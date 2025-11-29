Karácsonyi spórolás: ezekkel a praktikákkal elejét veheted az őrült költekezésnek

A karácsonyi készülődés, az ajándékok beszerzése, a menü megálmodása és a hozzávalók megvásárlása minden évben sok fejtörést okoz. Megúszni nem tudjuk a költekezést, tudatos pénzügyi hozzáállással azonban lehetséges a karácsonyi spórolás, vagyis elejét vehetjük a felesleges kiadásoknak és az őrült pénzszórásnak.
Az első és legfontosabb, hogy végezzünk némi felmérést a személyes pénzügyeink kapcsán. Vegyük sorra a havi kiadásainkat, majd ennek függvényében határozzuk meg, hogy mennyi jut az ünnepi költségekre. Azt is nézzük meg, hogy van-e külön a karácsonyra felhasználható, korábban összegyűjtött, vagy egyéb félretett pénzösszegünk. Érdemes az ajándékok összeghatárát is megszabni, amit akár személyekre lebontva is megtehetünk.
Alapvetően előnyös lehet listákat készíteni, legyen szó az ajándékokról, tervezett otthoni dekorációkról és az ünnepi menüről, annak hozzávalóiról. A gyakorlat előre gondolkodást kíván, viszont megéri számot vetni és a felsorolásokkal bíbelődni, hiszen ha a konkrétumok a kezünkben vannak, az segíthet a kiadásokat körvonalazni, és így megfontoltan költeni.
Gondoltad volna?
Az előzetes felmérések szerint a magyarok többsége 2025-ben átlagosan 25-50 ezer forintot szán a karácsonyi ajándékokra. Az is kiderült, hogy nincs különbség a gyerekekre és felnőttekre fordított összegek tekintetében, illetve hogy a többség az aktuális havi keresetéből és megtakarításokból fedezi a kiadásokat az év végén.
Az ajándékok vonatkozásában kifejezetten fontos a tudatosság. A legjobb, ha végiggondoljuk, és le is írjuk, milyen ötleteink vannak, majd utánanézünk a lehetőségeknek online, vagy ha időnk engedi, személyesen az adott üzletekben. Ezzel felmérhetjük, nagyjából milyen árakkal kell kalkulálnunk, ami segíthet kiszámolni a kiadásokat. Az ajándékok beszerzését már most érdemes elkezdeni, egyrészt azért, mert így nem egy alkalommal kell nagy összeget kiadnunk, másrészt minél hamarabb vágunk bele a folyamatba, annál inkább elkerülhetjük az impulzív vásárlást.
Egyedi megoldások
Ha úgy látjuk, nagyon magasak lennének az ajándékok költségei, vezessük be a húzást, ami családon belül is remekül működhet. Így nem kell mindenkinek meglepetést venni, mégis átélhetjük az ajándékozás élményét.
A karácsonyi készülődés jegyében a legtöbb pénzt néha nem is az ajándékokra, hanem a menü hozzávalóira költjük. Aki az utolsó pillanatra hagyja az élelmiszerek beszerzését, biztosan nem jár jól: az árak az ünnepet megelőző napokban és héten az egekbe szökhetnek, több dologhoz pedig ilyenkor már hozzá sem lehet jutni. Az extra költségek és a csalódás elkerülése érdekében építsük be a hétköznapi bevásárlásba a karácsonyi összetevők begyűjtését, hazaérve pedig különítsük el az ünnepi fogásokhoz szükséges élelmiszereket.
Extra tipp:
Ha egészen nagy családi körben ünneplünk, érdemes lehet a rokonok között felosztani a karácsonyi vacsorával kapcsolatos kiadásokat.
