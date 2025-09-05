Kiderült, mely mosószerekkel a leghatékonyabb mosni! Ezek azok!

Az NKFH új terméktesztjének eredményei megmutatják árban és összetevőkben mely mosószerek a leginkább pénztárcabarátok. Mutatjuk a legjobbakat és azt is, mit vizsgált pontosan a hatóság!

Ezúttal mosószereket tesztelt a fogyasztóvédelmi hatóság. Fotó: Davizro Photography / Shutterstock

Milyen mosószereket tesztelt pontosan a hatóság?

Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján. Megnézték, hogy pontosan mi van a mosószerekben, mennyi ebből a valódi tisztító hatással bíró anyag és azt is, mennyibe kerül egy mosás egy adott mosószerrel.

Mennyi mosószer van valójában a mosószerekben?

A vizsgálatok megmutatták, mekkora egy javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma. Ez jelzi, hogy a mosószer összetételében mennyi a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyag, vagyis a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból. Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. A vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás ebben a tekintetben: folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyag tartalom 3-43 m/m% között, mosóporoknál 2-13 m/m% között, míg mosókapszuláknál 3-82 m/m% között mozog.

Azt is kiderítették, mennyibe kerül egy mosás egy adott mosószerrel

A vizsgálatok kiterjedtek arra is, hogy egy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. Az eredmények szerint folyékony mosószernél egy mosás költsége (Ft/adag egységben) 29 és 244 forint közötti, mosóporoknál 43 és 198 forint közötti, míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog.

Ezek a mosószerek szerepeltek a legjobban a teszten

Mosószer 1 javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma (g/adag) 1 mosás költsége (Ft/adag) Denkmit Folyékony mosószer (1,1 l) 24,4 g/55 ml 90 Jade Color Folyékony mosószer (4 l) 22,4 g/66 ml 50 Denkmit Colorwaschmittel mosópor (1,3 kg) 11,2 g/85 ml 100 Denkmit Colorwaschmittel 3in1 mosókapszula 20,3/db 105

A tesztelt folyékony mosószerek teljes listája itt, a mosóporoké itt, a mosókapszuláké pedig itt található.

