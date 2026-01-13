Ennyi pénz maradhat havonta a családoknál 2026-tól

A családi adó- és járulékkedvezmény 2026-tól havonta több tízezer forintot jelenthet a családoknak.

Nem mindegy, melyik szülő és milyen arányban érvényesíti a kedvezményt, különösen az adómentes édesanyák esetében.

Egy rossz döntés évente akár több százezer forint veszteséget is okozhat.

Egy gyerek után havonta 20 ezer forintot, két gyerek esetében 40 ezer forintot, három gyereknél pedig 66 ezer forintot lehet érvényesíteni gyerekenként. Ezek a családi adó- és járulékkedvezmény 2026. január 1-jétől hatályos összegei. A kedvezmény azonban nem „automatikusan jár”: kizárólag akkor vehető igénybe, ha a szülő rendelkezik olyan jövedelemmel, amely után személyi jövedelemadót és járulékot fizet. A kedvezmény érvényesíthető havonta a bérszámfejtés során, vagy egy összegben, az éves adóbevallásban. Ha éves szinten nézzük a számokat, a különbség még látványosabb. Egy gyerek esetén ez 240 ezer forintot, két gyereknél összesen 960 ezer forintot, három gyerek esetén pedig 2 millió 376 ezer forintot jelenthet egy év alatt.

A családi adó- és járulékkedvezmény havonta több tízezer forintot jelenthet / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Családi adó- és járulékkedvezmény: nem mindegy, ki veszi igénybe

Az utóbbi időszakban egyre több édesanya vált személyi jövedelemadó-mentessé. Ide tartoznak például a 40 év alatti kétgyerekes édesanyák, a 30 év alatti egy gyerekes édesanyák, valamint a három- és többgyerekes édesanyák is. Ez azonban egy új helyzetet teremt a családokban.

Ilyenkor már egyáltalán nem mindegy, hogy a családon belül ki milyen arányban és milyen módon veszi igénybe a családi adó- és járulékkedvezményt. Egy rosszul megválasztott megoldás esetén akár jelentős összegek is „bent maradhatnak” az állami kasszában.

Fontos határidő januárban

Molnár-Simon Tímea pénzügyi mentor arra hívja fel a figyelmet, hogy azoknak, akik havonta szeretnék érvényesíteni a családi adó- és járulékkedvezményt, legkésőbb január közepéig adóelőleg-nyilatkozatot kell leadniuk.

Sokan azt gondolják, hogy ez automatikusan történik, pedig nem. Az is kulcskérdés, hogy a nyilatkozatot ki tölti ki a családban, és hogyan vesszük figyelembe az édesanyák adómentességét

– hangsúlyozza a szakértő.