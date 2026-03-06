„Ez egy el**szott dolog!” – A Bridgerton család sztárja megunta a testét érintő kérdéseket

A Bridgerton család sztárja köszöni szépen nem kér a testpozitív szemléletből. Nicola Coughlan, aki Penelope Featherington, azaz Lady Whistledown szerepét alakítja a nagysikerű Netflixes szériában, besokallt az alakját firtató rajongóktól.

Nicola Coughlan teste a Bridgerton család első évada óta állandó téma (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Bridgerton család: Nicola Coughlan kiakadt

Az ír színésznőnél betelt a pohár. Nicola Coughlan a Bridgerton család első évada óta rendszeres szereplője a szériának, sőt, valójában a háttérben ő minden szál mozgatója, ez az évadzáróból ki is derül, bár ekkor még csak a nézők számára. A harmadik évadban tovább fürdik a reflektorfényben, amikor szerelmi szála kibontakozik a Luke Newton által alakított Colin Bridgertonnal. A színésznő már az első évad óta kapott megjegyzéseket az alakjára, de mivel a harmadik évadban sokkal több képernyőidőt kapott, ezek a megjegyzések is megháromszorozódtak. A Bridgerton család negyedik évada nemrég debütált a Netflixen, és ugyan ezen szezon főszereplői, Sophie (Yerin Ha) és Benedict (Luke Thompson) is elég izgalmat szolgáltattak, úgy tűnik, még így sem tudták elterelni a nézők figyelmét Nicola Coughlan testéről. A színésznő nem is bírta tovább cérnával és elmondta a véleményét a témában.

Nagyon elkeserítő, hogy évekig keményen dolgozol valamin, de a végén úgyis mindenkit csak az érdekel, hogy nézel ki.

Nicola Coughlan teste meztelen jelenetei miatt is reflektorfénybe került (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

A sorozat harmadik évadában a színésznő több meztelen jelenetet is bevállalt, ez csak olaj volt a tűzre a testét érintő diskurzusokban, amitől egy ponton Coughlan igencsak besokallt. Külön Instagram posztot szentelt a kérdésnek és arra kérte rajongóit, ha meg is van a véleményük a testéről, vagy valaki más kommentjét látják a témában, ne küldjék el neki, mert anélkül is tisztában van vele.

„Egyszer egy nagyon részeg lány odajött hozzám egy mosdóban és elkezdett arról beszélni, hogy a testem miatt imádja a Bridgertont és elkezdett tovább beszélni a testemről. Annyira kellemetlenül éreztem magam. Utálom ezt, szerintem nagyon el**szott dolog” – fakadt ki a színésznő.

Nicola Coughlan nem kíváncsi a kommentekre (Fotó: PA)

A Bridgerton család Penelopéja nem tartja plus-size színésznek magát

Ezzel együtt kifejtette, hogy bárki bármit gondoljon, ő nem tartja magát plus-size színésznőnek és a testpozitív mozgalom arcának. Sosem érdekelte ez a dolog, más színészek teste sem érdekli, és nem gondolja, hogy ő a megfelelő alany erre a pozícióra.