Így változnak a nyugdíj igénylés feltételei 2026-ban a szakértő szerint

Változott a nyugdíjkorhatár? Milyen szabályok vonatkoznak a nőkre, lehet visszamenőleg folyósítani? Kik számíthatnak teljes ellátásra vagy veszélyességi pótlékra? Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő átfogó válaszokat adott a nyugdíjakat érintő kérdésekre.
Az öregségi nyugdíjkorhatár 2026-ban 65 év, ez nem változott. Ez azt jelenti, hogy az 1961-ben vagy azt megelőzően született nők és férfiak idén vonulhatnak öregségi nyugdíjba. Ehhez azonban szükség van 20 év szolgálati időre a teljes öregségi nyugdíjhoz, illetve 15 évre a résznyugdíjhoz.
Ebben az évben is változatlan feltételek mellett igényelhető a nők kedvezményes öregségi nyugdíja, amelynek két jogosító feltétele a 40 év szolgálati idő megléte, ezen belül pedig 32 év keresőtevékenység határozatban történő elismerése.
Azok, akik betöltik idén a 65 évet, és nyugdíjra nem jogosultak, mert nem rendelkeznek minimum 15 év szolgálati idővel, méltányossági alapon igényelhetnek ellátást abban az esetben, ha minimum 7,5 év szolgálati időt tudnak igazolni. Amennyiben ez a feltétel sem teljesül, kérhetik az Időskori járadék megállapítását a lakhely szerint illetékes kormányhivatalnál.
Idén azok a nyugdíjra jogosultak, akik a nyugdíjszorzók megjelenése, vagyis 2026. 03. 31. előtt igénylik meg az ellátást, nyugdíjelőlegben részesülnek. Ennek köszönhetően a megélhetésük minden esetben biztosított. Az ügyintézési gyakorlat szerint a nyugdíjelőleg általában a véglegesen megállapított nyugdíj összegének a 75-80%-át teszi ki. A szorzók megjelenése után a teljes nyugdíj visszamenőlegesen egy összegben kerül kifizetésre az igénylő részére.
Abban az esetben, ha valaki a nyugdíjra előző, vagy azt megelőző évben is jogosult volt, de nem igényelte akkor visszamenőleg legfeljebb hat hónapra kérheti a nyugdíj megállapítását. Ilyenkor a munkaviszonyt nem kell megszüntetni, mivel a nyugdíj-megállapítás napjától a munkáltató a feleslegesen levont járulékot utólag kifizeti a munkavállaló részére a nyugdíjmegállapító határozat leadását követően.
Természetesen a 65. életév betöltését követően továbbra sem kötelező nyugdíjba vonulni. Mivel ez szabad döntésen alapul, a nyugdíjigénylésnél nemcsak a korhatár betöltésére kell kiemelten figyelni, hanem arra is, hogy a ledolgozott évek ne legyenek „törtek”, hanem teljes évre jöjjenek ki. Így ennek alapján magasabb összegű nyugellátásban részesülhet az igénylő.
A nyugdíjkorhatár elérését követően az igénylő a születés napjához képest minden 30 nap túlmunkával az átlagkeresete szerint 0,5%-os nyugdíjnövelést ér el, ami évente 6%-ot jelent. Azoknak, akik a megállapítást követően is tovább dolgoznak, nem kell 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot megfizetniük, a 15%-os SZJA megfizetési kötelezettség azonban továbbra is fennáll a nyugdíjba vonuló munkavállalók részére, kivétel képeznek a három vagy többgyermekes nyugdíjas anyák.
Vannak olyan speciális munkakörök és olyan, szem elől nem téveszthető szabályok, amelyekkel mindenképpen érdemes tisztában lennünk. Az egészségügyi dolgozók számára például jó hír, hogy januártól könnyebbé válik számukra a nyugdíjba vonulás melletti munkavégzés. Ennek értelmében nem kell megszüntetni vagy felfüggeszteni a jelenlegi egészségügyi szolgálati jogviszonyukat a nyugdíj-megállapítás napjától.
Azoknak az orvosoknak, illetve egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló dolgozóknak, akik nyugdíj mellett munkát vállalnak és a foglalkoztató egészségügyi intézmény folyósítja a nyugdíjat „jövedelemkiegészítés” jogcímén, idén januártól hivatalból a Magyar Államkincstár veszi át automatikusan, kérelem nélkül a nyugdíjfolyósítást.
Az érintettek a teljes összegű havi ellátáson kívül jogosulttá válnak a 13. teljes havi és a tizennegyedik havi nyugdíjrészre, illetve az évközi, visszamenőleges hatályú nyugdíjkorrekcióra. Amennyiben a gazdasági növekedés eléri a tervezett 3,5%-ot, úgy nyugdíjprémium kifizetésére kerülhet sor.
Továbbra is igényelhető változatlan feltételek mellett, a 2014. 12. 31-ig szerzett, veszélyes munkakörben végzett munka esetén a korkedvezményes nyugdíj, amely korhatár előtti ellátásként kerül megállapításra. Idén is figyelni kell azonban a jövedelemkorlátra, ami a minimálbér tizennyolcszorosa, ami az idei évben bruttó 5 810 400 forint.
Verseny-, illetve közszférában foglalkoztatott rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők idén jövedelem- és időkorlát nélkül folytathatnak keresőtevékenységet.
Nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon kizárólag az minősül nyugdíjasnak, illetve az jogosult térítésmentes egészségügyi ellátásra, aki nyugdíj-megállapító határozattal, illetve nyugdíjfolyósítási törzsszámmal rendelkezik. A munkaviszony megszűnését követően 45 napig vehető igénybe a térítésmentes orvosi ellátás, még akkor is, ha időközben a nyugdíjkérelem benyújtásra került, és a nyugdíj megállapítása folyamatban van. A megadott határidő lejárta után egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését kell teljesíteni a nyugdíjmegállapításig, amelynek összege idén januártól havi 12.300 forint.
A NYES-t ( Nyugdíj Előtti Segélyt) 60 éves kortól lehet legkorábban igényelni, 15 év elismert szolgálati idő alapján, akkor, ha az igénylő 3 éven belül legalább 45 napig álláskeresési járadékban részesült. Idén változott az összege, mely a minimálbér 322.800 Ft–nak a 40%-a, vagy is bruttó 129.120 forint.
A nyugdíjba vonulás időpontja megalapozott döntést igényel, amely az évek múlásával nem változtatható, de előre tervezhető, mivel a várható nyugdíj összege előzetesen kiszámolható. Kevesen tudják, hogy a nyugdíj összegét nem az utolsó öt év nyugdíjjárulék-köteles jövedelméből, hanem 1988-tól, az életpálya-keresetből állapítják meg.
Az alábbi videóból még több információt tudhatsz meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.