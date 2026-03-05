Vilmos herceg uralkodása gyökeres változást hozna a királyi családnak?

Vilmos herceg régóta törekszik arra, hogy saját elképzelései szerint közelítse majd meg királyi szerepét.

Vilmos herceg uralkodása már most különlegesnek ígérkezik / Fotó: AFP

Vilmos herceg munkáját már apukája is elkezdte

Russell Myers királyi író szerint Károly királynak is megvoltak a saját elképzelései a monarchiáról, különösen a dolgozó királyi családtagok számának csökkentéséről. Senki sem gondolta volna, hogy ez Harry herceget és Meghan Markle-t is érinti, ám a pár András Mountbatten-Windsorral együtt jelenleg nem dolgozó királyi családtag.

András exherceg 2019 óta nem lát el királyi feladatokat, miután vádak merültek fel a Jeffrey Epsteinnel, az elítélt szexuális bűnözővel való kapcsolatával összefüggésben. Myers szerint Károly királynak bár jelenleg megpróbáltató a család helyzete, arra koncentrál, hogy a családtagok sokkal felelősségteljesebben járjanak el.

Az író hozzátette, hogy a walesi herceg és hercegné teljesen másképp látja a monarchia jövőjét. Nemcsak felelősségre vonhatónak kell lennie az intézménynek, hanem a fiatalabb generációval is összhangban kell állnia - nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem világszerte.

Létre kell hozni egy olyan rendszert, amely az emberek számára működik, és minden bizonnyal megpróbálják majd rendbe tenni a családi életüket, majd a nyilvános megjelenésükön dolgoznak, és ez nagyon-nagyon különbözik attól, ahogyan az előző generációk dolgoztak

- mondta Myers.

Chris Jackson, aki több mint két évtizede fotózza a brit királyi családot, szintén arról beszélt, hogy változásokat észlelt a király uralkodása alatt. Elmondása szerint Károly király mindig is arra fókuszált, hogy kapcsolatot teremtsen a világ különböző részein élő emberekkel, kultúrák és nyelvek között, hihetetlen munkamoráljának és kötelességtudatának köszönhetően - írja az InStyle.

A királyi család előrehalad, tiszteletben tartja a hagyományokat, miközben nyitottabb és modernebb megközelítést alkalmaz a monarchiával kapcsolatban

- mondta a fotós.