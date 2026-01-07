Így változnak a nyugdíj igénylés feltételei 2026-ban a szakértő szerint

Változott a nyugdíjkorhatár? Milyen szabályok vonatkoznak a nőkre, lehet visszamenőleg folyósítani? Kik számíthatnak teljes ellátásra vagy veszélyességi pótlékra? Szatmáry Tünde Katalin nyugdíjszakértő átfogó válaszokat adott a nyugdíjakat érintő kérdésekre.

Jó hírek érkeztek a nyugdíjasok számára.

Fotó: fizkes

Szakértő szedte össze a nyugdíj igénylés feltételeit 2026-ban.

A nyugdíjkorhatár továbbra is 65 év, mutatjuk a feltételeit és a jogosultak körét.

Nem kötelező nyugdíjba vonulni 65 év felett, mutatjuk kik jogosultak nyugdíjkedvezményre.

Speciális előírások a nyugdíjakra vonatkozóan, vannak olyan munkakörök, ahol megkönnyítik a nyugdíj melletti munkavállalást.

Így változott a NYES összege.

2026-ban változnak a nyugdíj igénylés feltételei

A nyugdíjkorhatár örök kérdése

Az öregségi nyugdíjkorhatár 2026-ban 65 év, ez nem változott. Ez azt jelenti, hogy az 1961-ben vagy azt megelőzően született nők és férfiak idén vonulhatnak öregségi nyugdíjba. Ehhez azonban szükség van 20 év szolgálati időre a teljes öregségi nyugdíjhoz, illetve 15 évre a résznyugdíjhoz.

Ebben az évben is változatlan feltételek mellett igényelhető a nők kedvezményes öregségi nyugdíja, amelynek két jogosító feltétele a 40 év szolgálati idő megléte, ezen belül pedig 32 év keresőtevékenység határozatban történő elismerése.

Kik nemjogosultak nyugdíjra?

Azok, akik betöltik idén a 65 évet, és nyugdíjra nem jogosultak, mert nem rendelkeznek minimum 15 év szolgálati idővel, méltányossági alapon igényelhetnek ellátást abban az esetben, ha minimum 7,5 év szolgálati időt tudnak igazolni. Amennyiben ez a feltétel sem teljesül, kérhetik az Időskori járadék megállapítását a lakhely szerint illetékes kormányhivatalnál.

Kik részesülnek nyugdíjelőlegben?

Idén azok a nyugdíjra jogosultak, akik a nyugdíjszorzók megjelenése, vagyis 2026. 03. 31. előtt igénylik meg az ellátást, nyugdíjelőlegben részesülnek. Ennek köszönhetően a megélhetésük minden esetben biztosított. Az ügyintézési gyakorlat szerint a nyugdíjelőleg általában a véglegesen megállapított nyugdíj összegének a 75-80%-át teszi ki. A szorzók megjelenése után a teljes nyugdíj visszamenőlegesen egy összegben kerül kifizetésre az igénylő részére.