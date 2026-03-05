Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Új fejezet Tolvai Reni életében: dögös képpel közölte a hírt

Tolvai Reni
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 14:45
Az énekesnő egy terepjárón pózolt a kameráknak. Tolvai Reni új dala hamarosan érkezik.
Tolvai Reni újabb bombával érkezik: ezúttal egy teljesen új szintre emelte a dolgokat.

Tolvai Reni új videóklippel érkezik
Legújabb videóklipjének forgatásáról osztott meg egy képet, amivel megmutatta, milyen energiája lesz ennek az új fejezetnek.

Reni egy piros terepjárón pózolt bőrcsizmában és szemüvegben, igazi tüzes energiát átadva a kamerán keresztül.

Legújabb slágerét „Feel the Fire”-nek hívják, amelyről egyelőre csak annyit árult el, hogy hamarosan érkezik. Az énekesnő a Nagy Duett-beli szereplése mellett sem áll meg: saját számainak kiadására és kreatív ötleteinek megvalósítására is időt teremt.

