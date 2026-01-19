Ezekkel a tuti spórolási tippekkel tényleg százezreket félretehetsz

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 16:45
Egy kis tudatossággal és néhány egyszerű trükkel te is sokkal jobban kijöhetsz a hónap végén. Százezreket spórolhatsz, ami nem csak a gazdagok kiváltsága. Ezekkel a pénzügyi spórolási tippekkel nem kell lemondanod mindenről, mégis látványos lesz az eredmény.
A legtöbben úgy érzik, a hónap mindig túl hosszú a pénzükhöz képest. Pedig a helyzet nem reménytelen, csak egy kis szemléletváltásra van szükség. Nem kell ehhez pénzügyi diploma, csak egy egyszerű terv. Tervezd fel tudatosan, mire költöd a pénzed, mielőtt elfolyik az egész. Tuti spórolási tippek következnek. 

Egy nő számológépen számolja a kiadásait, mert megfogadta a spórolási tippeket.
Jól bevált spórolási tippeket hoztunk neked. 
Fotó: jd8 / Shutterstock 

Tuti spórolási tippek, amiket érdemes megfogadnod

Egy jól átgondolt költségvetés nem megköt, hanem szabadságot ad. Tudni fogod, hol állsz és nem kell aggódnod, hogy elég lesz-e a pénzed a hó végéig. Ha előre tudod és megtervezed, mennyi pénzt költesz a rezsire, ételre, nyaralásra vagy szórakozásra, nem fog eltűnni nyomtalanul.

Kövesd a pénzed útját – Írd fel a kiadásaidat

Az első hónapban lehet, hogy kellemetlen lesz felírni minden kiadást és rosszul fog esni, de ez a szokás pár hét alatt természetessé válik. Jegyezd fel, mikor kapod meg a fizetésed, aztán amikor kávét veszel, amikor tankolsz, amikor ruhát vásárolsz, így nem csak azt látod majd, mennyi pénzed van, de azt is, mire megy el. Ez a tudatosság segít elkerülni a felesleges költéseket, és megmutatja, hol kell visszafognod magad. Meg fogsz lepődni, mennyit dob a számládon már az is, ha csak heti egyszer nem veszed meg azt a plusz dolgot, amire amúgy semmi szükséged.

Tűzz ki pénzügyi célokat

A pénzügyi siker titka nem a lemondás, hanem az, hogy célt adsz a pénzednek. Szeretnél elutazni, félretenni, új telefont venni vagy épp kifizetni egy régi tartozást? Írd be a költségvetésedbe, és tegyél félre rá minden hónapban akár csak néhány ezer forintot. Ha a költéseid mögött valódi szándék van, több sikerélményed lesz. Egy-egy kisebb cél elérése pedig hihetetlenül motiváló tud lenni a további spóroláshoz is.

Nézd át a biztosításaidat és spórolj százezreket

Sokan észre sem veszik, mennyi pénzt hagynak ott havonta a biztosítóknál. Lehet, hogy túl magas a díj, vagy olyan szolgáltatásért fizetsz, amire valójában nincs is szükséged. Nézd át évente egyszer, hogy valóban jó helyre megy-e ez a pénz. Ha csak egy kicsit is csökkented a díjakat, akár lakásbiztosításnál vagy életbiztosításnál, máris több marad nálad. És hidd el, ez a pár ezer forint hosszú távon komoly megtakarítást jelenthet.

Mondj nemet az impulzusvásárlásra

Az impulzusvásárlás az egyik legnagyobb pénznyelő. Egy gyors pizzarendelés, egy nyolcadik parfüm (mert annyira jó illata van), egy leárazott pulcsi (mert ilyen színben még nincs) – és már meg is ugrottak a kiadásaid. Nem kell mindent megvonni magadtól, csak gondold át, valóban szükséged van-e arra a dologra. Ez egy egyszerű, de kiváló spórolási trükk

Minden hónapban legyen egy elkülönített keret, amiből vehetsz magadnak valamit, amikor csak kedved szottyan rá. De tudod, hol a határ. Így élvezheted a spontán vásárlásokat anélkül, hogy utána megbánnád őket.

Képezz tartalékot

A legnagyobb nyugalmat az adja, ha van egy kis tartalék pénzed. Nem kell milliókra gondolni, már havi 5-10 ezer forint félrerakása is hatalmas különbséget jelenthet, ha hirtelen adódik valami váratlan kiadás. Több pénzt szeretnél hónap végén a bankszámládon látni? Két út van: vagy többet keresel, vagy kevesebbet költesz. Lehet ez egy kis mellékes jövedelem vagy hogy egy előfizetést lemondasz. A lényeg, hogy hozz létre tartalékot.

Ezek a tippek nem varázslatok, de működnek. És ha csak néhányat beépítesz a mindennapjaidba, rövid idő alatt látványos eredményt érhetsz el és nem lesz olyan kellemetlen mindig a hónap vége.

Összegezve:

  • Tervezd meg, hogy mire költesz. 
  • Tűzz ki pénzügyi célokat.
  • Nézd át a biztosításaidat. 
  • Ne vásárolj hirtelen felindulásból. 
  • Legyen tartalékod. 

