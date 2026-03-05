Új fejezet Tolvai Reni életében: dögös képpel közölte a hírt

Tolvai Reni újabb bombával érkezik: ezúttal egy teljesen új szintre emelte a dolgokat.

Tolvai Reni új videóklippel érkezik

Legújabb videóklipjének forgatásáról osztott meg egy képet, amivel megmutatta, milyen energiája lesz ennek az új fejezetnek.

Reni egy piros terepjárón pózolt bőrcsizmában és szemüvegben, igazi tüzes energiát átadva a kamerán keresztül.

Legújabb slágerét „Feel the Fire”-nek hívják, amelyről egyelőre csak annyit árult el, hogy hamarosan érkezik. Az énekesnő a Nagy Duett-beli szereplése mellett sem áll meg: saját számainak kiadására és kreatív ötleteinek megvalósítására is időt teremt.

Tolvai Reni újra forgat