Kiesett a babakocsiból egy gyermek egy felelőtlen autós miatt: körözést indított a rendőrség

A Győri Rendőrkapitányság bűnügyi büntetőeljárást indított segítségnyújtás elmulasztás vétség miatt ismeretlen gépjárművezető ellen miután március 2-án 14 óra 40 perc körül egy ismeretlen forgalmi rendszámú, fehér színű Suzuki személygépkocsival közlekedett egy gépjárművezető Győrben, a Puskás Tivadar utcában, a Vágóhíd utca felől az Ipar utca irányába. Amikor az előtte haladó autóbuszt megelőzte, azt hirtelen fékezésre kényszerítette, amelynek következtében a buszon lévő babakocsiból egy kisgyermek kiesett és megsérült.
Az ismeretlen gépjárművezető a helyszínről segítségnyújtás és adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.
Az eset körülményeinek tisztázása, valamint az ismeretlen személy felderítése érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is
- írják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.