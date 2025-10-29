Évi 1 millió forintos lakhatási támogatás jöhet a közszolgálatban dolgozóknak – mit jelent ez a gyakorlatban?

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely szerint 2026. január 1-től a közszolgálatban dolgozók évi akár nettó 1 millió forint lakhatási támogatást kaphatnak. Fontos kiemelni, hogy ez jelenleg még tervezet, a végleges szabályok a következő hetekben változhatnak. A támogatás célja mindenesetre a lakásvásárlás megkönnyítése, illetve a meglévő lakáshitelek havi terheinek csökkentése a közszférában dolgozók számára.
A tervezet szerint az évi akár nettó 1 millió forint lakhatási támogatást igényelhetik többek között:
Részmunkaidő esetén arányosítva jár a támogatás, megbízási vagy vállalkozói szerződéssel dolgozók ugyanakkor nem jogosultak a támogatásra.
Ebben az esetben a támogatás egy összegben érkezik, legfeljebb évi 1 millió Ft.
Ebben az esetben a támogatás havonta kerül kifizetésre, és az éves összeg egytizenketted részével, vagyis legfeljebb 83 ezer 333 forinttal enyhítik a havi terheket.
Molnár-Simon Tímea pénzügyi szakértő szerint a támogatás valódi értéke a havi törlesztőrészletekben mérhető.
A havi 83 ezer 333 forintos támogatás azt jelenti, hogyha valakinek jelenleg 150 ezer forint a havi lakáshitel-törlesztője, akkor a támogatás mellett az illetőnek kevesebb mint 70 ezer forintot kell saját forrásból fizetnie a jövőben.
A munkáltatónak 2025. november 15-ig kell jeleznie a részvételi szándékot a Kincstár felé. 2025 decemberében a munkavállalókat tájékoztatják a pontos igénylési folyamatról. A támogatást a munkáltató kezeli és folyósítja. Ez azt jelenti, hogy nem a dolgozónak kell külön intézményekkel egyeztetnie, így őt nem terheli többletadminisztráció.
Visszafizetési kötelezettség merülhet fel többek között:
A tervezet célja, hogy a támogatás valóban azoknál maradjon, akik hosszú távon is a közszférában dolgoznak. A végleges szabályokról, számítási példákról és az igénylés lépéseiről a rendelet kihirdetése után részletes útmutatót készítünk.
