Ezzel az 5 szuper tippel 5 fokkal melegebb lehet a lakásod télen - spórolás felsőfokon!

Ha nem tudod eléggé befűteni a lakásod, akkor van egy jó hírünk: néhány egyszerű trükkel melegebbé varázsolhatod az otthonodat! Ráadásul ezekkel az apró tippekkel nemcsak a komfortérzeted nőhet, de a fűtésszámlád is csökkenhet. Nézzük, mit tehetsz azért, hogy kellemes legyen a hőmérséklet a lakásodban – anélkül, hogy vagyonokat költenél!

Ezekkel a tippekkel spórolhatsz a fűtésen de mégis meleget varázsolhatsz közben Fotó: Pexels

1. Emily TikTok tippje

Egy népszerű TikTok-influenszer, Emily nemrég egy trükkös ötlettel rukkolt elő. Videójában elmondta, hogy ha használod a sütőt, ne hagyd kárba veszni a hőt: a sütés végeztével nyisd ki az ajtót és hagyd, hogy a meleg levegő szétáradjon a lakásban.

Ha gyorsabban szeretnél meleget a lakásodban, melegítsd fel a sütőt 200 fokra, majd hagyd nyitva az ajtaját. Ezzel az egyszerű módszerrel sokkal gyorsabban felmelegszik a levegő, mintha csak a radiátorokra hagyatkoznál

– mondta Emily. Bár ez a módszer sincs ingyen, ha úgy is használod a sütőt és utána még fűtesz is vele, a hő „újrahasznosításával” csökkentheted a fűtési költségeket.

2. Húzd el a függönyöket nappal, de estére húzd be és engedd le a redőnyt!

A napközbeni napfény természetes hőt ad, míg éjszaka a redőnyök segítenek bent tartani a meleget. Így éjszakára a helyiségek hőmérséklete akár 18-19 °C-ot is tart, s ezzel kb. 10%-os energia-megtakarítás és elérhető.

3. Szellőztess rendszeresen, de rövid ideig!

Inkább naponta többször 3-5 percet, mint egyszerre 20-25 percet érdemes szellőztetni. Ez a módszer hatékonyabb, mert segít megtartani a hőmérsékletet a lakásban és megakadályozza, hogy a fűtésrendszer feleslegesen dolgozzon a hő visszaállításán. Ugyanakkor hideg időben a szoba levegője gyorsan cserélődik ablaknyitáskor.

4. Állítsd be a megfelelő hőmérsékletet!

Válassz olyan hőmérsékletet, amely a helyiség használati módjának megfelelő. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a nappaliban az ideális hőmérséklet 20–22 °C. A hálószobákban az alváshoz ideális hőmérséklet 18–19 °C, míg a fürdőszobában 22–24 °C közötti hőmérséklet javasolt. Ez persze függ a lakók életkorától, egészségi állapotától is, az idősebb, beteg ember igényelhet ennél melegebb helyiségeket is.