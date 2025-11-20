Ezekkel rengeteget spórolhatsz: itt az összes nyugdíjas kedvezmény

A nyugdíjas kedvezmények számos lehetőséget kínálnak az időseknek, hogy a kemény munkával töltött évek után, könnyítsék vagy épp feldobják a hétköznapjaikat. Ha te is nyugdíjas vagy, ezeket az opciókat érdemes kihasználnod, mert nemcsak pénzt spórolhatsz, de rengeteg új élményt is gyűjthetsz velük! Nézzük, milyen nyugdíjas támogatásokat vehetsz igénybe!
Az év végéig felhasználható nyugdíjas élelmiszer-utalványt hideg élelmiszerekre költheted 30 000 forint értékben.
A pontos felhasználási körről itt írtunk bővebben:
A nagyobb üzletláncok akcióival kombinálva, rengeteget spórolhatsz vele!
Az utazási utalvánnyal díjmentesen közlekedhetsz a helyközi járatokon, és 90%-os kedvezménnyel vásárolhatsz vármegye- illetve országbérletet.
Ki jogosult az utazási kedvezményre?
Sok település kínál kedvezménykártyát, amelyet a legtöbb esetben ingyen vagy jelképes összegért vehetnek igénybe a helyi lakosok, ezért érdemes utánajárnod, lakhelyed kínál-e ilyen lehetőséget!
Nézd meg közelebbről a Hévízi Tótfürdőt:
