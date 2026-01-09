Sokan alábecsülik az ónos eső erejét - Így vezess télen, hogy elkerüld a közúti baleseteket

Az ónos eső a hideg útburkolatra hullva azonnal megfagy, vékony, átlátszó jégréteget képezve. Mindamellett, hogy sokszor csak nagyon nehezen észlelhető a jégréteg, az autó gumiabroncsainak tapadóképességét is jelentősen csökkenti. Ezért elengedhetetlen, hogy pontosan tisztában legyél azzal, hogyan kezeld ezeket a veszélyes közlekedési viszonyokat!

Ónos eső az utakon: erre figyelj vezetés közben!

Fotó: 123RF

Indulás előtt mindig tájékozódj az időjárásról.

Ellenőrizd a kocsi állapotát.

Legyél még óvatosabb és körültekintőbb vezetés közben.

Vezetés ónos esőben: erre figyelj, hogy biztonságban maradj

1. Felkészülés

Utazás előtt nagyon fontos, hogy mindig ellenőrizd az időjárás-előrejelzést, különösen hosszabb utak esetén. A megfelelő tájékozódással csökkentheted az esélyét annak, hogy extrém körülményekkel találkozz az utakon.

Ha ónos eső várható, inkább halaszd el az utat, és tedd át más időpontra teendőidet!

2. Járműfelszereltség

Az ablaktörlő lapátok megfelelő állapota szintén kardinális szempont, hiszen egy csíkos, koszos szélvédő tovább ronthatja a látási viszonyaidat, növelheti a reakcióidődet.

A téli szezonban gyakrabban ellenőrizd a téligumikat is, és amennyiben kopottak, cseréltesd le őket időben!

3. Sebesség

A csúszós utakon értelemszerűen érdemes alacsonyabb sebességre váltani, mivel az ónos eső miatt a fékút megnő, és a járműnek hosszabb időre van szüksége a stabilizálódáshoz.

Emellett, ha lassabban mész, lehetőséged lesz időben reagálni a váratlan helyzetekre is. Például az előtted haladó hirtelen fékezésére vagy épp arra, ha egy jármű nem tud megállni. Ónos esőben ne használd a tempomatot, mivel a rendszer nem mindig reagál időben a tapadási körülmények csökkenésére.

4. Követési távolság

Csúszós utakon mindig tarts nagyobb követési távolságot!

Fotó: danm12 / Shutterstock

A fékút megnövekedett távolsága miatt kulcsfontosságú, hogy az átlagos forgalmi körülményekhez képest nagyobb követési távolságot tarts. Ez a városi forgalomban és az autópályákon egyaránt elengedhetetlen biztonsági szabály.

5. Látási viszonyok

A csökkent látási viszonyok között mindig használj tompított fényszórót – még nappal is!

Ha út közben ér az ónos eső, a legjobb megoldás, ha félreállsz és megvárod, míg eláll, vagy legalább enyhül az esőzés.

A következő videóban további biztonsági tippeket hallhatsz:

