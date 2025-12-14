2,5 milliós vissza nem térítendő támogatás érkezik – így juthatnak hozzá a magyar családok

Hamarosan rajtol az új, 100 milliárd forintos lakossági program, amelynek célja, hogy a napelemes háztartások akkor is a saját áramukat használhassák, amikor nem süt a nap. A kormány szerint akár 2,5 millió forintos vissza nem térítendő energiatároló támogatás is igényelhető lesz háztartási energiatárolókra, például egy 10 kW-os akkumulátorra.
A támogatást a tervek szerint 2026 január elején vagy közepén írják ki. A kormány példaként egy 10 kW-os energiatárolót említett, amelynek becsült piaci ára nagyjából 3,2 millió forint lehet. Ez azt jelenti, hogy a támogatás intenzitása akár 80 százalékos is lehet, a családoknak pedig körülbelül 700 ezer forintnyi önerőt kellene csak hozzátenniük. Ilyen jó feltételekkel energiatárolóhoz jutni korábban gyakorlatilag lehetetlen volt.
A kérvény beadásánál előnyt élvezhetnek azok, akik már kiestek a szaldó elszámolásból, vagy 2030-ig ki fognak esni belőle; vagyis azok, akik esetében a napelemek sok esetben akkor termelnek többet, amikor nincsenek otthon. Így este nem a szolgáltatótól kellene megvenniük azt az energiát, amit nappal maguk is megtermelnek. Arról, hogy ez miért lehet hatalmas segítség a magyar családoknak, Molnár-Simon Tímea pénzügyi tanácsadót kérdeztük.
A napelemek pont akkor termelik a legtöbb energiát, amikor nem vagyunk otthon – reggel és délben. Ilyenkor a felesleges áramot olcsón visszaadjuk a szolgáltatónak. Amikor viszont este hazaérünk, és tényleg szükségünk lenne rá, drágán vesszük vissza ugyanazt az áramot. Egy akkumulátor ennek az ellentmondásnak vet véget: elraktározza a nappal megtermelt energiát, és akkor használjuk fel, amikor tényleg kell – például este. Így nem vész el a saját áramunk értéke, és sokkal több marad a családi kasszában
– hívta fel a figyelmet Molnár Simon Tímea. A szakértő szerint nem csak a kisebb villanyszámla jelent előnyt, hiszen egy energiatároló nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot is ad. Ha bármi történik – áramszünet, drágulás –, a család nincs kiszolgáltatva a hálózatnak.
Fontos hangsúlyozni, hogy a főbb részleteket még nem hozták nyilvánosságra. Nem tudni, hogy hitel kapcsolódik-e majd a támogatáshoz, pontosan milyen műszaki elvárásoknak kell megfelelni, ki lehet a kivitelező, milyen költségek számolhatók el, és hogyan zajlik majd az elbírálás. Az biztos: aki szeretné kihasználni ezt a lehetőséget, annak érdemes már most tájékozódni, tervezni, szakemberrel egyeztetni, hogy a startnál ne maradjon le.
Ha minden úgy alakul, ahogy ígérték, ez a program történelmi lehetőség lehet azoknak, akik egyszer már beruháztak a napenergiába – vagy most készülnek rá. Nagy támogatás, alacsony önerő, és egy olyan eszköz, amelynek köszönhetően a család éjjel-nappal a saját energiájából élhet.
