Egyre népszerűbb karácsonyi ajándék az utazás - így válaszd ki a tökéletes helyszínt

Hol vannak már azok az évről-évre visszatérő karácsonyi „slágerajándékok”, mint például a kismilliomodik nyakkendő, vagy az ajándékozó részéről megunhatatlannak számító, ám a megajándékozott szemszögéből már totálisan érdektelen pár zokni? Az utóbbi években sokan azzal hidalják át a „jajj, nem tudom mit is adhatnék ajándékba?” szituációkat, hogy élményt, azon belül is egyre sűrűbben utazást raknak a karácsonyfa alá.

Utazásra fel! Egyre népszerűbb karácsonyi ajándék, az utazás. Mutatunk pár ötletet, ha ezzel lepnél meg valakit! / Fotó: Atlantic Ambience / Pexels (illusztráció)

Az utazással, mint ajándékkal nehéz melléfogni

Gondoljunk csak bele, hogy utazni, kikapcsolódni, felfedezni, világot látni mindenki szeret – pláne, ha más fizeti! Ebből a szempontból nézve már nem is tűnik olyan ördögtől valónak utazási élményt ajándékozni karácsonyra. Ha te is kedvet kaptál ahhoz, hogy ilyen formában ajándékozz meg valakit, akkor mutatunk három olyan desztinációt, amivel nem nagyon lehet mellélőni. Ehhez Kiss Róbert Richárd, utazási szakértőt hívtuk segítségül, aki már keresztül-kasul beutazta nem csupán Magyarországot, de a nagyvilágot is, így érdemes megfontolni a tanácsait, ha utazásról van szó.



Sárospatak - Sátoraljaújhely - Tokaj

A régióban már ötcsillagos (Tokaj) és vadonatúj négycsillagos (Sátoraljaújhely) hotelt is találunk, remek ajándék lehet valamelyikbe egy utalvány. Kiss Róbert Richárd szerint

a wellness az egész család számára élvezetes, utána felkereshetjük a Rákóczi várat, megcsodálhatjuk a Tokaj-Hegyalja egyetem új épületét, megnézhetjük a Megyer-hegyi tengerszemet, a Magyar Nyelv Múzeumát, a sárospataki Szent Erzsébet bazilikát, az új falfestményt, vagy más kultúrkincsünket. A közelben ott a híres függőhíd, és sok más látnivaló.

A látnivalók után pedig a tájegység gasztroélményeit is felfedezhetjük – akár egy remek borvacsora keretében.

Hévízi élmények

Itt is nyílt új, gyerekbarát szálloda, pazar wellness szolgáltatásokkal. Ha kevésbé akarja a természetet járni valaki, egy utalvány ideális lehet, ráadásul télen is vannak érdekes programok a környéken – mondja az utazási szakértő, majd hozzáteszi, hogy akár kastélytúrára is indulhatunk Keszthelyre.