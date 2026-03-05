Péterffy Lili Lelle receptre írná fel a terápiát mindenkinek

Péterffy Lili Lelle számára a spiritualitáshoz való viszonya segített feldolgoznia azt, hogy idejekorán távoztak A Nagy Duettből a Bódi Tesókkal. Az aranytorkú énekesnő úgy véli, minden okkal történik. Hogy a korai kiesést elfogadja, szüksége volt többek között arra a terápiára is, amelyre ő is csak vonakodva ment el, mert úgy volt vele: csak az jár ilyen helyekre, akikkel baj van.

Péterffy Lili Lelle számára fontos a spiritualitás és az önismeret

A spirtiualitás nekem az élethez való nagyon mély kapcsolódás. Az, hogy nem csak a látható és megfogható dolgokról szól a valóság, hanem annál sokkal több van. Ez az, ami az elmúlt évek során nekem beleszövődött a mindennapjaimba

- közölte a Mokka vendégeként, kiemelve: ő már gyerekként is nagyon érzékelte a térben az energiákat, és mindig is intenzív álmai voltak. Ezeket segített megérteni többek között a terápia és a jóga is:

A jógán keresztül tapasztaltam meg olyan dolgokat, vagy olyan tudatállapotokat, amely utána továbbvitt, és utána találkoztam egy másik eszközzel, metódussal

- árulta el, hozzátéve: habár régen ő is hitt a sztereotípiáknak, ma már mindenkinek receptre írná fel, hogy életében egyszer legalább másfél évig járjon terápiára, heti rendszerességgel.

A terápia egy nagyon izgalmas lehetőség arra, hogy az ember saját magát megismerje, és a saját működésére formálja az életét. Szerintem ez egy óriási "cheat code", hogy boldogan tudd élni az életed. Hogy tudd ki vagy, mit szeretnél

- mesélte, majd elárulta: többek között a terápia segített neki abban is, hogy ő, mint egy nagyon érzékeny személy, hogyan navigálja az érzéseit ebben az impulzusokkal teli világban.