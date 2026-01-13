Ennyi pénz maradhat havonta a családoknál 2026-tól

Egy gyerek után havonta 20 ezer forintot, két gyerek esetében 40 ezer forintot, három gyereknél pedig 66 ezer forintot lehet érvényesíteni gyerekenként. Ezek a családi adó- és járulékkedvezmény 2026. január 1-jétől hatályos összegei. A kedvezmény azonban nem „automatikusan jár”: kizárólag akkor vehető igénybe, ha a szülő rendelkezik olyan jövedelemmel, amely után személyi jövedelemadót és járulékot fizet. A kedvezmény érvényesíthető havonta a bérszámfejtés során, vagy egy összegben, az éves adóbevallásban. Ha éves szinten nézzük a számokat, a különbség még látványosabb. Egy gyerek esetén ez 240 ezer forintot, két gyereknél összesen 960 ezer forintot, három gyerek esetén pedig 2 millió 376 ezer forintot jelenthet egy év alatt.
Az utóbbi időszakban egyre több édesanya vált személyi jövedelemadó-mentessé. Ide tartoznak például a 40 év alatti kétgyerekes édesanyák, a 30 év alatti egy gyerekes édesanyák, valamint a három- és többgyerekes édesanyák is. Ez azonban egy új helyzetet teremt a családokban.
Ilyenkor már egyáltalán nem mindegy, hogy a családon belül ki milyen arányban és milyen módon veszi igénybe a családi adó- és járulékkedvezményt. Egy rosszul megválasztott megoldás esetén akár jelentős összegek is „bent maradhatnak” az állami kasszában.
Molnár-Simon Tímea pénzügyi mentor arra hívja fel a figyelmet, hogy azoknak, akik havonta szeretnék érvényesíteni a családi adó- és járulékkedvezményt, legkésőbb január közepéig adóelőleg-nyilatkozatot kell leadniuk.
Sokan azt gondolják, hogy ez automatikusan történik, pedig nem. Az is kulcskérdés, hogy a nyilatkozatot ki tölti ki a családban, és hogyan vesszük figyelembe az édesanyák adómentességét
– hangsúlyozza a szakértő.
Ha egy gyerek után mindkét szülő jogosult a családi adókedvezményre, közösen dönthetnek arról, kinél és milyen arányban érvényesítik azt. Ez különösen akkor fontos, ha az egyik szülő jövedelme nem elég magas a teljes kedvezmény kihasználásához, mert a megosztással elkerülhető, hogy pénz maradjon a rendszerben. A nyilatkozat ma már egyszerűen, online is benyújtható, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerében folyamatosan érvényben marad. Ha a család helyzete vagy a jövedelmek aránya változik, a megosztás módosítható, ami sok esetben hónapról hónapra érezhető különbséget jelent a családi kasszában.
Különösen érdemes részletes számításokat végezni, ha a két szülő közül az édesanya a gyerekek száma után jogosult teljes SZJA-mentességre. Ilyen esetben célszerű, ha az édesapa veszi igénybe a családi adó- és járulékkedvezményt, amennyiben ő is jogosult rá. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy minden eset más, így a legideálisabb, ha szakértő segítségét kéri a család, hogy a legkifizetődőbben tudjanak dönteni.
A sok változás miatt rengeteg család érzi úgy, hogy nehéz eligazodni a szabályok között. Nekik segít Molnár Simon Tímea pénzügyi mentor és Bán Melinda pénzügyi szakértő egy ingyenesen elérhető online kurzuson január 14-én. Részletekről ezen a linken tájékozódhatsz.
Ezek a pénzügyi cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.