Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vigyázat: itt az idő az autó téliesítésére – Ha erre nem figyelsz, bármikor leállhat a kocsid

benzinkút
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 09:45
kocsiüzemanyagautótéliesítés
Télen még fontosabb, hogy felkészülten induljunk útnak. Az autó téliesítése során számos dolgot kell elintéznünk, mielőtt a volán mögé ülnénk. November közepével pedig bővült a lista. Ha eddig nem tetted, most ideje ellátogatnod egy benzinkútra, ha nem szeretnéd, hogy a kocsid a legváratlanabb pillanatban torpanjon meg az út közepén.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Télen minden nehezebben indul. A reggelek, az ébredés, az elindulás, és sokszor az autó is. Csak úgy mint mi, a motor sem rajong a mínusz fokokért. Novemberben a kocsik időszámításában is új korszak kezdődik. Itt az ideje az üzemanyagcserének, az autó téliesítésének, ha nem szeretnéd, hogy a kocsid feladja a harcot a hideggel szemben.

autó téliesítése kék autóban
Az autó téliesítése érdekében cseréld le az üzemanyagot! / Fotó: 123RF

Üzemanyagcsere

Ha a tankodban november 15. előtti gázolajjal próbálsz meg elindulni december közepén, lehet, hogy nagy meglepetések várnak. De nem a pozitív értelemben.

Ha minden nap használod a kocsidat, nem kell aggódnod. De ha csak ritkán ülsz volán mögé, ezt fontos tudnod: a nyers gázolajban már  –10 °C körül elkezdenek kiválni a paraffinkristályok, amelyek szépen lassan eltömítik a kocsi üzemanyagszűrőjét. Épp ezért, a magyarországi benzinkutakon november 15-től hidegre optimalizált gázolajat tankolhatsz, amivel megelőzheted az autód leállását.

A téli üzemanyagba különféle adalékanyagok kerülnek  – hidegfolyás-javítók és paraffindiszpergátorok –, amelyek megakadályozzák, hogy a kristályok túl nagyra nőjenek.

 Ezzel elérve, hogy az gázolaj a legnagyobb mínuszokban is életben tartsa a motort.
Az üzemanyag téli változata egészen február végéig marad a magyar benzinkutakon, de néhány cégnél még tovább is.

Mit csinálj, ha még alig fogyott a korábban tankolt gázolajból?

A szakértők szerint nem szabad kockáztatni. Ha ritkán használod a kocsid, érdemes mihamarabb meglátogatni egy kutat. Ha még van az üzemanyagtartályban, tankold rá a téli változatot. Már a két változat keveréke is segít, hogy megóvd autódat a fagypont körüli kellemetlenségektől.

Az autó téliesítése nélkül leáll az autó motorja az úton.
Ha az autó nehezen indul, kigyullad a motorhiba-lámpa, csökken a teljesítmény, kihagy a gyújtás, az emelkedőn enyhén rángat az autó vagy gyorsításnál leáll a motor, az azt jelezheti, hogy eltömődött az üzemanyagszűrő / Fotó: 123RF

Autó téliesítése

Ugye, ezeket sem felejtetted el?

  1. Téli gumik
    7°C alatti hőmérsékletben a nyári gumi megkeményedik és gyengébb a tapadási képessége. A téli gumi hidegben is rugalmas marad, ezért sokkal biztonságosabb. Ha négyévszakos gumid van, ellenőrizd a bordamélységet (min. 4 mm legyen) és a guminyomást is pár hetente.
  2. Fagyálló hűtőfolyadék
    A megfagyott folyadék, akár szét is repesztheti a hűtőt, de a rendszerben kialakuló jégkása a motort is tönkreteheti. Mérd meg a fagyáspontot refraktométerrel (vagy méresd meg szervizben): –30°C alatt még jó, felette érdemes cserélni.
  3. Ablakmosó
    Ha a nyári szélvédőmosó-folyadék megfagy, az kárt tehet a szivattyúban, ezért még a fagyok előtt cserélni kell a téli változatra.
  4. Ablaktörlők
    Nézd meg az ablaktörlő lapátokat is! Ha töröttek, kopottak, csíkoznak, itt az ideje lecserélni őket.
  5. Akkumulátor
    A hidegben az akksi teljesítménye akár a felére is csökkenhet. Legyen tiszta és korróziómentes, a sarukat kezeld kontakt spray-vel vagy glicerinnel. Ha bizonytalan vagy, kérd egy szerviz segítségét!

Mindig figyelj, hogy ne maradjon égve a gyújtás, ha kiszállsz a kocsiból!

5 tipp a kocsi téliesítésére:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu