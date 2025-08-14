Kiterjesztik a többgyermekes anyák SZJA-mentességét 2026-ban - mit jelent ez?

Jövőre óriási segítséget kapnak Magyarországon a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák. A kormány döntése értelmében ugyanis a háromgyermekes anyák után, 2026-tól a kétgyermekes fiatal édesanyák is SZJA-mentességet kapnak, vagyis nekik sem kell megfizetniük a 15 százalékos személyi jövedelemadót. Mutatjuk, mi szükséges az adómentességhez!

Ezeket kell tudnunk a kétgyermekes anyákat érintő adómentességről. Képünk illusztráció. Fotó: morrowlight / Shutterstock

2026-tól érvényes a kétgyermekes anyák SZJA adómentessége

A kétgyermekes édesanyák SZJA-mentességét négy lépésben vezetik be 2026 januárjától. Ezzel az intézkedéssel a kormány először a 40, majd a 60 év alatti, végül pedig minden kétgyermekes édesanyát támogat.

2026 január elsejével a 40 év alattiak, 2027 januárjától az 50 év alattiak, 2028-tól a 60 év alattiak, míg utoljára 2029 januárjától életkorra való tekintet nélkül minden anya SZJA-mentessé válnak. Tehát négy év alatt valamennyi kétgyermekes anya mentesítve lesz az SZJA megfizetése alól, ráadásul a mentesség élethosszig tart. Ezzel összességében 2029-re egymillió édesanya lesz Magyarországon SZJA-mentes, ami példátlan a nyugati világban

- magyarázza Járdi Roland, a Világgazdaság makrogazdasági újságírója. Ez az intézkedés várhatóan pozitív hatással lesz a nettó keresetre is.



Az intézkedés kézzelfoghatóan magasabb nettó fizetést fog eredményezni. Hogy mondjunk egy konkrét példát: aki az átlagnál rosszabbul keres, például a havi keresete bruttó 400 ezer forint, még annak is plusz 60 ezer forinttal több marad zsebében havonta, de a minimálbéren foglalkoztatottak sem panaszkodhatnak majd, ők ugyanis 50 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhatnak, és ez minden hónapra igaz. Egyszóval érezhető anyagi segítséget jelent ez minden kétgyermekes anya számára

- folytatja Járdi Roland. A szakértő kiemeli a tudnivalókat és a korlátokat is: az adókedvezmény feltétele, vagyis a családi pótlékra való jogosultság megléte mellett csak munkával szerzett jövedelemre érvényesíthető, így bérbeadásra vagy más, magánszemélytől származó jövedelemre nem. Emellett az édesanyáknak adóelőleg nyilatkozatot kell tenniük.

Az SZJA-mentesség nem érinti a TB-járulékokat, azokat ugyanúgy le kell vonni a bruttó bérből. Ezzel együtt mindenki számára érezhetően magasabb nettó keresetet fog jelenteni az intézkedés, ami után az érintettek a bruttó keresetük több mint 80%-át kaphatják kézhez. Ilyen kicsi adóelvonásra alig találni példát Európában



- zárja gondolatait Járdi Roland.