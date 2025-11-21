Vigyázat: itt az idő az autó téliesítésére – Ha erre nem figyelsz, bármikor leállhat a kocsid

Télen minden nehezebben indul. A reggelek, az ébredés, az elindulás, és sokszor az autó is. Csak úgy mint mi, a motor sem rajong a mínusz fokokért. Novemberben a kocsik időszámításában is új korszak kezdődik. Itt az ideje az üzemanyagcserének, az autó téliesítésének, ha nem szeretnéd, hogy a kocsid feladja a harcot a hideggel szemben.

Az autó téliesítése érdekében cseréld le az üzemanyagot! / Fotó: 123RF

Üzemanyagcsere

Ha a tankodban november 15. előtti gázolajjal próbálsz meg elindulni december közepén, lehet, hogy nagy meglepetések várnak. De nem a pozitív értelemben.

Ha minden nap használod a kocsidat, nem kell aggódnod. De ha csak ritkán ülsz volán mögé, ezt fontos tudnod: a nyers gázolajban már –10 °C körül elkezdenek kiválni a paraffinkristályok, amelyek szépen lassan eltömítik a kocsi üzemanyagszűrőjét. Épp ezért, a magyarországi benzinkutakon november 15-től hidegre optimalizált gázolajat tankolhatsz, amivel megelőzheted az autód leállását.

A téli üzemanyagba különféle adalékanyagok kerülnek – hidegfolyás-javítók és paraffindiszpergátorok –, amelyek megakadályozzák, hogy a kristályok túl nagyra nőjenek.

Ezzel elérve, hogy az gázolaj a legnagyobb mínuszokban is életben tartsa a motort.

Az üzemanyag téli változata egészen február végéig marad a magyar benzinkutakon, de néhány cégnél még tovább is.

Mit csinálj, ha még alig fogyott a korábban tankolt gázolajból?

A szakértők szerint nem szabad kockáztatni. Ha ritkán használod a kocsid, érdemes mihamarabb meglátogatni egy kutat. Ha még van az üzemanyagtartályban, tankold rá a téli változatot. Már a két változat keveréke is segít, hogy megóvd autódat a fagypont körüli kellemetlenségektől.

Ha az autó nehezen indul, kigyullad a motorhiba-lámpa, csökken a teljesítmény, kihagy a gyújtás, az emelkedőn enyhén rángat az autó vagy gyorsításnál leáll a motor, az azt jelezheti, hogy eltömődött az üzemanyagszűrő / Fotó: 123RF

Autó téliesítése

Ugye, ezeket sem felejtetted el?

Téli gumik

7°C alatti hőmérsékletben a nyári gumi megkeményedik és gyengébb a tapadási képessége. A téli gumi hidegben is rugalmas marad, ezért sokkal biztonságosabb. Ha négyévszakos gumid van, ellenőrizd a bordamélységet (min. 4 mm legyen) és a guminyomást is pár hetente. Fagyálló hűtőfolyadék

A megfagyott folyadék, akár szét is repesztheti a hűtőt, de a rendszerben kialakuló jégkása a motort is tönkreteheti. Mérd meg a fagyáspontot refraktométerrel (vagy méresd meg szervizben): –30°C alatt még jó, felette érdemes cserélni. Ablakmosó

Ha a nyári szélvédőmosó-folyadék megfagy, az kárt tehet a szivattyúban, ezért még a fagyok előtt cserélni kell a téli változatra. Ablaktörlők

Nézd meg az ablaktörlő lapátokat is! Ha töröttek, kopottak, csíkoznak, itt az ideje lecserélni őket. Akkumulátor

A hidegben az akksi teljesítménye akár a felére is csökkenhet. Legyen tiszta és korróziómentes, a sarukat kezeld kontakt spray-vel vagy glicerinnel. Ha bizonytalan vagy, kérd egy szerviz segítségét!

Mindig figyelj, hogy ne maradjon égve a gyújtás, ha kiszállsz a kocsiból!

5 tipp a kocsi téliesítésére:

