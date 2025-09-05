Kiderült, mely mosószerekkel a leghatékonyabb mosni! Ezek azok!

Az NKFH új terméktesztjének eredményei megmutatják árban és összetevőkben mely mosószerek a leginkább pénztárcabarátok. Mutatjuk a legjobbakat és azt is, mit vizsgált pontosan a hatóság!
Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján. Megnézték, hogy pontosan mi van a mosószerekben, mennyi ebből a valódi tisztító hatással bíró anyag és azt is, mennyibe kerül egy mosás egy adott mosószerrel.
A vizsgálatok megmutatták, mekkora egy javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma. Ez jelzi, hogy a mosószer összetételében mennyi a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyag, vagyis a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból. Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. A vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás ebben a tekintetben: folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyag tartalom 3-43 m/m% között, mosóporoknál 2-13 m/m% között, míg mosókapszuláknál 3-82 m/m% között mozog.
A vizsgálatok kiterjedtek arra is, hogy egy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. Az eredmények szerint folyékony mosószernél egy mosás költsége (Ft/adag egységben) 29 és 244 forint közötti, mosóporoknál 43 és 198 forint közötti, míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog.
Mosószer
1 javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma (g/adag)
1 mosás költsége (Ft/adag)
Denkmit Folyékony mosószer (1,1 l)
24,4 g/55 ml
90
Jade Color Folyékony mosószer (4 l)
22,4 g/66 ml
50
Denkmit Colorwaschmittel mosópor (1,3 kg)
11,2 g/85 ml
100
Denkmit Colorwaschmittel 3in1 mosókapszula
20,3/db
105
A tesztelt folyékony mosószerek teljes listája itt, a mosóporoké itt, a mosókapszuláké pedig itt található.
