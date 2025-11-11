Csinos öltözködés télen: A tollak a hidegtől is megóvnak

A csinos öltözködés télen is lehetséges. A természetes lúdtollal vagy más pehellyel töltött anyagok garantálják, hogy a legnagyobb hidegben se fázzunk, mégis trendi legyen a megjelenésünk. Ha lóg az eső lába, esetleg esik a hó, akkor nem árt, ha az öltözékünk nem csak a széltől és a hidegtől véd, hanem a vizet sem ereszti át. Nem ijedjünk meg, nem kell vagyonokat költenünk, főleg akkor nem, ha célirányosan megyünk vásárolni, és pontosan tudjuk, hogy milyen divatos ruhadarabokat keresünk – írja a Fanny magazin.

Csinos öltözködés, mégis melegen: A tollak a hidegtől is megóvnak

Fotó: Max4e Photo / Shutterstock

Nőies és csinos öltözködés télen is

Ha a nőies öltözködés télen is fontos nekünk, de mégis melegen szeretnénk felöltözni, akkor a műszőrme, pehely és lúdtollal bélelt darabok kielégítik minden igényünket. Emellett arra is figyeljünk, hogy próbáljunk ne mindig feketében járni, bátran hordjunk színeket, barnát, bordót, kéket vagy akár pirosat, attól a hangulatunk is sokkal jobb lesz, nem csak a kisugárzásunk.

Termékek:

Fehér toll kabát H&M

Fehér toll kabát H&M, 44 995 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Hosszú, vízlepergető kabát Zara

Hosszú, vízlepergető kabát Zara, 39 995 Ft

Fotó: Fanny Magazin

Barna dzseki Reserved, 39 995 Ft

Barna dzseki Reserved, 39 995 Ft

Fotó: Fanny Magazin

Rövid mellény Reserved, 29 995 Ft

Rövid mellény Reserved, 29 995 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Megkötős mellény Helly Hansen/Dockyard, 44 990 Ft

Megkötős mellény Helly Hansen/Dockyard, 44 990 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Usánka Fjällräven/answear.hu, 37 990 Ft

Usánka Fjällräven/answear.hu, 37 990 Ft

Fotó: Fanny Magazin

Fekete dzseki Forclaz/Decathlon, 19 990 Ft

Fekete dzseki Forclaz/Decathlon, 19 990 Ft

Fotó: Fanny Magazin

Piros megkötős dzseki Orsay, 33 380 Ft

Piros megkötős dzseki Orsay, 33 380 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Bordó szoknya 4Camping, 19 200 Ft

Bordó szoknya 4Camping, 19 200 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Kék kabát Orsay, 30 770 Ft

Kék kabát Orsay, 30 770 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Kék hosszú kabát YAS/zalando.hu, 50 990 Ft

Kék hosszú kabát YAS/zalando.hu, 50 990 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Olajzöld dzseki Fundango/Dockyard, 49 990 Ft

Olajzöld dzseki Fundango/Dockyard, 49 990 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Bebújos mamusz North Face/zalando.hu, 31 995 Ft

Bebújos mamusz North Face/zalando.hu, 31 995 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Sapka Fjällräven/zalando.hu, 35 990 Ft

Sapka Fjällräven/zalando.hu, 35 990 Ft

Fotó: Fanny Magazin

Üzletlista: 4camping.hu; answear.hu; decathlon.hu; dockyard.hu; hm.com/hu; orsay.hu; reseved.com/hu; zalando.hu; zara.com.

Ha kíváncsi vagy 2025 legmenőbb kabáttrendjére, akkor nézd meg a videót!