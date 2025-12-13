Tükörjég, hóesés, csúszós utak – De vajon fizet-e a biztosító téli gumi nélkül?

Téli gumi nélkül is lehet ma hazánkban közlekedni, ugyanis a használata nem kötelező, de erősen ajánlott. Magyarországon a hatályos szabályozás szerint nem kötelező téli gumit használnunk a hideg időben sem, ettől függetlenül minden szakmai szervezet és a biztosítók is azt hangsúlyozzák, hogy téli útviszonyok között az évszaknak megfelelő abroncsokkal biztonságos a közlekedés.

Nem kötelező lecserélni, de téli gumi nélkül teljesen máshogy viselkedik az autónk a csúszós útszakaszokon

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Nem kötelező a csere, de okkal hangsúlyozzák a szakértők: télire téli gumit, nyárra pedig nyári gumit vegyünk.

Téli gumi nélkül nagyobb lehet a felelősség, és a biztosító akár részben vagy teljesen megtagadhatja a kártérítést.

A biztosító minden esetben átvizsgálja a baleset körülményeit, így a hőmérsékletet, az útviszonyokat és a gumi állapotát is.

Most végre kiderül: fizet-e a biztosító téli gumi nélkül?

1. Fizet a biztosító, de visszakérheti

Ha télen nyári gumival okozunk balesetet, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a másik fél kárát alapesetben akkor is rendezi, ám ha a szakértő megállapítja, hogy a nem megfelelő gumi hozzájárult a balesethez, a biztosító utólag megtérítési igényt érvényesíthet velünk szemben.

2. Ellenőrizzük a szerződésünket

A casco teljesen szerződés-alapú: a biztosító a feltételekben előírhatja, hogy téli időszakban négyévszakos vagy téli gumi legyen az autón. Ha ezt nem tartjuk be, balesetnél a saját autónk kárát részben vagy teljesen elutasíthatják, vagy úgynevezett „önrészesedés-emelést” alkalmazhatnak.

3. Fontos, hogy milyen műszaki állapotú

Jogszabály szerint a gumiabroncsnak mindig megfelelő műszaki állapotúnak kell lennie. Ha a jeges úton kopott gumival okozunk balesetet, a biztosító az elhasználtságra hivatkozva léphet fel velünk szemben. Ilyen esetben egyébként vizsgálják azt is, hogy az út-, időjárási-, és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel vezettünk-e. Ha nem, akkor szintén felelőssé tehetnek minket a balesetért. Ha pedig a gumik állapota nem megfelelő, az súlyos gondatlanságnak minősülhet.

4. Hólánc nélkül tilos a behajtás

Bár Magyarországon nincs a hólánc használatára vonatkozó általános szabály, viszont ha „Hólánc használata kötelező” táblát látunk, az adott útszakaszon a járműnek legalább egy hajtott tengelyén kötelező felszerelni azt. Ennek hiánya szabályszegés minősül, a rendőr visszafordíthat, és bírság is járhat érte.