Tükörjég, hóesés, csúszós utak – De vajon fizet-e a biztosító téli gumi nélkül?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 18:15
Beköszöntött a hideg idő, így itt az idő, hogy autónk felszereltségét – főként a gumiabroncsokat – is az évszakhoz igazítsuk. Téli gumi nélkül ugyanis nemcsak veszélyes, hanem egy baleset esetén a kártérítés kimenetelét is befolyásolhatja – erről kérdezte a Fanny magazin Cziráki Mónikát, az etikuspénzügyek.hu pénzügyi tanácsadóját.
Téli gumi nélkül is lehet ma hazánkban közlekedni, ugyanis a használata nem kötelező, de erősen ajánlott. Magyarországon a hatályos szabályozás szerint nem kötelező téli gumit használnunk a hideg időben sem, ettől függetlenül minden szakmai szervezet és a biztosítók is azt hangsúlyozzák, hogy téli útviszonyok között az évszaknak megfelelő abroncsokkal biztonságos a közlekedés.

Téli gumi nélküli autó, ami kicsúszott a havas úton.
Nem kötelező lecserélni, de téli gumi nélkül teljesen máshogy viselkedik az autónk a csúszós útszakaszokon
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 
  • Nem kötelező a csere, de okkal hangsúlyozzák a szakértők: télire téli gumit, nyárra pedig nyári gumit vegyünk.
  • Téli gumi nélkül nagyobb lehet a felelősség, és a biztosító akár részben vagy teljesen megtagadhatja a kártérítést.
  • A biztosító minden esetben átvizsgálja a baleset körülményeit, így a hőmérsékletet, az útviszonyokat és a gumi állapotát is.

Most végre kiderül: fizet-e a biztosító téli gumi nélkül?

1. Fizet a biztosító, de visszakérheti

Ha télen nyári gumival okozunk balesetet, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a másik fél kárát alapesetben akkor is rendezi, ám ha a szakértő megállapítja, hogy a nem megfelelő gumi hozzájárult a balesethez, a biztosító utólag megtérítési igényt érvényesíthet velünk szemben.

2. Ellenőrizzük a szerződésünket

A casco teljesen szerződés-alapú: a biztosító a feltételekben előírhatja, hogy téli időszakban négyévszakos vagy téli gumi legyen az autón. Ha ezt nem tartjuk be, balesetnél a saját autónk kárát részben vagy teljesen elutasíthatják, vagy úgynevezett „önrészesedés-emelést” alkalmazhatnak.

3. Fontos, hogy milyen műszaki állapotú

Jogszabály szerint a gumiabroncsnak mindig megfelelő műszaki állapotúnak kell lennie. Ha a jeges úton kopott gumival okozunk balesetet, a biztosító az elhasználtságra hivatkozva léphet fel velünk szemben. Ilyen esetben egyébként vizsgálják azt is, hogy az út-, időjárási-, és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel vezettünk-e. Ha nem, akkor szintén felelőssé tehetnek minket a balesetért. Ha pedig a gumik állapota nem megfelelő, az súlyos gondatlanságnak minősülhet.

4. Hólánc nélkül tilos a behajtás

Bár Magyarországon nincs a hólánc használatára vonatkozó általános szabály, viszont ha „Hólánc használata kötelező” táblát látunk, az adott útszakaszon a járműnek legalább egy hajtott tengelyén kötelező felszerelni azt. Ennek hiánya szabályszegés minősül, a rendőr visszafordíthat, és bírság is járhat érte.

5. Országonként eltérő szabályok

Miközben nálunk a téli gumi ajánlott, a környező országok többségében időszakhoz vagy időjáráshoz kötött kötelezettség vonatkozik rá és hiánya komoly pénzbírságot vonhat maga után. Ha külföldre indulunk, érdemes mindig ellenőrizni az adott ország friss előírásait.

6. Előzzük meg a kellemetlenségeket

A biztosítók káresemény során a jármű műszaki állapotát is vizsgálják, beleértve a gumik megfelelőségét. Ha téli időszakban jó állapotú, évszaknak megfelelő abroncsot használunk, van nálunk hólánc, és ismerjük a casco feltételeit, akkor egy esetleges kárügy lebonyolítását sokkal kevesebb kellemetlenséggel megúszhatjuk.

Téli gumi nélküli autón cserélnek abroncsot a szerelők.
A teljesen újnak tűnő, nulla kilométert futott téli abroncsok is veszélyesek lehetnek, amennyiben évekig nem voltak használatban
Fotó: Tursk Aleksandra /  Shutterstock 

Ezért büntethetnek télen az utakon

Télen nemcsak a havas út és a jegesedés jelent kockázatot, hanem olyan apró mulasztások is, amelyeket egy kis odafigyeléssel könnyedén megelőzhetünk. A feleslegesen járatott motor, indokolatlan alapjárat-üzem is ezek közé tartozik, hiszen ez nemcsak környezetvédelmi szempontból problémás, de szabálysértésnek is minősülhet. De lássuk, mire érdemes még odafigyelni, hogy a nagy hidegben is biztonságos legyen a vezetés.

1. Indulás előtt az összes üvegfelületet jégtelenítsük

Télen különösen fontos, hogy indulás előtt teljesen letisztítsuk a szélvédőt, az oldalablakokat és a tükröket, hiszen csak akkor közlekedhetünk, ha a kilátás minden irányban biztosított. A jeges, havas vagy párás felület nemcsak balesetveszélyes, de büntetendő is: a rendőr helyszíni bírságot kiszabhat ilyen esetben.

A szélvédő tisztításához vannak egyszerű és gyors trükkök, amelyek segítenek megelőzni a jegesedést, sőt a párásodást is.

2. Maradjunk láthatóak, ellenőrizzük a lámpákat

A rövid téli nappalok miatt ilyenkor különösen szigorúan veszik a világítást: a kiégett izzó, a nem működő hátsó lámpa vagy a rosszul beállított, vakító fényszóró egyaránt bírságot vonhat maga után. Ráadásul a láthatóság hiánya nemcsak a saját, hanem a többi közlekedő biztonságát is veszélyezteti. 

Érdemes időnként szakemberrel is átnézetni a világítást, mert a téli időszakban ezek fokozott terhelést kapnak. További hasznos tanácsokért érdemes elolvasni az autó téliesítésével kapcsolatos szerviztippeket is, amelyek segítenek megelőzni a gyakori hideg időjárási hibákat.

3. Maradjunk azonosíthatóak, legyen látható a rendszámtábla

Télen gyakran előfordul, hogy a sár, hó vagy jég teljesen eltakarja a rendszámtáblát, ám jogilag ez nem elfogadható: a rendszámnak mindig jól olvashatónak kell lennie. Ha az autó azonosíthatatlanná válik, a rendőrség pénzbírságot is kiróhat a figyelmetlen sofőrre.

4. Lássunk tisztán, ne hagyjuk az ablakot koszosan

Az autó téliesítése is fontos lépés a hideg idő beköszöntével. Az elöregedett ablaktörlőlapátok és az üres ablakmosó-tartály egyaránt akadályozzák a vezetőt a rendes kitekintésben. Ha ez a hiányosság egy ellenőrzés során kiderül, vagy balesethez vezet, a járművezető felelőssége egyértelmű, és bírságra, illetve súlyosbító körülmény megállapítására is számíthat.

5. Hó és jég az autón: ne kockáztass!

Az autó tetején vagy motorháztetején hagyott hóréteg, jégcsap vagy összefagyott hókupac menet közben könnyen lecsúszhat, és veszélyeztetheti a mögöttünk haladókat. Ha emiatt kár vagy baleset történik, a sofőr felel azért, hogy nem takarította le megfelelően a járművet.

6. Karbantartás télen is

Télen a hideg különösen próbára teszi az autók műszaki állapotát, és ha egy elhasználódott akkumulátor vagy régóta halogatott hiba miatt a jármű forgalmi akadályt okoz, a vezető felelősségre vonható ezért. A lejárt műszaki vizsga miatt pedig a forgalomból is kivonhatja az autót.

7. Öltözzünk megfelelően

A jogszabály nem konkrét ruhadarabokat tilt, hanem azt írja elő, hogy a járművet csak úgy szabad vezetni, hogy a sofőrt semmi se akadályozza a jármű biztonságos irányításában. Egy balesetnél a felelősség megállapításánál döntő szempont lehet, hogy milyen öltözéket viselt.

Téli gumi nélkül soha! Ha fontos számodra a biztonságos autózás, akkor ezt a videót feltétlenül nézd meg:

