Vilmos herceg uralkodása gyökeres változást hozna a királyi családnak?

katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 14:30
királyi családVilmos herceg
A királyi család modernizálását már Károly király is kézbe vette. Vilmos herceg uralkodása már most gyökeres változásokat ígér.
Vilmos herceg régóta törekszik arra, hogy saját elképzelései szerint közelítse majd meg királyi szerepét.

Vilmos herceg, Katalin hercegné, AFP
Vilmos herceg uralkodása már most különlegesnek ígérkezik / Fotó: AFP

Vilmos herceg munkáját már apukája is elkezdte

Russell Myers királyi író szerint Károly királynak is megvoltak a saját elképzelései a monarchiáról, különösen a dolgozó királyi családtagok számának csökkentéséről. Senki sem gondolta volna, hogy ez Harry herceget és Meghan Markle-t is érinti, ám a pár András Mountbatten-Windsorral együtt jelenleg nem dolgozó királyi családtag.

András exherceg 2019 óta nem lát el királyi feladatokat, miután vádak merültek fel a Jeffrey Epsteinnel, az elítélt szexuális bűnözővel való kapcsolatával összefüggésben. Myers szerint Károly királynak bár jelenleg megpróbáltató a család helyzete, arra koncentrál, hogy a családtagok sokkal felelősségteljesebben járjanak el.

Az író hozzátette, hogy a walesi herceg és hercegné teljesen másképp látja a monarchia jövőjét. Nemcsak felelősségre vonhatónak kell lennie az intézménynek, hanem a fiatalabb generációval is összhangban kell állnia - nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem világszerte.

Létre kell hozni egy olyan rendszert, amely az emberek számára működik, és minden bizonnyal megpróbálják majd rendbe tenni a családi életüket, majd a nyilvános megjelenésükön dolgoznak, és ez nagyon-nagyon különbözik attól, ahogyan az előző generációk dolgoztak

- mondta Myers.

Chris Jackson, aki több mint két évtizede fotózza a brit királyi családot, szintén arról beszélt, hogy változásokat észlelt a király uralkodása alatt. Elmondása szerint Károly király mindig is arra fókuszált, hogy kapcsolatot teremtsen a világ különböző részein élő emberekkel, kultúrák és nyelvek között, hihetetlen munkamoráljának és kötelességtudatának köszönhetően - írja az InStyle.

A királyi család előrehalad, tiszteletben tartja a hagyományokat, miközben nyitottabb és modernebb megközelítést alkalmaz a monarchiával kapcsolatban

- mondta a fotós.

 

