Évi 1 millió forintos lakhatási támogatás jöhet a közszolgálatban dolgozóknak – mit jelent ez a gyakorlatban?

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 11:10
A kormány új rendelettervezete jelentős segítséget adhat a közszférában dolgozóknak a mindennapi megélhetésben. Az évi akár 1 millió forintos lakhatási támogatás célja, hogy csökkentse a dolgozók lakáshitel-terheit és megkönnyítse a saját otthon megszerzését.
Porosz Viktória
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely szerint 2026. január 1-től a közszolgálatban dolgozók évi akár nettó 1 millió forint lakhatási támogatást kaphatnak. Fontos kiemelni, hogy ez jelenleg még tervezet, a végleges szabályok a következő hetekben változhatnak. A támogatás célja mindenesetre a lakásvásárlás megkönnyítése, illetve a meglévő lakáshitelek havi terheinek csökkentése a közszférában dolgozók számára.

Lakhatási támogatás kalkuláció
A közszolgálatban dolgozók évi akár nettó 1 millió forint lakhatási támogatást kaphatnak / Fotó: jd8 /  Shutterstock 

Kik tartoznak a lakhatási támogatásra jogosultak körébe?

A tervezet szerint az évi akár nettó 1 millió forint lakhatási támogatást igényelhetik többek között:

  • tanárok, óvodapedagógusok, iskolai és óvodai dolgozók;
  • egészségügyi dolgozók (orvosok, ápolók, szülésznők, háziorvosok, fogorvosok);
  • szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozók;
  • felsőoktatási dolgozók;
  • rendvédelmi és honvédelmi szervek tagjai;
  • önkormányzati és más állami fenntartású intézmények munkavállalói;
  • nevelőszülők és közfoglalkoztatottak.

Részmunkaidő esetén arányosítva jár a támogatás, megbízási vagy vállalkozói szerződéssel dolgozók ugyanakkor nem jogosultak a támogatásra.

Mire használható a támogatás?

1. Önerő kiegészítésére lakásvásárláshoz vagy építkezéshez igényelt kölcsön esetén

Ebben az esetben a támogatás egy összegben érkezik, legfeljebb évi 1 millió Ft.

2. Meglévő lakáshitel havi törlesztésére

Ebben az esetben a támogatás havonta kerül kifizetésre, és az éves összeg egytizenketted részével, vagyis legfeljebb 83 ezer 333 forinttal enyhítik a havi terheket.

Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Molnár-Simon Tímea pénzügyi szakértő szerint a támogatás valódi értéke a havi törlesztőrészletekben mérhető.

A havi 83 ezer 333 forintos támogatás azt jelenti, hogyha valakinek jelenleg 150 ezer forint a havi lakáshitel-törlesztője, akkor a támogatás mellett az illetőnek kevesebb mint 70 ezer forintot kell saját forrásból fizetnie a jövőben.

Így igényelheted

A munkáltatónak 2025. november 15-ig kell jeleznie a részvételi szándékot a Kincstár felé. 2025 decemberében a munkavállalókat tájékoztatják a pontos igénylési folyamatról. A támogatást a munkáltató kezeli és folyósítja. Ez azt jelenti, hogy nem a dolgozónak kell külön intézményekkel egyeztetnie, így őt nem terheli többletadminisztráció.

Erre figyelj

Visszafizetési kötelezettség merülhet fel többek között:

  • ha az első hat hónapon belül saját döntésből mondasz fel a munkahelyeden;
  • ha a lakáshitel törlesztésében három hónapot meghaladó késedelem alakul ki.

A tervezet célja, hogy a támogatás valóban azoknál maradjon, akik hosszú távon is a közszférában dolgoznak. A végleges szabályokról, számítási példákról és az igénylés lépéseiről a rendelet kihirdetése után részletes útmutatót készítünk.

