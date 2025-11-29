Karácsonyi spórolás: ezekkel a praktikákkal elejét veheted az őrült költekezésnek

Fontos előre megtervezni a karácsonyi kiadásokat, hogy elejét vehessük a felesleges költekezésnek.

Az ajándékbeszerzési feladatokat érdemes időben felosztani.

Az ünnepi menüvel kapcsolatban is bevethetünk néhány trükköt.

A karácsonyi készülődés, az ajándékok beszerzése, a menü megálmodása és a hozzávalók megvásárlása minden évben sok fejtörést okoz. Megúszni nem tudjuk a költekezést, tudatos pénzügyi hozzáállással azonban lehetséges a karácsonyi spórolás, vagyis elejét vehetjük a felesleges kiadásoknak és az őrült pénzszórásnak.

A karácsonyi spórolást időben érdemes elkezdeni, ha pedig ügyesek vagyunk, az az egyenlegünkön is meglátszik majd.

3+1 karácsonyi spórolási tipp, amivel jut is, marad is

Üljünk le és tervezzük meg

Az első és legfontosabb, hogy végezzünk némi felmérést a személyes pénzügyeink kapcsán. Vegyük sorra a havi kiadásainkat, majd ennek függvényében határozzuk meg, hogy mennyi jut az ünnepi költségekre. Azt is nézzük meg, hogy van-e külön a karácsonyra felhasználható, korábban összegyűjtött, vagy egyéb félretett pénzösszegünk. Érdemes az ajándékok összeghatárát is megszabni, amit akár személyekre lebontva is megtehetünk.

A jegyzetelés sokat segíthet

Alapvetően előnyös lehet listákat készíteni, legyen szó az ajándékokról, tervezett otthoni dekorációkról és az ünnepi menüről, annak hozzávalóiról. A gyakorlat előre gondolkodást kíván, viszont megéri számot vetni és a felsorolásokkal bíbelődni, hiszen ha a konkrétumok a kezünkben vannak, az segíthet a kiadásokat körvonalazni, és így megfontoltan költeni.

Gondoltad volna? Az előzetes felmérések szerint a magyarok többsége 2025-ben átlagosan 25-50 ezer forintot szán a karácsonyi ajándékokra. Az is kiderült, hogy nincs különbség a gyerekekre és felnőttekre fordított összegek tekintetében, illetve hogy a többség az aktuális havi keresetéből és megtakarításokból fedezi a kiadásokat az év végén.

Haladjunk szépen sorban

Az ajándékok vonatkozásában kifejezetten fontos a tudatosság. A legjobb, ha végiggondoljuk, és le is írjuk, milyen ötleteink vannak, majd utánanézünk a lehetőségeknek online, vagy ha időnk engedi, személyesen az adott üzletekben. Ezzel felmérhetjük, nagyjából milyen árakkal kell kalkulálnunk, ami segíthet kiszámolni a kiadásokat. Az ajándékok beszerzését már most érdemes elkezdeni, egyrészt azért, mert így nem egy alkalommal kell nagy összeget kiadnunk, másrészt minél hamarabb vágunk bele a folyamatba, annál inkább elkerülhetjük az impulzív vásárlást.

Egyedi megoldások Ha úgy látjuk, nagyon magasak lennének az ajándékok költségei, vezessük be a húzást, ami családon belül is remekül működhet. Így nem kell mindenkinek meglepetést venni, mégis átélhetjük az ajándékozás élményét.

Ne maradjon az utolsó pillanatra

A karácsonyi készülődés jegyében a legtöbb pénzt néha nem is az ajándékokra, hanem a menü hozzávalóira költjük. Aki az utolsó pillanatra hagyja az élelmiszerek beszerzését, biztosan nem jár jól: az árak az ünnepet megelőző napokban és héten az egekbe szökhetnek, több dologhoz pedig ilyenkor már hozzá sem lehet jutni. Az extra költségek és a csalódás elkerülése érdekében építsük be a hétköznapi bevásárlásba a karácsonyi összetevők begyűjtését, hazaérve pedig különítsük el az ünnepi fogásokhoz szükséges élelmiszereket.

Extra tipp: Ha egészen nagy családi körben ünneplünk, érdemes lehet a rokonok között felosztani a karácsonyi vacsorával kapcsolatos kiadásokat.

