Dúl a szerelem! Emma Watson csókkal üdvözölte latin milliárdos kedvesét - fotó

A Harry Potter-filmek közkedvelt Hermionéja, Emma Watson kifejezetten titokzatos, ami a magánéletét illeti. Bár az évek során megannyi partnere volt, egy-két évnél tovább senkivel se mélyítette el jobban kapcsolatát. Egyszer még azt is mondta, hogy ő "saját magának a párja", amikor úgy tűnt, hogy végképp nem bír már a férfiakkal — mondván, hogy ő önmagával is képes boldogan élni. A színésznőre úgy tűnik, újra rátalált a szerelem, a leleményes paparazzik fotói alapján.
A Kisasszonyok és az Egy különc srác feljegyzései sztárját legutóbb egy mexikóvárosi repülőtéren fotózták le a latin milliárdos, Gonzalo Hevia Baillères karjaiban. A találkozójukat egy forró csókkal egészítették ki, majd a Quién magazin szerint elmentek kettesben vacsorázni. Emma Watson párjával először 2025-ben mutatkozott együtt, amikor a francia Alpokban töltöttek némi minőségi időt egymással.
A mexikói üzletember országának egyik leggazdagabb családjából származik és egy mesterséges intelligenciával foglalkozó technológiai és befektetési vállalkozásnak a cégvezetője. Jól láthatóan dúl a szerelem Emma Watson és ő közte, jóllehet a színésznőnek két évnél hosszabb kapcsolata nem nagyon ismert és ebbe az intervallumba még éppen ők is beleesnek. Hátha ezúttal tényleg rátaláltak a boldogságra!
Emma Watson a sikerét a filmvilágnak köszönheti, azonban az utóbbi években — immár hét éve — tudatosan kerüli a forgatásokat. Egy tavalyi interjújában elmondta, hogy a filmezést és a kreatív munkát még szerette is, de a promózást, hogy tetszelegni kell a late night show-kban és a Comic Conok pódiumain, abszolút nem hiányzik neki. Ezért 2019 óta lényegében szinte csak az aktivizmusnak én ENSZ nagykövetként és a HeForShe női jogokért kiálló kampány arca lett.
A Harry Potter-könyvek írójával, J.K Rowlinggal azóta se lett jobb a kapcsolata, miután ő és Daniel Radcliffe elhatárolódtak tőle a transzfób megnyilvánulása miatt. Emma Watson igazából csak sajnálja, hogy nem tudták megbeszélni a helyzetet, azonban Rowling elég egyértelműen közölte, hogy a beszélgetéssel nem érhet el már semmit ő nála.
