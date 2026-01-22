Így moshatjuk ki a műszőrmét házilag

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 15:45
Télen puha, meleg, látványos, ezért igazi kedvenc a műszőrme. A műszőrme tisztítása házilag azonban komoly fejtörést okozhat, csak vakarjuk a fejünket, mert félünk, hogy összecsomósodnak a szálak, és már nem lesz olyan mutatós, mint volt. Szerencsére erre is van megoldás.

A műszőrme tisztítása cseppet sem bonyolult feladat, ha tudjuk, milyen praktikákat érdemes bevetni. Ha a megfelelő módszereket alkalmazzuk, a műszőrme ruhadarabunk ugyanolyan szép marad, mint ahogy a boltban megvásároltuk. Nem állnak össze a szálak csomókba és az illata is kellemes marad – írja a Fanny magazin

A műszőrme tisztítása házilag is könnyen megoldható

Műszőrme tisztítása házilag egyszerűen

Ideje kimosni a kedvenc darabunkat? A műszőrme mosása házilag is pofonegyszerű, ha követed az alábbi lépéseket. Nem kell aggódni, ha eddig tartottál tőle, egy kis odafigyeléssel a kedvenc műszőrme darabod újra puha és ragyogó lesz. A végeredmény olyan, mintha most vetted volna le a bolti vállfáról.

1. Kezdjük egy alapos kirázással

Mosás előtt rázzuk ki alaposan, hogy a laza szennyeződés és a por távozzon. Ezután puha sörtéjű kefével finoman igazítsuk át a szálakat. Így mosás közben nem ragad bele az anyagba.

2. Vásároljunk finom mosószert a műszőrme tisztításához

A műszőrme érzékeny a lúgos tisztítószerekre, ezért olyan mosószert válasszunk, amelyet finom textíliához fejlesztettek ki. A parfümmentes az ideális, mert nem hagy lerakódást a szálakon.

3. Használhatjuk a kezünket is

A kézzel, langyos vízben történő mosás kíméletesebb, és csökkenti a szálak összetapadásának esélyét. Finoman mozgassuk a vízben az anyagot, ne gyúrjuk, ne nyomkodjuk erősen.

4. Műszőrme tisztításához állítsuk be kímélő programra

Ha mégis inkább gépben mossuk, akkor használjuk a „gyapjú” programot, és maximum 30 °C-os vizet. A centrifugát állítsuk minél alacsonyabb fordulatszámra, vagy teljesen kapcsoljuk ki. Tegyük mosózsákba, így kevésbé dörzsölődik.

5. Öblítő nélkül is illatos lesz a műszőrme

Az öblítő bevonatot képez a szálak felületén, amitől azok összeállhatnak és fénytelenek lehetnek. Tegyünk egy evőkanál ecetet a mosóvízbe, ez segít megőrizni a szálak puhaságát, és semlegesíti a szagokat.

Fotó: nakaridore

Tudtad-e: A "mob wife" esztétika a 90-es évek maffiafeleségeinek stílusát idézi meg, akik merész, feltűnő és luxust sugárzó megjelenésükkel tűntek ki. A hideg hónapokban egy vastag, luxust sugárzó bunda elengedhetetlen darab. Ha az igazi szőrme nem a te világod, a műszőrme tökéletes alternatíva.

6. Felejtsük el a tekerést

Soha ne csavarjuk ki, mert ettől csomósodik és elveszíti a formáját. Helyette a legjobb, ha a kád fölött lógatjuk, és hagyjuk, hogy kifolyjon belőle a víz nagy része. Ez segít megtartani a szálak légies szerkezetét.

7. Terítsük le fektetve, árnyékban

Vízszintesen, törölközőre terítve hagyjuk megszáradni. A közvetlen napfény és a radiátor melege tönkreteheti a műszálakat.

8. Csak hideg levegővel száríthatjuk

Ha felgyorsítanánk a szárítást, használjunk hajszárítót, de kizárólag hideg fokozaton. A meleg levegő megkeményítheti a műszálat. Finoman, távolról fújjuk át.

9. Száradás után jöhet a formázás

Ha már teljesen száraz a műszőrme, fésüljük át ritka fogú vagy puha sörtéjű kefével. Ez visszaadja a bolyhosságát és fellazítja az esetlegesen összetapadt szálakat.

10. Két tisztítás között tartsuk frissen a műszőrmét

Két mosás között időnként rázzuk ki, fújjunk rá parfümmentes textilfrissítőt és keféljük át. A kíméletes tisztítás tovább megőrzi a szépségét, mint a gyakori mosás.

