Ezekkel a tuti spórolási tippekkel tényleg százezreket félretehetsz

A legtöbben úgy érzik, a hónap mindig túl hosszú a pénzükhöz képest. Pedig a helyzet nem reménytelen, csak egy kis szemléletváltásra van szükség. Nem kell ehhez pénzügyi diploma, csak egy egyszerű terv. Tervezd fel tudatosan, mire költöd a pénzed, mielőtt elfolyik az egész. Tuti spórolási tippek következnek.

Jól bevált spórolási tippeket hoztunk neked.

Fotó: jd8 / Shutterstock

Tuti spórolási tippek, amiket érdemes megfogadnod

Egy jól átgondolt költségvetés nem megköt, hanem szabadságot ad. Tudni fogod, hol állsz és nem kell aggódnod, hogy elég lesz-e a pénzed a hó végéig. Ha előre tudod és megtervezed, mennyi pénzt költesz a rezsire, ételre, nyaralásra vagy szórakozásra, nem fog eltűnni nyomtalanul.

Kövesd a pénzed útját – Írd fel a kiadásaidat

Az első hónapban lehet, hogy kellemetlen lesz felírni minden kiadást és rosszul fog esni, de ez a szokás pár hét alatt természetessé válik. Jegyezd fel, mikor kapod meg a fizetésed, aztán amikor kávét veszel, amikor tankolsz, amikor ruhát vásárolsz, így nem csak azt látod majd, mennyi pénzed van, de azt is, mire megy el. Ez a tudatosság segít elkerülni a felesleges költéseket, és megmutatja, hol kell visszafognod magad. Meg fogsz lepődni, mennyit dob a számládon már az is, ha csak heti egyszer nem veszed meg azt a plusz dolgot, amire amúgy semmi szükséged.

Tűzz ki pénzügyi célokat

A pénzügyi siker titka nem a lemondás, hanem az, hogy célt adsz a pénzednek. Szeretnél elutazni, félretenni, új telefont venni vagy épp kifizetni egy régi tartozást? Írd be a költségvetésedbe, és tegyél félre rá minden hónapban akár csak néhány ezer forintot. Ha a költéseid mögött valódi szándék van, több sikerélményed lesz. Egy-egy kisebb cél elérése pedig hihetetlenül motiváló tud lenni a további spóroláshoz is.

Nézd át a biztosításaidat és spórolj százezreket

Sokan észre sem veszik, mennyi pénzt hagynak ott havonta a biztosítóknál. Lehet, hogy túl magas a díj, vagy olyan szolgáltatásért fizetsz, amire valójában nincs is szükséged. Nézd át évente egyszer, hogy valóban jó helyre megy-e ez a pénz. Ha csak egy kicsit is csökkented a díjakat, akár lakásbiztosításnál vagy életbiztosításnál, máris több marad nálad. És hidd el, ez a pár ezer forint hosszú távon komoly megtakarítást jelenthet.