Kiderült, mely mosószerekkel a leghatékonyabb mosni! Ezek azok!

mosószer
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 12:00
NKFHteszt
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legutóbb 72 terméket vizsgált meg közelebbről. Köztük mosóporokat, mosókapszulákat és hagyományos mosószereket. Íme a teszt eredményei!
Bors
A szerző cikkei

Az NKFH új terméktesztjének eredményei megmutatják árban és összetevőkben mely mosószerek a leginkább pénztárcabarátok. Mutatjuk a legjobbakat és azt is, mit vizsgált pontosan a hatóság!

házi mosószer
Ezúttal mosószereket tesztelt a fogyasztóvédelmi hatóság. Fotó: Davizro Photography /  Shutterstock 

Milyen mosószereket tesztelt pontosan a hatóság?

Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján. Megnézték, hogy pontosan mi van a mosószerekben, mennyi ebből a valódi tisztító hatással bíró anyag és azt is, mennyibe kerül egy mosás egy adott mosószerrel.

Mennyi mosószer van valójában a mosószerekben?

A vizsgálatok megmutatták, mekkora egy javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma. Ez jelzi, hogy a mosószer összetételében mennyi a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyag, vagyis a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból. Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. A vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás ebben a tekintetben: folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyag tartalom 3-43 m/m% között, mosóporoknál 2-13 m/m% között, míg mosókapszuláknál 3-82 m/m% között mozog.

Azt is kiderítették, mennyibe kerül egy mosás egy adott mosószerrel

A vizsgálatok kiterjedtek arra is, hogy egy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. Az eredmények szerint folyékony mosószernél egy mosás költsége (Ft/adag egységben) 29 és 244 forint közötti, mosóporoknál 43 és 198 forint közötti, míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog.

Ezek a mosószerek szerepeltek a legjobban a teszten

Mosószer

1 javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma (g/adag)

1 mosás költsége (Ft/adag)

Denkmit Folyékony mosószer (1,1 l)

24,4 g/55 ml

90

Jade Color Folyékony mosószer (4 l)

22,4 g/66 ml

50

Denkmit Colorwaschmittel mosópor (1,3 kg)

11,2 g/85 ml

100

Denkmit Colorwaschmittel 3in1 mosókapszula

20,3/db

105

A tesztelt folyékony mosószerek teljes listája itt, a mosóporoké itt, a mosókapszuláké pedig itt található.
 

 

