Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött a hír: azonnali intézkedésre volt szükség, lezárják Dél-Buda egy részét

lezár
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 16:10
magyar honvédségdél - buda
Egy második világháborús feltételezett robbanótestet találtak. Kedd este kerül sor a lezárásra.
Bors
A szerző cikkei

Egy feltételezett második világháborús robbanótest került elő az ELTE Lágymányosi Campus és a BME "I" épülete közötti építkezési területen, a tűzszerész művelet idejére a rendőség kedd este lezárja a környéket - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata az MTI-vel.

A rendőrség lezárja a környéket
A rendőrség lezárja a Dél-Buda egy részét
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Világháborús robbanótest került elő, itt lesz lezárás

A tájékoztatás szerint hétfőn este érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy az ELTE Lágymányosi Campus és a BME "I" épülete közötti építkezési területen földmunkálatok során egy feltételezett robbanótestet találtak.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség kedd este 8 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútját, az Infopark sétányokat, a Hevesy György utat és a Fehér Marcell Emlékparkot, valamint kiürítik a BME "I" épületét, az ELTE Lágymányosi Campus Déli Tömbjét, valamint az MBH Bank irodaépületét - közölték.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu