Rendkívül különleges lesz a családok számára az idei év

Idén január elsejétől a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelmük után szja-mentességet kapnak, miután megszűnik az eddigi átlagbérhez kötött felső korlát. Ennek köszönhetően pedig a 2026-os év rendkívül különleges lesz a családok számára.– fogalmazott Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár a Mokka ma reggeli adásában.

Koncz Zsófia: soha ennyi támogatást nem kaptak a családok! Fotó: Facebook/Koncz Zsófia

A magyar családtámogatási rendszer a világon egyedülállóként működik és ez nem lesz másképp 2026-ban sem, mikor a kormány a GDP 5 százalékát költi a magyar családokra. Ez pedig 4802 milliárd forintot jelent.

Ez a fajta családtámogatási rendszer elképzelhetetlen Nyugat-Európában, és ezt mind egy békegazdaság tudja megteremteni. Erre szerintem nagyon büszkének kell lenni, hogy mi ezeket a pénzeket a magyar családokra fordítjuk.

– fogalmazott Koncz Zsófia és arra emlékeztetett, hogy január elsejétől többféle intézkedés lépett életbe, amelyet akár a családi adócsökkentés plusznak is lehetne nevezni, hiszen már tavaly július elsejével elindult egy családi adócsökkentés, ami Európa legnagyobb adócsökkentése.

Az államtitkár ezután azt mondta, hogy a 30 év alatti édesanyák SZJA mentessége egészen 2020-ig nyúlik vissza, ugyanis akkor vezették be a négy vagy többgyermekes édesanyáknak szóló SZJA-mentességet.

Koncz Zsófia: többszázezer családot érint az adókedvezmény kibővítése

Emlékeztetett, hogy 2020 után, 22-ben a 25 év alatti fiatalok váltak személyi jövedelemadó mentessé, majd ezután egy évvel vezették be a 30 év alatti édesanyákat érintő intézkedéseket egy felemenő rendszer során, tehát annak indulásakor a 2023 után született gyermekekre vonatkozott mindez az átlag bérig.

Volt olyan igény, amely azt szerette volna, hogy ők is a teljes jövedelmükre kapják meg, hiszen a négy vagy többgyermekes édesanyák esetében a teljes jövedelemre biztosítottuk, a háromgyermekes édesanyák esetében, akik ugye már októbertől személyi jövedelemadó mentesek, a teljes jövedelmükre biztosítottuk, úgyhogy ezt most megléptük, ők is a teljes jövedelmükre megkapják, és a 23 előtt született gyermekek esetében is.

– mondta Koncz Zsófia és ismertette, hogy a 30 év alatti édesanyáknak a személyi jövedelemadó mentességének a bővítése további 10-15 ezer édesanyát érint. A 40 év alatti kétgyermekes anyák esetében pedig 120 ezer édesanyáról beszélünk.

Azt kell látni, hogy most január 1-jétől félmillió édesanya személyi jövedelemadó-mentes Magyarországon, és kétgyermekes édesanyák esetében 4 év alatt fokozatosan tudunk oda eljutni, hogy mind a 690 ezer kétgyermekes édesanya is személyi jövedelemadó-mentes legyen. Tehát ez egy nagyon komoly kör, ez átlagosan havonta 109 ezer forinttal növeli meg a fizetését az édesanyáknak.

– fogalmazott.