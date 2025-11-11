Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Csinos öltözködés télen: A tollak a hidegtől is megóvnak

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 11:45
melegtrendi
Egyre hűvösebbre fordul az idő, ideje vásárolni néhány igazán melengető mellényt vagy kabátot, pláne, ha fázósak vagyunk. A csinos öltözködés ilyenkor is fontos, ezért elengedhetetlen, hogy beszereznünk egy-két új göncöt.

A csinos öltözködés télen is lehetséges. A természetes lúdtollal vagy más pehellyel töltött anyagok garantálják, hogy a legnagyobb hidegben se fázzunk, mégis trendi legyen a megjelenésünk. Ha lóg az eső lába, esetleg esik a hó, akkor nem árt, ha az öltözékünk nem csak a széltől és a hidegtől véd, hanem a vizet sem ereszti át. Nem ijedjünk meg, nem kell vagyonokat költenünk, főleg akkor nem, ha célirányosan megyünk vásárolni, és pontosan tudjuk, hogy milyen divatos ruhadarabokat keresünk – írja a Fanny magazin.

Csinos öltözködés, de meleg ruhákba
Csinos öltözködés, mégis melegen: A tollak a hidegtől is megóvnak
Fotó: Max4e Photo /  Shutterstock 

Nőies és csinos öltözködés télen is

Ha a nőies öltözködés télen is fontos nekünk, de mégis melegen szeretnénk felöltözni, akkor a műszőrme, pehely és lúdtollal bélelt darabok kielégítik minden igényünket. Emellett arra is figyeljünk, hogy próbáljunk ne mindig feketében járni, bátran hordjunk színeket, barnát, bordót, kéket vagy akár pirosat, attól a hangulatunk is sokkal jobb lesz, nem csak a kisugárzásunk.

Termékek:

Fehér toll kabát H&M

Fehér tollkabát H&M
Fehér toll kabát H&M, 44 995 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Hosszú, vízlepergető kabát Zara

Hosszú, vízlepergető kabát Zara
Hosszú, vízlepergető kabát Zara, 39 995 Ft
Fotó: Fanny Magazin

Barna dzseki Reserved, 39 995 Ft

Barna dzseki Reserved
Barna dzseki Reserved, 39 995 Ft
Fotó: Fanny Magazin

Rövid mellény Reserved, 29 995 Ft

Rövid mellény Reserved, 29 995 Ft
Rövid mellény Reserved, 29 995 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Megkötős mellény Helly Hansen/Dockyard, 44 990 Ft

Megkötős mellény Helly Hansen/Dockyard
Megkötős mellény Helly Hansen/Dockyard, 44 990 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Usánka Fjällräven/answear.hu, 37 990 Ft

Usánka Fjällräven/answear.hu, 37 990 Ft
Usánka Fjällräven/answear.hu, 37 990 Ft
Fotó: Fanny Magazin

Fekete dzseki Forclaz/Decathlon, 19 990 Ft

Fekete dzseki Forclaz/Decathlon
Fekete dzseki Forclaz/Decathlon, 19 990 Ft
Fotó: Fanny Magazin

Piros megkötős dzseki Orsay, 33 380 Ft

Piros megkötős dzseki Orsay
Piros megkötős dzseki Orsay, 33 380 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Bordó szoknya 4Camping, 19 200 Ft

Bordó szoknya 4Camping
Bordó szoknya 4Camping, 19 200 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Kék kabát Orsay, 30 770 Ft

Kék kabát Orsay
Kék kabát Orsay, 30 770 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Kék hosszú kabát YAS/zalando.hu, 50 990 Ft

Kék hosszú kabát YAS/zalando.hu
Kék hosszú kabát YAS/zalando.hu, 50 990 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Olajzöld dzseki Fundango/Dockyard, 49 990 Ft

Olajzöld dzseki Fundango/Dockyard
Olajzöld dzseki Fundango/Dockyard, 49 990 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Bebújos mamusz North Face/zalando.hu, 31 995 Ft

Bebújos mamusz North Face/zalando.hu
Bebújos mamusz North Face/zalando.hu, 31 995 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Sapka Fjällräven/zalando.hu, 35 990 Ft

Csinosan mégis melegen: A tollak a hidegtől is megóvnak
Sapka Fjällräven/zalando.hu, 35 990 Ft
Fotó: Fanny Magazin

Üzletlista: 4camping.hu; answear.hu; decathlon.hu; dockyard.hu; hm.com/hu; orsay.hu; reseved.com/hu; zalando.hu; zara.com.

Ha kíváncsi vagy 2025 legmenőbb kabáttrendjére, akkor nézd meg a videót!

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
