Gulyás Gergely a Kormányinfón: "Fenn tudjuk tartani az energiaellátást válsághelyzetben is"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 10:13 / FRISSÍTÉS: 2026. március 05. 10:34
Mutatjuk, mi hangzott el a csütörtök délelőtt tartott Kormányinfón.

Március 5-én, csütörtök délelőtt ismét Kormányinfót tartottak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő fontos információkat osztott meg a legutóbbi kormányülésen született döntésekről.

Gulyás Gergely ismét beszámolt a kormány legfontosabb döntéseiről a Kormányinfón
Gulyás Gergely ismét beszámolt a kormány legfontosabb döntéseiről a Kormányinfón  Fotó: Balogh Zoltán

Kormányinfó: mutatjuk a legfrissebb bejelentéseket!

Gulyás Gergely azzal kezdte a Kormányinfót: a háborús helyzetet értékelte a kormány, ami sokkal súlyosabb, mint egy hete volt, hiszen azóta egy újabb háború robbant ki.

"Azt látjuk, hogy  ez nem csak Irán, Izraelt és a térséget veszélyezteti, hanem Európára nézve is vannak olyan következményei, amelyek növelik az Európára leselkedő veszélyeket, Nyugat-Európában lényegesen nagyobb mértékben, mint Közép- és Kelet-Európában" - magyarázta, hozzátette: az újabb háború az energiabiztonságot is fenyegeti, hiszen a világ kőolajszállítmányának 20 százaléka vált bizonytalanná.

Épp ezért sokszorosan káros, hogy Ukrajna elzárta a Barátság-kőolajvezetéket. Egyértelmű, hogy a vezeték működőképes, az olajblokád politikai célú - húzta alá. A kormány egy szakmai bizottság létrehozásáról is döntött a kőolajvezeték ügyében, amelyet Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) miniszterhelyettese vezet. A kormány az Európai Bizottságot is felszólította, hogy szerezzen érvényt annak a kötelezettségnek, hogy Ukrajna nem zárhatja el az EU-tagállamok energiaforrásait. Az energiabiztonsági tanács 250 ezer tonna kőolajat szabadított fel a stratégiai tartalékból.

Kiemelte: a százhalombattai kőolajfinomító nélkül Magyarország ellátása veszélybe kerülne, az árak pedig elszállnának.

Exporttilalmat is elrendelt a kormány. Gulyás aláhúzta: a stratégiai kőolajkészletünk elégséges, fenn tudjuk tartani az energiaellátást válsághelyzetben is.

Nyugat-Európában a migráció miatt nagyobb a terrorkockázat

Az iráni háború miatt megemelkedett a terrorkockázat egész Európában, ugyanakkor Nyugat-Európában magasabb a kockázat, mint nálunk, a migrációs politika miatt. Ott ugyanis a tömeges migráció folytán sokan vannak a háborúval érintett térségből, illetve közvetlenül Iránból, magyarázta Gulyás Gergely. Hozzátette: az egységes schengeni övezet miatt mindenhol tekintettel kell lenni a megemelkedett veszélyekre. 

Az ország békéjét és biztonságát a kormány minden eszközzel garantálni fogja, az energiabiztonsághoz pedig hosszútávon, illetve már középtávon is feltétlen szükséges a Barátság-kőolajvezeték megnyitása. Addig, amíg Ukrajna nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, addig minden Ukrajnát segítő brüsszeli döntést a magyar kormány blokkolni fog

 - tájékoztatta az egybegyűlteket Gulyás Gergely.

Ugyancsak döntés született arról, hogy a tanárok mellett a a szakképzésben oktatók is 154 ezer forintos plusz juttatást fognak kapni. Emellett a korány a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat továbbra is átvállalja - zárta a bejelentéseket.

 

