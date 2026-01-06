Örökre búcsút mondhatunk a csúszós utaknak? Döbbenetes dolgot fedeztek fel a tudósok

A tél az autósokat és a gyalogosokat egyaránt próbára teszi a havas, jeges, csúszós utakkal. Emellett a hőmérséklet-ingadozás okozta fagyás és olvadás váltakozása az úthálózatban is komoly károkat idézhet elő: repedések és kátyúk alakulhatnak ki. A jég ellen bevetett sószórás ráadásul hosszú távon roncsolja a burkolatot, és környezetvédelmi szempontból sem előnyös megoldás. Az önmelegítő beton kifejlesztése azonban mindezekre megoldást nyújthat. De vajon valóban működik, és ha igen, hogyan?
Az önmelegítő beton úgynevezett fázisváltó anyagokból készül. Lényege, hogy a környezetből származó hőt újrahasznosítva képes a hő hatására folyékonnyá válni, majd lehűléskor újra megszilárdulni, miközben hőt ad le. Egy ilyen fázisváltó anyag a paraffin is, amelyet a Drexel Egyetem kutatásai során alkalmaztak, és amely képes újra és újra végigmenni ezen a halmazállapot-váltó cikluson.
A fejlesztések során kétféle önmelegítő beton készült. Az egyik esetben a paraffint mikrokapszulákba zárták, majd ezeket keverték a betonhoz. Ez a technikai megoldás gyors hőleadást biztosít, így hatékonyan, rövid idő alatt képes megolvasztani a friss havat. Hátránya, hogy csak egy szűkebb hőmérsékleti tartományban működik optimálisan.
Egy másik technika során a paraffint kavicsokba és zúzott kőtörmelékbe itatták, majd ezeket a betonhoz keverték. Bár ennél a verziónál a hőleadás lassabb, viszont hosszabb ideig tart, és szélesebb hőmérsékleti tartományban képes kifejteni a hatását. Ez a megoldás abban az esetben bizonyul hatékonyabb megoldásnak, ha nem a hó azonnali eltávolítása, hanem a jég megszűntetése a cél.
A technológiát valódi, szabadtéri környezetben tesztelték egy 2022-es havazás során. Míg a hagyományos betonlapokat vastag hóréteg borította be, az önmelegítő beton felülete napokon át szinte teljesen hó- és jégmentes maradt.
A működését több téli szezonon át vizsgálták a szakértők. Mindez idő alatt a hőmérséklet 32 alkalommal süllyedt fagypont alá, és 5 alkalommal hullott jelentős mennyiségű hó. Az önmelegítő beton az esetek több mint felében tényleg működött és jelentősen csökkentette a hó- és jégképződést.
Egyrészt a technikának még vannak korlátai: a „szuperbeton” nem aktív folyamatosan. Hosszabb, tartós hidegekben a paraffin teljesen megszilárdul, majd csak akkor „töltődik újra”, ha a hőmérséklet is emelkedni kezd.
Másrészt a hagyományos betonhoz képest, az önmelegítő beton kezdeti költségei nagyjából 2-3-szor magasabbak.
Bár nem váltaná fel teljesen a hagyományos betont, de jóval megkönnyítené a téli útkarbantartást, ezzel csökkentve a téli közlekedési nehézségeket és baleseteket, valamint az úthálózatok amortizációját is.
Ebből a videóból megtudhatod, hogyan működik az önmelegítő koncentrátum:
