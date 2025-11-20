Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Ezekkel rengeteget spórolhatsz: itt az összes nyugdíjas kedvezmény

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 15:15
Nyugdíjas vagy? Akkor tudnod kell, milyen lehetőségeket használhatsz ki, akár most azonnal! Élményektől a spórolásig: mutatjuk, hogyan használhatod ki a nyugdíjas kedvezményeket!
A nyugdíjas kedvezmények számos lehetőséget kínálnak az időseknek, hogy a kemény munkával töltött évek után, könnyítsék vagy épp feldobják a hétköznapjaikat. Ha te is nyugdíjas vagy, ezeket az opciókat érdemes kihasználnod, mert nemcsak pénzt spórolhatsz, de rengeteg új élményt is gyűjthetsz velük! Nézzük, milyen nyugdíjas támogatásokat vehetsz igénybe!

Nyugdíjas kedvezmény élelmiszer utalvánnyal
Élelmiszer-utalvány és más nyugdíjas kedvezmények, amiket nem érdemes kihagyni! / Fotó: Szabó Imre /  Délmagyarország

Milyen nyugdíjas kedvezmények vannak?

1. Nyugdíjas élelmiszer-utalvány

Az év végéig felhasználható nyugdíjas élelmiszer-utalványt hideg élelmiszerekre költheted 30 000 forint értékben. 

2. Nyugdíjas utazási kedvezmény

Az utazási utalvánnyal díjmentesen közlekedhetsz a helyközi járatokon, és 90%-os kedvezménnyel vásárolhatsz vármegye- illetve országbérletet.

Ki jogosult az utazási kedvezményre?

  • a 65 évnél fiatalabb nyugdíjasok
  • akik valamilyen nyugdíjszerű ellátásban részesülnek (például: özvegyi nyugdíj, árvaellátás)

3. Települések lakókedvezménye

Sok település kínál kedvezménykártyát, amelyet a legtöbb esetben ingyen vagy jelképes összegért vehetnek igénybe a helyi lakosok, ezért érdemes utánajárnod, lakhelyed kínál-e ilyen lehetőséget!

4. Élmények: kultúra és pihenés

  • Évente 2 TB-támogatott fürdőkúrát vehetsz igénybe nyugdíjasként
Hévízi Tófürdőbe is váltható tb alapon nyugdíjas kedvezmény
A Hévízi Tófürdőbe is beváltható az évi 2 TB-támogatott fürdőkúra / Fotó: Molnár-Bernáth László /  MTI
  • Budapesti nyugdíjasként 5 alkalmas bérletet vásárolhatsz jelképes összegért a fővárosi gyógyfürdőkbe és strandokra, amihez elegendő a lakcímkártyát és a nyugdíjas igazolást bemutatnod. (A kedvezmény a szerdai napokon vehető igénybe.)
  • Az Operaház kedvezményprogramjának köszönhetően, akár 75%-os kedvezménnyel látogathatod a nyilvános főpróbákat.
  • Ha elmúltál 70 éves, a hazai múzeumok állandó és időszakos kiállításait is ingyenesen látogathatod. (A belépéshez szükséges: személyazonosító igazolvány vagy útlevél.)
  • 70 év felettiként kedvezményesen férhetsz hozzá a horgászengedélyhez is, így nem kell megfizetned az állami horgászjegyet és az egységes szövetségi hozzájárulást sem.

