. Mivel a polcok sokszor tele vannak, hajlamosak vagyunk átsiklani felettük fürdőszoba-takarításkor, pedig erre a területre különösen oda kell figyelni, hogy elkerülhessük a bakteriális fertőzést.

6. Hagyj időt a szellőzésre

A rosszul szellőző fürdőben a pára tartóssá válik. A ventilátor rácsaira rátapadó por és nedvesség együtt különösen kedvez a penésznek, amely vissza is terjedhet a zuhanyfülke felületeire, és ugyanez történhet az ablak környékén. Néhány trükkel javíthatsz az otthoni levegő minőségén.

Ha fürdőszoba-felújítás előtt állsz, higiéniai szempontból is fontos a megfelelő zuhanytálca és zuhanylefolyó kiválasztása.

Ha kíváncsi vagy, hogy beválnak-e a netes praktikák a fürdőszobai penész eltávolítására, nézd meg a videót:

