Kiesett a babakocsiból egy gyermek egy felelőtlen autós miatt: körözést indított a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 14:40
Az eset Győrben történt.
A Győri Rendőrkapitányság bűnügyi büntetőeljárást indított segítségnyújtás elmulasztás vétség miatt ismeretlen gépjárművezető ellen miután március 2-án 14 óra 40 perc körül egy ismeretlen forgalmi rendszámú, fehér színű Suzuki személygépkocsival közlekedett egy gépjárművezető Győrben, a Puskás Tivadar utcában, a Vágóhíd utca felől az Ipar utca irányába. Amikor az előtte haladó autóbuszt megelőzte, azt hirtelen fékezésre kényszerítette, amelynek következtében a buszon lévő babakocsiból egy kisgyermek kiesett és megsérült.

Az ismeretlen gépjárművezető a helyszínről segítségnyújtás és adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.

Az eset körülményeinek tisztázása, valamint az ismeretlen személy felderítése érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is

- írják.

 

