Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendkívül különleges lesz a családok számára az idei év

családi adókedvezmény
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 12:48
Koncz Zsófiaszemélyijövedelemadótámogatáscsalád
Év elejétől már a két gyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó mentességet kapnak. Ennek kapcsán Koncz Zsófia elmondta, hogy a magyar családtámogatási rendszerre büszkének kell lenni, hiszen az egy világon egyedülálló dolog. Valamint az államtitkár ismertette, mindezt hogyan is tudják a családok igénybe venni.
Bors
A szerző cikkei

Idén január elsejétől a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelmük után szja-mentességet kapnak, miután megszűnik az eddigi átlagbérhez kötött felső korlát. Ennek köszönhetően pedig a 2026-os év rendkívül különleges lesz a családok számára.– fogalmazott Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Mokka ma reggeli adásában. 

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia: soha ennyi támogatást nem kaptak a családok! Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

A magyar családtámogatási rendszer a világon egyedülállóként működik és ez nem lesz másképp 2026-ban sem, mikor a kormány a  GDP 5 százalékát költi a magyar családokra. Ez pedig 4802 milliárd forintot jelent. 

Ez a fajta családtámogatási rendszer elképzelhetetlen Nyugat-Európában, és ezt mind egy békegazdaság tudja megteremteni. Erre szerintem nagyon büszkének kell lenni, hogy mi ezeket a pénzeket a magyar családokra fordítjuk.

– fogalmazott Koncz Zsófia és arra emlékeztetett, hogy január elsejétől többféle intézkedés lépett életbe, amelyet akár a családi adócsökkentés plusznak is lehetne nevezni, hiszen már tavaly július elsejével elindult egy családi adócsökkentés, ami Európa legnagyobb adócsökkentése.

Az államtitkár ezután azt mondta, hogy a 30 év alatti édesanyák SZJA mentessége egészen 2020-ig nyúlik vissza, ugyanis akkor vezették be a négy vagy többgyermekes édesanyáknak szóló SZJA-mentességet.

Koncz Zsófia: többszázezer családot érint az adókedvezmény kibővítése

Emlékeztetett, hogy 2020 után, 22-ben a 25 év alatti fiatalok váltak személyi jövedelemadó mentessé, majd ezután egy évvel vezették be a 30 év alatti édesanyákat érintő intézkedéseket egy felemenő rendszer során, tehát annak indulásakor a 2023 után született gyermekekre vonatkozott mindez az átlag bérig. 

Volt olyan igény, amely azt szerette volna, hogy ők is a teljes jövedelmükre kapják meg, hiszen a négy vagy többgyermekes édesanyák esetében a teljes jövedelemre biztosítottuk, a háromgyermekes édesanyák esetében, akik ugye már októbertől személyi jövedelemadó mentesek, a teljes jövedelmükre biztosítottuk, úgyhogy ezt most megléptük, ők is a teljes jövedelmükre megkapják, és a 23 előtt született gyermekek esetében is.

– mondta Koncz Zsófia és ismertette, hogy a  30 év alatti édesanyáknak a személyi jövedelemadó mentességének a bővítése további 10-15 ezer édesanyát érint. A 40 év alatti kétgyermekes anyák esetében pedig 120 ezer édesanyáról beszélünk. 

Azt kell látni, hogy most január 1-jétől félmillió édesanya személyi jövedelemadó-mentes Magyarországon, és kétgyermekes édesanyák esetében 4 év alatt fokozatosan tudunk oda eljutni, hogy mind a 690 ezer kétgyermekes édesanya is személyi jövedelemadó-mentes legyen. Tehát ez egy nagyon komoly kör, ez átlagosan havonta 109 ezer forinttal növeli meg a fizetését az édesanyáknak.

– fogalmazott.

Nőnek az átlagkeresetek is 

Az anyák SZJA mentességének köszönhetően az átlagkereset is növekszik, ugyanis 1,3 millió forint marad éves szinten a családoknál. Sőt a családi adókedvezmények is hozzátesznek ehhez, amelynek köszönhetően egy millió család kap ilyenfajta anyagi támogatást a kormánytól. 

A családi adókedvezményeket is megduplázta a kormány, amely számok tekintetében azt jelenti, hogy egy gyermek esetében 20 ezer forintra, két gyermek esetében 80 ezer forintra, három gyermek esetében 198 ezer forintra nőtt a kedvezmény. 

Ott az édesapák is hatalmas nyertesei a családtámogatási rendszer bővítésének, hiszen már most is 50 százalékban ők veszik igénybe a családi adókedvezményt, az édesanyák SZJA-mentességével ez tovább fog növekedni. Tehát minden család izmosodni, erősödni fog, és ezt tényleg azért tudjuk megtenni, mert mi alapvetően a magyar embereknek a pénzét a magyar családokra költjük, és nem költjük háborúra, migrációra Ukrajnára. 

– fejtette ki és elmondta, hogy a háború finanszírozásának nagyon komoly kockázata van, hiszen mivel látjuk azokat az erőket, amelyek folyamatosan pénzt próbálnak találni a háború folytatására. 

Egy háborús készülődés van Európában, ezért a magyar kormány békegazdaságot épít ki, amelynek a legnagyobb nyertesei a családok.  Ezt veszélyeztetné akár a Tisza, a DK, azok a pártok, amelyek a brüsszeli elvárásokat mindig teljesítik. 

Így lehet igényelni az anyák SZJA mentességét

Az SZJA-mentesség esetében adóelőleg-nyilatkozatot kell módosítani, ezt egyszer elegendő megtenni, mert a tavalyi évben az Országgyűlésnek volt egy döntése, ami könnyítette az édesanyáknak a dolgát ebben a tekintetben, de ha valaki nem teszi ezt, akkor sincs semmi gond, mert májusban egy összegben az adóbevalláskor is megteheti. 

A családi adókedvezmény esetében alapvetően nincs változás, akkor ez automatikus, de ott  megoszthatják a szülők egymás között, tehát azért oda kell figyelni arra, hogyha az összeg változik, akkor érdemes ott is módosítani az adóelőleg-nyilatkozatot. 

Alapvetően próbáltuk az adminisztrációt a lehető legegyszerűbbre fordítani, csökkenteni olyan értelemben, hogy a családoknak a legkönnyebb legyen igénybe venni ezeket a kedvezményeket. Úgyhogy bízunk abban, hogy a 2026-os év az a családok számára nagyon-nagyon boldog és sikeres év lesz.

– zárta gondolatait. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu