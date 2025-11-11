Csinos öltözködés télen: A tollak a hidegtől is megóvnak

A csinos öltözködés télen is lehetséges. A természetes lúdtollal vagy más pehellyel töltött anyagok garantálják, hogy a legnagyobb hidegben se fázzunk, mégis trendi legyen a megjelenésünk. Ha lóg az eső lába, esetleg esik a hó, akkor nem árt, ha az öltözékünk nem csak a széltől és a hidegtől véd, hanem a vizet sem ereszti át. Nem ijedjünk meg, nem kell vagyonokat költenünk, főleg akkor nem, ha célirányosan megyünk vásárolni, és pontosan tudjuk, hogy milyen divatos ruhadarabokat keresünk – írja a Fanny magazin.
Ha a nőies öltözködés télen is fontos nekünk, de mégis melegen szeretnénk felöltözni, akkor a műszőrme, pehely és lúdtollal bélelt darabok kielégítik minden igényünket. Emellett arra is figyeljünk, hogy próbáljunk ne mindig feketében járni, bátran hordjunk színeket, barnát, bordót, kéket vagy akár pirosat, attól a hangulatunk is sokkal jobb lesz, nem csak a kisugárzásunk.
Termékek:
Fehér toll kabát H&M
Hosszú, vízlepergető kabát Zara
Barna dzseki Reserved, 39 995 Ft
Rövid mellény Reserved, 29 995 Ft
Megkötős mellény Helly Hansen/Dockyard, 44 990 Ft
Usánka Fjällräven/answear.hu, 37 990 Ft
Fekete dzseki Forclaz/Decathlon, 19 990 Ft
Piros megkötős dzseki Orsay, 33 380 Ft
Bordó szoknya 4Camping, 19 200 Ft
Kék kabát Orsay, 30 770 Ft
Kék hosszú kabát YAS/zalando.hu, 50 990 Ft
Olajzöld dzseki Fundango/Dockyard, 49 990 Ft
Bebújos mamusz North Face/zalando.hu, 31 995 Ft
Sapka Fjällräven/zalando.hu, 35 990 Ft
Üzletlista: 4camping.hu; answear.hu; decathlon.hu; dockyard.hu; hm.com/hu; orsay.hu; reseved.com/hu; zalando.hu; zara.com.
Ha kíváncsi vagy 2025 legmenőbb kabáttrendjére, akkor nézd meg a videót!
