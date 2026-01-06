Örökre búcsút mondhatunk a csúszós utaknak? Döbbenetes dolgot fedeztek fel a tudósok

A tél az autósokat és a gyalogosokat egyaránt próbára teszi a havas, jeges, csúszós utakkal. Emellett a hőmérséklet-ingadozás okozta fagyás és olvadás váltakozása az úthálózatban is komoly károkat idézhet elő: repedések és kátyúk alakulhatnak ki. A jég ellen bevetett sószórás ráadásul hosszú távon roncsolja a burkolatot, és környezetvédelmi szempontból sem előnyös megoldás. Az önmelegítő beton kifejlesztése azonban mindezekre megoldást nyújthat. De vajon valóban működik, és ha igen, hogyan?

Önmelegítő beton: búcsút mondhatunk a jeges, csúszós utaknak? / Fotó: Pawel Michalowski / Shutterstock

Az önmelegítő beton fázisváltó anyagokkal képes megolvasztani a havat és a jeget.

A kutatások során 2 különböző módszert is megvizsgáltak.

Az önmelegítő beton tesztelése meglepő eredményeket hozott.

Megoldást találhattak a téli közlekedés veszélyeire

Az önmelegítő beton úgynevezett fázisváltó anyagokból készül. Lényege, hogy a környezetből származó hőt újrahasznosítva képes a hő hatására folyékonnyá válni, majd lehűléskor újra megszilárdulni, miközben hőt ad le. Egy ilyen fázisváltó anyag a paraffin is, amelyet a Drexel Egyetem kutatásai során alkalmaztak, és amely képes újra és újra végigmenni ezen a halmazállapot-váltó cikluson.

Modern technológia a csúszós utak ellen: az önmelegítő beton

A fejlesztések során kétféle önmelegítő beton készült. Az egyik esetben a paraffint mikrokapszulákba zárták, majd ezeket keverték a betonhoz. Ez a technikai megoldás gyors hőleadást biztosít, így hatékonyan, rövid idő alatt képes megolvasztani a friss havat. Hátránya, hogy csak egy szűkebb hőmérsékleti tartományban működik optimálisan.

Egy másik technika során a paraffint kavicsokba és zúzott kőtörmelékbe itatták, majd ezeket a betonhoz keverték. Bár ennél a verziónál a hőleadás lassabb, viszont hosszabb ideig tart, és szélesebb hőmérsékleti tartományban képes kifejteni a hatását. Ez a megoldás abban az esetben bizonyul hatékonyabb megoldásnak, ha nem a hó azonnali eltávolítása, hanem a jég megszűntetése a cél.

Tényleg működik?

A technológiát valódi, szabadtéri környezetben tesztelték egy 2022-es havazás során. Míg a hagyományos betonlapokat vastag hóréteg borította be, az önmelegítő beton felülete napokon át szinte teljesen hó- és jégmentes maradt.