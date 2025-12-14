2,5 milliós vissza nem térítendő támogatás érkezik – így juthatnak hozzá a magyar családok

Több millió forintos energiatároló támogatás érkezik, amely jelentősen csökkentheti a családok kiadásait.

A magyar háztartások akár 80 százalékos állami támogatással juthatnak saját akkumulátorhoz.

Az energiatároló nemcsak a villanyszámlát csökkenti, hanem nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot ad, mert áramszünet vagy drágulás idején sem lesz kiszolgáltatva a család.

Hamarosan rajtol az új, 100 milliárd forintos lakossági program, amelynek célja, hogy a napelemes háztartások akkor is a saját áramukat használhassák, amikor nem süt a nap. A kormány szerint akár 2,5 millió forintos vissza nem térítendő energiatároló támogatás is igényelhető lesz háztartási energiatárolókra, például egy 10 kW-os akkumulátorra.

Új energiatároló támogatás segíti a napelemes magyar családokat.

Fotó: zhu difeng / shutterstock

A támogatást a tervek szerint 2026 január elején vagy közepén írják ki. A kormány példaként egy 10 kW-os energiatárolót említett, amelynek becsült piaci ára nagyjából 3,2 millió forint lehet. Ez azt jelenti, hogy a támogatás intenzitása akár 80 százalékos is lehet, a családoknak pedig körülbelül 700 ezer forintnyi önerőt kellene csak hozzátenniük. Ilyen jó feltételekkel energiatárolóhoz jutni korábban gyakorlatilag lehetetlen volt.

Ennyit spórolhat egy család az új energiatároló támogatással

A kérvény beadásánál előnyt élvezhetnek azok, akik már kiestek a szaldó elszámolásból, vagy 2030-ig ki fognak esni belőle; vagyis azok, akik esetében a napelemek sok esetben akkor termelnek többet, amikor nincsenek otthon. Így este nem a szolgáltatótól kellene megvenniük azt az energiát, amit nappal maguk is megtermelnek. Arról, hogy ez miért lehet hatalmas segítség a magyar családoknak, Molnár-Simon Tímea pénzügyi tanácsadót kérdeztük.

A napelemek pont akkor termelik a legtöbb energiát, amikor nem vagyunk otthon – reggel és délben. Ilyenkor a felesleges áramot olcsón visszaadjuk a szolgáltatónak. Amikor viszont este hazaérünk, és tényleg szükségünk lenne rá, drágán vesszük vissza ugyanazt az áramot. Egy akkumulátor ennek az ellentmondásnak vet véget: elraktározza a nappal megtermelt energiát, és akkor használjuk fel, amikor tényleg kell – például este. Így nem vész el a saját áramunk értéke, és sokkal több marad a családi kasszában

– hívta fel a figyelmet Molnár Simon Tímea. A szakértő szerint nem csak a kisebb villanyszámla jelent előnyt, hiszen egy energiatároló nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot is ad. Ha bármi történik – áramszünet, drágulás –, a család nincs kiszolgáltatva a hálózatnak.