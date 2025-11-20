Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Már készülsz a karácsonyi vacsorára? Kiderült, így alakul a hal ára

hal
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 09:37 / FRISSÍTÉS: 2025. november 20. 09:54
karácsonyi vacsoraárak
A tél óta tartó aszály jelentős kihívást jelentett a haltermelők számára, akik ennek ellenére összességében közepes évet zárnak idén. Mutatjuk, mi várható karácsonykor!
Bors
A szerző cikkei

A termelők nem terveznek áremelést idén, így amennyiben a kereskedelmi láncok a tavalyi árréseket alkalmazzák, a családok idén is a tavalyi árszinteken juthatnak majd hozzá a karácsonyi halhoz - közölte az Agroinform.hu csütörtökön az MTI-vel.

Erre készülj, ha hal is lesz a karácsonyi menüben
Kiderült, milyen árakra kell készülni, ha hal is lesz a karácsonyi menüben
Fotó: Pexels

Így alakulnak a halárak karácsonykor

A közlemény alapján az élőponty esetében kilogrammonként 2000 forint, a szeletelt ponty esetében 4000 forint körüli árat jelent az év végén; az afrikai harcsát filézve 4500, míg a szürke harcsát 8000 forint körüli összegért lehet majd megvásárolni.

Mint írták, a lakosság 80 százalékának karácsonyi asztalán idén is jelen lesz a hal, ennek köszönhetően az éves hazai halfogyasztás 35-40 százaléka karácsonyra koncentrálódik.

Kitértek arra is, hogy egy, az Agroinform.hu olvasói körében korábban elvégzett felmérés szerint a családok 80 százalékában kerül hal karácsonyi vacsoraként: ilyenkor a halat fogyasztók 85 százaléka pontyot dolgoz fel, de 32 százalékuk harcsát is vásárol a karácsonyi menühöz.

Az afrikai harcsa is kelendő ilyenkor (13 százalék), és jól fogy a busa és a lazac (11-11 százalék) is.

A halból főként - az esetek 81 százalékában - halászlé készül, de a rántott hal is nagyon népszerű (65 százalék), míg roston elkészített vagy grillezett halat a családok 15 százaléka eszik karácsonykor.

A hazai halfogyasztás az évi 6,5-7 kilogramm/fővel kevesebb mint harmada az EU átlagának, ráadásul ennek a mennyiségnek mindössze negyedét termelik itthoni tavakban, a többi külföldről származó, jobbára tengerekből származó importtermék - közölték.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu