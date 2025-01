Vigyázat, műszálallergia: amikor viszketést okoz a műszőrme

Gond lehet a valódi is

Sokan allergiásak az állati eredetű szőrre, aminek kapcsán azt is fontos kiemelni, hogy néha nem maga a szőr, hanem például egy szőrmeruha esetén a szálak között ragadt pollenek bírnak irritáló hatással. A leggyakoribb tünetek a köhögés, tüsszögés, orrdugulás, viszkető érzés, bőrproblémák, melyek más allergiás érzékenység esetén is fellépnek. Sok szőrmeruhában a tartósítás miatt – akárcsak a műszőrme esetén –, káros vegyi anyagok, például a formaldehid is megtalálható.

A divatipar jelentős része jó ideje búcsút intett az állati szőrmének, a világ több országa be is tiltotta az ilyen árucikkek gyártását az állatvédelem és egyes fenntarthatósági célok érdekében. Ennek ellenére még mindig népszerűek a másodkézből beszerzett, vagy családi ruhatárból megörökölt állatprémek, amelyek akármennyire is kedvesek számunkra, irritációt okozhatnak.