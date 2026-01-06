Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Örökre búcsút mondhatunk a csúszós utaknak? Döbbenetes dolgot fedeztek fel a tudósok

havazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 19:45
jeges úttéli közlekedéscsúszós utak
A téli közlekedés sokszor kész átok tud lenni. A hó és a jég rengeteg balesetet, forgalmi fennakadásokat és kellemetlenségeket rejt magában, most azonban philadelphiai tudósok egy úttörő megoldással álltak elő a veszélyek megelőzésére: az önmelegítő betonnal. Lehetséges, hogy a jövőben soha többé nem kell szembenéznünk a mínuszok okozta problémákkal?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A tél az autósokat és a gyalogosokat egyaránt próbára teszi a havas, jeges, csúszós utakkal. Emellett a hőmérséklet-ingadozás okozta fagyás és olvadás váltakozása az úthálózatban is komoly károkat idézhet elő: repedések és kátyúk alakulhatnak ki. A jég ellen bevetett sószórás ráadásul hosszú távon roncsolja a burkolatot, és környezetvédelmi szempontból sem előnyös megoldás. Az önmelegítő beton kifejlesztése azonban mindezekre megoldást nyújthat. De vajon valóban működik, és ha igen, hogyan?

Önmelegítő beton, ami felolvasztja a havat a járdán.
Önmelegítő beton: búcsút mondhatunk a jeges, csúszós utaknak? / Fotó: Pawel Michalowski /  Shutterstock 
  • Az önmelegítő beton fázisváltó anyagokkal képes megolvasztani a havat és a jeget.
  • A kutatások során 2 különböző módszert is megvizsgáltak.
  • Az önmelegítő beton tesztelése meglepő eredményeket hozott.

Megoldást találhattak a téli közlekedés veszélyeire

Az önmelegítő beton úgynevezett fázisváltó anyagokból készül. Lényege, hogy a környezetből származó hőt újrahasznosítva képes a hő hatására folyékonnyá válni, majd lehűléskor újra megszilárdulni, miközben hőt ad le. Egy ilyen fázisváltó anyag a paraffin is, amelyet a Drexel Egyetem kutatásai során alkalmaztak, és amely képes újra és újra végigmenni ezen a halmazállapot-váltó cikluson.

Modern technológia a csúszós utak ellen: az önmelegítő beton

A fejlesztések során kétféle önmelegítő beton készült. Az egyik esetben a paraffint mikrokapszulákba zárták, majd ezeket keverték a betonhoz. Ez a technikai megoldás gyors hőleadást biztosít, így hatékonyan, rövid idő alatt képes megolvasztani a friss havat. Hátránya, hogy csak egy szűkebb hőmérsékleti tartományban működik optimálisan.

Egy másik technika során a paraffint kavicsokba és zúzott kőtörmelékbe itatták, majd ezeket a betonhoz keverték. Bár ennél a verziónál a hőleadás lassabb, viszont hosszabb ideig tart, és szélesebb hőmérsékleti tartományban képes kifejteni a hatását. Ez a megoldás abban az esetben bizonyul hatékonyabb megoldásnak, ha nem a hó azonnali eltávolítása, hanem a jég megszűntetése a cél.

Tényleg működik?

A technológiát valódi, szabadtéri környezetben tesztelték egy 2022-es havazás során. Míg a hagyományos betonlapokat vastag hóréteg borította be, az önmelegítő beton felülete napokon át szinte teljesen hó- és jégmentes maradt.

A működését több téli szezonon át vizsgálták a szakértők. Mindez idő alatt a hőmérséklet 32 alkalommal süllyedt fagypont alá, és 5 alkalommal hullott jelentős mennyiségű hó. Az önmelegítő beton az esetek több mint felében tényleg működött és jelentősen csökkentette a hó- és jégképződést.

De akkor miért nem járkálunk még önmelegítő betonon?

Önmelegítő beton olvasztja a jeget az autóúton.
Miért nem alkalmazzák még az úthálózatokon? / Fotó: Dragos Asaftei /  Shutterstock 

Egyrészt a technikának még vannak korlátai: a „szuperbeton” nem aktív folyamatosan. Hosszabb, tartós hidegekben a paraffin teljesen megszilárdul, majd csak akkor „töltődik újra”, ha a hőmérséklet is emelkedni kezd.

Másrészt a hagyományos betonhoz képest, az önmelegítő beton kezdeti költségei nagyjából 2-3-szor magasabbak.

Bár nem váltaná fel teljesen a hagyományos betont, de jóval megkönnyítené a téli útkarbantartást, ezzel csökkentve a téli közlekedési nehézségeket és baleseteket, valamint az úthálózatok amortizációját is.

Ebből a videóból megtudhatod, hogyan működik az önmelegítő koncentrátum:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu