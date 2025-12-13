Tükörjég, hóesés, csúszós utak – De vajon fizet-e a biztosító téli gumi nélkül?

Téli gumi nélkül is lehet ma hazánkban közlekedni, ugyanis a használata nem kötelező, de erősen ajánlott. Magyarországon a hatályos szabályozás szerint nem kötelező téli gumit használnunk a hideg időben sem, ettől függetlenül minden szakmai szervezet és a biztosítók is azt hangsúlyozzák, hogy téli útviszonyok között az évszaknak megfelelő abroncsokkal biztonságos a közlekedés.
Ha télen nyári gumival okozunk balesetet, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a másik fél kárát alapesetben akkor is rendezi, ám ha a szakértő megállapítja, hogy a nem megfelelő gumi hozzájárult a balesethez, a biztosító utólag megtérítési igényt érvényesíthet velünk szemben.
A casco teljesen szerződés-alapú: a biztosító a feltételekben előírhatja, hogy téli időszakban négyévszakos vagy téli gumi legyen az autón. Ha ezt nem tartjuk be, balesetnél a saját autónk kárát részben vagy teljesen elutasíthatják, vagy úgynevezett „önrészesedés-emelést” alkalmazhatnak.
Jogszabály szerint a gumiabroncsnak mindig megfelelő műszaki állapotúnak kell lennie. Ha a jeges úton kopott gumival okozunk balesetet, a biztosító az elhasználtságra hivatkozva léphet fel velünk szemben. Ilyen esetben egyébként vizsgálják azt is, hogy az út-, időjárási-, és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel vezettünk-e. Ha nem, akkor szintén felelőssé tehetnek minket a balesetért. Ha pedig a gumik állapota nem megfelelő, az súlyos gondatlanságnak minősülhet.
Bár Magyarországon nincs a hólánc használatára vonatkozó általános szabály, viszont ha „Hólánc használata kötelező” táblát látunk, az adott útszakaszon a járműnek legalább egy hajtott tengelyén kötelező felszerelni azt. Ennek hiánya szabályszegés minősül, a rendőr visszafordíthat, és bírság is járhat érte.
Miközben nálunk a téli gumi ajánlott, a környező országok többségében időszakhoz vagy időjáráshoz kötött kötelezettség vonatkozik rá és hiánya komoly pénzbírságot vonhat maga után. Ha külföldre indulunk, érdemes mindig ellenőrizni az adott ország friss előírásait.
A biztosítók káresemény során a jármű műszaki állapotát is vizsgálják, beleértve a gumik megfelelőségét. Ha téli időszakban jó állapotú, évszaknak megfelelő abroncsot használunk, van nálunk hólánc, és ismerjük a casco feltételeit, akkor egy esetleges kárügy lebonyolítását sokkal kevesebb kellemetlenséggel megúszhatjuk.
Télen nemcsak a havas út és a jegesedés jelent kockázatot, hanem olyan apró mulasztások is, amelyeket egy kis odafigyeléssel könnyedén megelőzhetünk. A feleslegesen járatott motor, indokolatlan alapjárat-üzem is ezek közé tartozik, hiszen ez nemcsak környezetvédelmi szempontból problémás, de szabálysértésnek is minősülhet. De lássuk, mire érdemes még odafigyelni, hogy a nagy hidegben is biztonságos legyen a vezetés.
Télen különösen fontos, hogy indulás előtt teljesen letisztítsuk a szélvédőt, az oldalablakokat és a tükröket, hiszen csak akkor közlekedhetünk, ha a kilátás minden irányban biztosított. A jeges, havas vagy párás felület nemcsak balesetveszélyes, de büntetendő is: a rendőr helyszíni bírságot kiszabhat ilyen esetben.
A szélvédő tisztításához vannak egyszerű és gyors trükkök, amelyek segítenek megelőzni a jegesedést, sőt a párásodást is.
A rövid téli nappalok miatt ilyenkor különösen szigorúan veszik a világítást: a kiégett izzó, a nem működő hátsó lámpa vagy a rosszul beállított, vakító fényszóró egyaránt bírságot vonhat maga után. Ráadásul a láthatóság hiánya nemcsak a saját, hanem a többi közlekedő biztonságát is veszélyezteti.
Érdemes időnként szakemberrel is átnézetni a világítást, mert a téli időszakban ezek fokozott terhelést kapnak. További hasznos tanácsokért érdemes elolvasni az autó téliesítésével kapcsolatos szerviztippeket is, amelyek segítenek megelőzni a gyakori hideg időjárási hibákat.
Télen gyakran előfordul, hogy a sár, hó vagy jég teljesen eltakarja a rendszámtáblát, ám jogilag ez nem elfogadható: a rendszámnak mindig jól olvashatónak kell lennie. Ha az autó azonosíthatatlanná válik, a rendőrség pénzbírságot is kiróhat a figyelmetlen sofőrre.
Az autó téliesítése is fontos lépés a hideg idő beköszöntével. Az elöregedett ablaktörlőlapátok és az üres ablakmosó-tartály egyaránt akadályozzák a vezetőt a rendes kitekintésben. Ha ez a hiányosság egy ellenőrzés során kiderül, vagy balesethez vezet, a járművezető felelőssége egyértelmű, és bírságra, illetve súlyosbító körülmény megállapítására is számíthat.
Az autó tetején vagy motorháztetején hagyott hóréteg, jégcsap vagy összefagyott hókupac menet közben könnyen lecsúszhat, és veszélyeztetheti a mögöttünk haladókat. Ha emiatt kár vagy baleset történik, a sofőr felel azért, hogy nem takarította le megfelelően a járművet.
Télen a hideg különösen próbára teszi az autók műszaki állapotát, és ha egy elhasználódott akkumulátor vagy régóta halogatott hiba miatt a jármű forgalmi akadályt okoz, a vezető felelősségre vonható ezért. A lejárt műszaki vizsga miatt pedig a forgalomból is kivonhatja az autót.
A jogszabály nem konkrét ruhadarabokat tilt, hanem azt írja elő, hogy a járművet csak úgy szabad vezetni, hogy a sofőrt semmi se akadályozza a jármű biztonságos irányításában. Egy balesetnél a felelősség megállapításánál döntő szempont lehet, hogy milyen öltözéket viselt.
