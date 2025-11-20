Ezekkel rengeteget spórolhatsz: itt az összes nyugdíjas kedvezmény

A nagyobb üzletláncok akcióival kombinálva, rengeteget spórolhatsz vele!

2. Nyugdíjas utazási kedvezmény

Az utazási utalvánnyal díjmentesen közlekedhetsz a helyközi járatokon, és 90%-os kedvezménnyel vásárolhatsz vármegye- illetve országbérletet.

Ki jogosult az utazási kedvezményre?

a 65 évnél fiatalabb nyugdíjasok

akik valamilyen nyugdíjszerű ellátásban részesülnek (például: özvegyi nyugdíj, árvaellátás)

3. Települések lakókedvezménye

Sok település kínál kedvezménykártyát, amelyet a legtöbb esetben ingyen vagy jelképes összegért vehetnek igénybe a helyi lakosok, ezért érdemes utánajárnod, lakhelyed kínál-e ilyen lehetőséget!

4. Élmények: kultúra és pihenés

Évente 2 TB-támogatott fürdőkúrát vehetsz igénybe nyugdíjasként.

A Hévízi Tófürdőbe is beváltható az évi 2 TB-támogatott fürdőkúra / Fotó: Molnár-Bernáth László / MTI

Budapesti nyugdíjasként 5 alkalmas bérletet vásárolhatsz jelképes összegért a fővárosi gyógyfürdőkbe és strandokra, amihez elegendő a lakcímkártyát és a nyugdíjas igazolást bemutatnod. (A kedvezmény a szerdai napokon vehető igénybe.)

a fővárosi gyógyfürdőkbe és strandokra, amihez elegendő a lakcímkártyát és a nyugdíjas igazolást bemutatnod. (A kedvezmény a szerdai napokon vehető igénybe.) Az Operaház kedvezményprogramjának köszönhetően, akár 75%-os kedvezménnyel látogathatod a nyilvános főpróbákat.

látogathatod a nyilvános főpróbákat. Ha elmúltál 70 éves, a hazai múzeumok állandó és időszakos kiállításait is ingyenesen látogathatod. (A belépéshez szükséges: személyazonosító igazolvány vagy útlevél.)

látogathatod. (A belépéshez szükséges: személyazonosító igazolvány vagy útlevél.) 70 év felettiként kedvezményesen férhetsz hozzá a horgászengedélyhez is, így nem kell megfizetned az állami horgászjegyet és az egységes szövetségi hozzájárulást sem.

Nézd meg közelebbről a Hévízi Tótfürdőt:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: