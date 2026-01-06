Így érdemes autóba ülni télen – vezetőszakértő leplezte le a titkot

Ahogyan azt a meteorológia és az útinform is jelezte: óriási havazással és tartós fagyokkal nyitja a hetet az időjárás. Mindez persze az utakra és az úton lévőkre is hatással lesz, azaz: ideje felidézni, hogy hogyan érdemes autóba ülni télen!

Mivel a jeges úton akár hatszor is hosszabb lehet a féktáv, ezért csakis téli gumival felszerelkezve érdemes autóba ülni télen. Fotó: Karola G / Pexels

Így szabad csak autóba ülni télen

"Először is, az első legjobb tanács: ha nem muszáj, akkor ne üljünk autóba!" – kezdi Pető Attila, a kreszprofesszor. Persze néha óhatatlan, hogy a havas körülmények közepette is útnak kell indulni. Ilyen esetekben nem árt, ha alaposan felkészülünk minden eshetőségre.



Nyilván a legfontosabb ilyenkor, ezért aztán elcsépelt is, de téli gumi legyen az autón! Ha olyan nagy hó van odakint, mint amilyen a következő napokban várható, akkor városon kívül már a négy évszakos gumi sem megfelelő a közlekedéshez. Illetve, ha valaki olyan helyre megy, ahol nagy emelkedő van, az szerezzen be hóláncot, mert ha elakadunk valahol, akkor ez az egyetlen, aminek a segítségéével kiszabadulhatunk. Vannak egyes útszakaszok, ahol havazás esetén ennek kötelező is a használata, például a Kékestetőn.

A télen autóba ülőknek azonban nem csupán az autó felkészítésére érdemes figyelmet fordítaniuk!



Ha indul az autó, attól még egyáltalán nem biztos, hogy oda is érünk valahová, ezért aztán télen nem árt erre is felkészülni és az ilyen nem várt esetekre pokrócot, ivóvizet esetleg némi ennivalót is bekészíteni, pláne, ha hosszabb útra indulunk

– véli az autós oktató, aki szerint ha hóakadály miatt vagyunk kénytelenek várakozni valahol, akkor különösen hasznos lehet egy pokróc a kocsiban, amit ilyenkor valószínűleg le kell állítani, az elektromos járműveket pedig egészen biztosan.

Azt pedig talán már mondani sem kell senkinek, hogy

egy hosszabb téli autókázásnak a fenti felszerelések mellett természetesen feltöltött mobiltelefonnal vágjunk neki!

Így bármilyen közlekedési viszontagság:

baleset,

hóakadály, vagy

egyéb váratlan probléma felmerülése esetén segítséget tudunk hívni.



Így vezess télies körülmények közepette

Röviden: csak lassan! Legalábbis lassabban, mint ahogyan azt száraz útviszonyok között megszoktuk.



Egyszerű fizika, hogy a száraz úthoz képest az eső- vagy hónedves út kétszer akkora megállási utat követel, a jeges út pedig hatszor olyan hosszú távolságot – hiába az ABS vagy az ESP, azaz a menetstabilizátor. Ezek ugyan hasznos vezetéstámogató rendszerek, de téli viszonyok között nem biztos, hogy csodaszerek

– hívja fel rá a figyelmet a kreszprofesszor.