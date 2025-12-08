Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
6 ügyes utazási trükk: így teheted olcsóbbá és gördülékenyebbé az utazásaidat

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 16:15
Az utazás élménye lehet felejthetetlen, de a szervezés gyakran stresszes. Egy jól ismert utazási trükk alkalmazásával azonban sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat, miközben pénzt is spórolunk.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Az interneten rengeteg praktikus ötlet található, amelyekkel egyszerűbbé tehetjük az utazást. Egy Reddit-felhasználó például hat olyan utazási trükköt osztott meg, amelyek szerinte jelentősen olcsóbbá és gördülékenyebbé tették a saját útjait. Ezek közül a legfontosabbakat érdemes minden utazónak megjegyezni.

utazási trükk a felszabadult utazásért.
Néhány okos utazási trükk segítségével olcsóbbá és gördülékenebbé teheted az utazásodat
Fotó: frantic00 /  Shutterstock 
  • Foglalj repülőjegyet inkognitó módban, és ellenőrizd több eszközön az árakat.
  • Használj offline térképet és praktikus eszközöket, mint karabiner és Ziploc tasakok.
  • Spórolj étkezésen, tervezz lassú érkezést, és mindig legyenek kéznél a fontos információk.

Utazási trükkök magyar utazóknak is

  • Repülőjegy foglalás inkognitó módban
    Az első tipp szerint a jegyfoglalásnál használjuk a böngésző inkognitó módját. Így a weboldalak nem tárolják a keresési előzményeket, és nem emelik a jegyárakat a korábbi keresések alapján. Érdemes ugyanazt az útvonalat telefonon és számítógépen is ellenőrizni: gyakran van árkülönbség. A Google Chrome-ban a jobb felső sarokban található három pont segítségével nyitható meg az Új inkognitó ablak, de más böngészőkben is hasonló módon.
  • Offline térkép előre letöltve
    A Google Maps offline térkép verziójának mentése még az indulás előtt lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat nélkül is tájékozódjunk. Ez nemcsak kényelmes, hanem költséghatékony is, hiszen nem kell külföldön adatforgalomért fizetni.
Hasznos utazási trükk az offline térkép.
Az egyik legfontosabb utazási trükk: mindig legyen nálad offline térkép!
Fotó: 123RF
  • Praktikus eszközök a csomagban
       • Karabiner: táskák akasztására, cipzárak lezárására, szállodában a holmik biztosítására.
       • Ziploc tasakok: nedves ruhák, szennyes, szivárgó piperecikkek tárolására.
       • Apró javító készlet: biztostű, kis varrókészlet, 5 cm széles pamutszalag, ragasztó – szinte bármilyen váratlan helyzetet megold.
  • Étkezés okosan
    Az étkezésnél az egyik legegyszerűbb spórolási módszer, ha a főétkezést ebédidőben fogyasztjuk el. A legtöbb városban ugyanolyan ételért az ár fele fizetendő ebédidőben, míg vacsorára ugyanaz drágább. Drága városokban, például Reykjavíkban érdemes reggelivel rendelkező szállodát választani, így a napi első étkezést már nem kell külön fizetni.
utazási trükkel az étkezések is olcsóbbá tehetők, amitől vidám lesz az ember
Az étkezésen is sokat lehet spórolni, ha okosan tervezed meg
Fotó: simona pilolla 2 /  Shutterstock 
  • Lassítás és tájékozódás
    Érkezéskor érdemes az első órát lassan, az új környezet felmérésére szánni. A nyugodt kezdés csökkenti a hibák és felesleges költségek esélyét.
  • Egyéb praktikus tippek
       • Fontos információkat, címeket, jelszavakat érdemes kis jegyzetfüzetben tárolni, így ha a telefon lemerül vagy eltűnik, nem leszünk bajban.
       • A pénztárcákat és telefonokat tartsuk külön táskákban a lopások megelőzésére.
       • Kis méretű textilzsákok és pakolótasakok rendkívül hasznosak utazás közben.

Ezek az egyszerű utazási trükkök nemcsak pénzt takarítanak meg, hanem a stresszt is csökkentik, így az utazás, a nyaralás valóban élvezhető marad.

Néhány további okos utazási trükköt leshetsz el az alábbi videóból:

