Vigyázat: itt az idő az autó téliesítésére – Ha erre nem figyelsz, bármikor leállhat a kocsid

Télen minden nehezebben indul. A reggelek, az ébredés, az elindulás, és sokszor az autó is. Csak úgy mint mi, a motor sem rajong a mínusz fokokért. Novemberben a kocsik időszámításában is új korszak kezdődik. Itt az ideje az üzemanyagcserének, az autó téliesítésének, ha nem szeretnéd, hogy a kocsid feladja a harcot a hideggel szemben.
Ha a tankodban november 15. előtti gázolajjal próbálsz meg elindulni december közepén, lehet, hogy nagy meglepetések várnak. De nem a pozitív értelemben.
Ha minden nap használod a kocsidat, nem kell aggódnod. De ha csak ritkán ülsz volán mögé, ezt fontos tudnod: a nyers gázolajban már –10 °C körül elkezdenek kiválni a paraffinkristályok, amelyek szépen lassan eltömítik a kocsi üzemanyagszűrőjét. Épp ezért, a magyarországi benzinkutakon november 15-től hidegre optimalizált gázolajat tankolhatsz, amivel megelőzheted az autód leállását.
A téli üzemanyagba különféle adalékanyagok kerülnek – hidegfolyás-javítók és paraffindiszpergátorok –, amelyek megakadályozzák, hogy a kristályok túl nagyra nőjenek.
Ezzel elérve, hogy az gázolaj a legnagyobb mínuszokban is életben tartsa a motort.
Az üzemanyag téli változata egészen február végéig marad a magyar benzinkutakon, de néhány cégnél még tovább is.
A szakértők szerint nem szabad kockáztatni. Ha ritkán használod a kocsid, érdemes mihamarabb meglátogatni egy kutat. Ha még van az üzemanyagtartályban, tankold rá a téli változatot. Már a két változat keveréke is segít, hogy megóvd autódat a fagypont körüli kellemetlenségektől.
Mindig figyelj, hogy ne maradjon égve a gyújtás, ha kiszállsz a kocsiból!
