Rendkívül különleges lesz a családok számára az idei év

Idén január elsejétől a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelmük után szja-mentességet kapnak, miután megszűnik az eddigi átlagbérhez kötött felső korlát. Ennek köszönhetően pedig a 2026-os év rendkívül különleges lesz a családok számára.– fogalmazott Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Mokka ma reggeli adásában.
A magyar családtámogatási rendszer a világon egyedülállóként működik és ez nem lesz másképp 2026-ban sem, mikor a kormány a GDP 5 százalékát költi a magyar családokra. Ez pedig 4802 milliárd forintot jelent.
Ez a fajta családtámogatási rendszer elképzelhetetlen Nyugat-Európában, és ezt mind egy békegazdaság tudja megteremteni. Erre szerintem nagyon büszkének kell lenni, hogy mi ezeket a pénzeket a magyar családokra fordítjuk.
– fogalmazott Koncz Zsófia és arra emlékeztetett, hogy január elsejétől többféle intézkedés lépett életbe, amelyet akár a családi adócsökkentés plusznak is lehetne nevezni, hiszen már tavaly július elsejével elindult egy családi adócsökkentés, ami Európa legnagyobb adócsökkentése.
Az államtitkár ezután azt mondta, hogy a 30 év alatti édesanyák SZJA mentessége egészen 2020-ig nyúlik vissza, ugyanis akkor vezették be a négy vagy többgyermekes édesanyáknak szóló SZJA-mentességet.
Emlékeztetett, hogy 2020 után, 22-ben a 25 év alatti fiatalok váltak személyi jövedelemadó mentessé, majd ezután egy évvel vezették be a 30 év alatti édesanyákat érintő intézkedéseket egy felemenő rendszer során, tehát annak indulásakor a 2023 után született gyermekekre vonatkozott mindez az átlag bérig.
Volt olyan igény, amely azt szerette volna, hogy ők is a teljes jövedelmükre kapják meg, hiszen a négy vagy többgyermekes édesanyák esetében a teljes jövedelemre biztosítottuk, a háromgyermekes édesanyák esetében, akik ugye már októbertől személyi jövedelemadó mentesek, a teljes jövedelmükre biztosítottuk, úgyhogy ezt most megléptük, ők is a teljes jövedelmükre megkapják, és a 23 előtt született gyermekek esetében is.
– mondta Koncz Zsófia és ismertette, hogy a 30 év alatti édesanyáknak a személyi jövedelemadó mentességének a bővítése további 10-15 ezer édesanyát érint. A 40 év alatti kétgyermekes anyák esetében pedig 120 ezer édesanyáról beszélünk.
Azt kell látni, hogy most január 1-jétől félmillió édesanya személyi jövedelemadó-mentes Magyarországon, és kétgyermekes édesanyák esetében 4 év alatt fokozatosan tudunk oda eljutni, hogy mind a 690 ezer kétgyermekes édesanya is személyi jövedelemadó-mentes legyen. Tehát ez egy nagyon komoly kör, ez átlagosan havonta 109 ezer forinttal növeli meg a fizetését az édesanyáknak.
– fogalmazott.
Az anyák SZJA mentességének köszönhetően az átlagkereset is növekszik, ugyanis 1,3 millió forint marad éves szinten a családoknál. Sőt a családi adókedvezmények is hozzátesznek ehhez, amelynek köszönhetően egy millió család kap ilyenfajta anyagi támogatást a kormánytól.
A családi adókedvezményeket is megduplázta a kormány, amely számok tekintetében azt jelenti, hogy egy gyermek esetében 20 ezer forintra, két gyermek esetében 80 ezer forintra, három gyermek esetében 198 ezer forintra nőtt a kedvezmény.
Ott az édesapák is hatalmas nyertesei a családtámogatási rendszer bővítésének, hiszen már most is 50 százalékban ők veszik igénybe a családi adókedvezményt, az édesanyák SZJA-mentességével ez tovább fog növekedni. Tehát minden család izmosodni, erősödni fog, és ezt tényleg azért tudjuk megtenni, mert mi alapvetően a magyar embereknek a pénzét a magyar családokra költjük, és nem költjük háborúra, migrációra Ukrajnára.
– fejtette ki és elmondta, hogy a háború finanszírozásának nagyon komoly kockázata van, hiszen mivel látjuk azokat az erőket, amelyek folyamatosan pénzt próbálnak találni a háború folytatására.
Egy háborús készülődés van Európában, ezért a magyar kormány békegazdaságot épít ki, amelynek a legnagyobb nyertesei a családok. Ezt veszélyeztetné akár a Tisza, a DK, azok a pártok, amelyek a brüsszeli elvárásokat mindig teljesítik.
Az SZJA-mentesség esetében adóelőleg-nyilatkozatot kell módosítani, ezt egyszer elegendő megtenni, mert a tavalyi évben az Országgyűlésnek volt egy döntése, ami könnyítette az édesanyáknak a dolgát ebben a tekintetben, de ha valaki nem teszi ezt, akkor sincs semmi gond, mert májusban egy összegben az adóbevalláskor is megteheti.
A családi adókedvezmény esetében alapvetően nincs változás, akkor ez automatikus, de ott megoszthatják a szülők egymás között, tehát azért oda kell figyelni arra, hogyha az összeg változik, akkor érdemes ott is módosítani az adóelőleg-nyilatkozatot.
Alapvetően próbáltuk az adminisztrációt a lehető legegyszerűbbre fordítani, csökkenteni olyan értelemben, hogy a családoknak a legkönnyebb legyen igénybe venni ezeket a kedvezményeket. Úgyhogy bízunk abban, hogy a 2026-os év az a családok számára nagyon-nagyon boldog és sikeres év lesz.
– zárta gondolatait.
