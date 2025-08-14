Kiterjesztik a többgyermekes anyák SZJA-mentességét 2026-ban - mit jelent ez?

Jövőre óriási segítséget kapnak Magyarországon a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák. A kormány döntése értelmében ugyanis a háromgyermekes anyák után, 2026-tól a kétgyermekes fiatal édesanyák is SZJA-mentességet kapnak, vagyis nekik sem kell megfizetniük a 15 százalékos személyi jövedelemadót. Mutatjuk, mi szükséges az adómentességhez!
A kétgyermekes édesanyák SZJA-mentességét négy lépésben vezetik be 2026 januárjától. Ezzel az intézkedéssel a kormány először a 40, majd a 60 év alatti, végül pedig minden kétgyermekes édesanyát támogat.
2026 január elsejével a 40 év alattiak, 2027 januárjától az 50 év alattiak, 2028-tól a 60 év alattiak, míg utoljára 2029 januárjától életkorra való tekintet nélkül minden anya SZJA-mentessé válnak. Tehát négy év alatt valamennyi kétgyermekes anya mentesítve lesz az SZJA megfizetése alól, ráadásul a mentesség élethosszig tart. Ezzel összességében 2029-re egymillió édesanya lesz Magyarországon SZJA-mentes, ami példátlan a nyugati világban
- magyarázza Járdi Roland, a Világgazdaság makrogazdasági újságírója. Ez az intézkedés várhatóan pozitív hatással lesz a nettó keresetre is.
Az intézkedés kézzelfoghatóan magasabb nettó fizetést fog eredményezni. Hogy mondjunk egy konkrét példát: aki az átlagnál rosszabbul keres, például a havi keresete bruttó 400 ezer forint, még annak is plusz 60 ezer forinttal több marad zsebében havonta, de a minimálbéren foglalkoztatottak sem panaszkodhatnak majd, ők ugyanis 50 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhatnak, és ez minden hónapra igaz. Egyszóval érezhető anyagi segítséget jelent ez minden kétgyermekes anya számára
- folytatja Járdi Roland. A szakértő kiemeli a tudnivalókat és a korlátokat is: az adókedvezmény feltétele, vagyis a családi pótlékra való jogosultság megléte mellett csak munkával szerzett jövedelemre érvényesíthető, így bérbeadásra vagy más, magánszemélytől származó jövedelemre nem. Emellett az édesanyáknak adóelőleg nyilatkozatot kell tenniük.
Az SZJA-mentesség nem érinti a TB-járulékokat, azokat ugyanúgy le kell vonni a bruttó bérből. Ezzel együtt mindenki számára érezhetően magasabb nettó keresetet fog jelenteni az intézkedés, ami után az érintettek a bruttó keresetük több mint 80%-át kaphatják kézhez. Ilyen kicsi adóelvonásra alig találni példát Európában
- zárja gondolatait Járdi Roland.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.