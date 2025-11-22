Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Stresszmentes karácsonyi ajándékbeszerzés? 5+1 tipp, hogy valóban békésen teljen a bevásárlás

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 09:15
Az egyik legnagyobb feszültségforrás az ünnephez közeledve a meglepetések összegyűjtése. Nem véletlenül okoz évről évre egyre több stresszt a karácsonyi ajándékbeszerzés, hiszen sok helyen már kora ősszel megjelennek a nyomasztó, vásárlásra ösztönző kirakatok. Néhány tudatos praktikával azonban megőrizhetjük a nyugalmunkat és megelőzhetjük, hogy beszippantson a fogyasztói kultúra trükkös rendszere.
László Juli
A szerző cikkei

Vannak, akik imádnak vásárolni, kifejezetten élmény számukra a karácsonyi ajándékbeszerzés, melynek során még a szeretteikhez is közelebb kerülnek, legalábbis gondolatban. Másoknak viszont igazi nyűg ez a procedúra, ami meglehetősen időigényes, rengeteg stresszel jár, és nagy fokú türelmet is kíván. Mindezt elkerülni nem feltétlenül lehet, azért viszont sokat tehetünk, hogy csökkentsük a kellemetlenségek mértékét. Például azzal, hogy konkrét tervet állítunk fel, és tudatosan visszük véghez a vásárlás folyamatát.

Karácsonyi ajándékbeszerzést tart a fiatal nő.
A karácsonyi ajándékbeszerzés jó élmény is lehet, ha nem társul hozzá stressz
Fotó: 123RF
  • Így lehet stresszmentes a karácsonyi bevásárlás.
  • Milyen listákat és elektronikus tervezőket használhatunk.
  • Hol érdemes vásárolni.
  • A tökéletes ajándék szükségessége.

Lássunk neki a karácsonyi ajándékbeszerzésnek időben

A legtöbben ott csúsznak el, hogy mindent az utolsó 1-2 hétre hagynak, így a tömött bevásárlóközpontokkal, zsúfol boltokkal, türelmetlen vásárlókkal és eladókkal, valamint a mindenkiből áradó extrém feszültséggel találkoznak. Ez nemcsak a karácsonyi ajándékbeszerzést, de az egész ünnepi hangulatot tönkreteheti. Kezdjük tehát el beszerezni a meglepetéseket legkésőbb az adventi időszak kezdetén.

Készítsünk listát a terveinkről

Ha ötletek nélkül, a „valamit kell vásárolni” gondolatával indulunk útnak, annak rossz vége lehet: előfordulhat, hogy az adott személyhez nem illő ajándékkal térünk haza, de az is, hogy impulzív módon túl sok dolgot veszünk meg. A legjobb, ha még az ajándékbeszerzés előtt időt szakítunk a tervezésre, végiggondoljuk, hogy a szeretteink minek örülnének, felidézzük, hogy vannak-e régebb óta hangoztatott kívánságaik, vagy egyszerűen megkérdezzük tőlük, hogy minek örülnének. Egyre gyakoribb ugyanis, hogy családon belül konkrét kívánalmakkal segítik egymást a tagok, ami sok szempontból előnyös szokás.

Dolgozzunk letölthető tervezőkkel

Ha vizuális alkatok vagyunk, készíthetünk saját tervezőt, de le is tölthetünk ilyet az internetről. Ezek a kiegészítő megoldások remek „sorvezetők” lehetnek, és segíthetnek egy helyen látni az ötleteket. Amikor pedig megszereztünk egy-egy tételt, látványosan kipipálhatjuk, kihúzhatjuk őket, ami még az elégedettségérzetünket is növelheti. A tervezőben ne felejtsük el a költségkeretet is meghatározni.

Extra tippek

  • Jelöljünk ki konkrét napokat és órákat, majd tartsuk magunkat ehhez. Így nem nyúlik el a beszerzés folyamata őrült módon, és a rohanást is elkerülhetjük. 
  • A nehezebben beszerezhető és népszerű ajándékokkal kezdjünk, nehogy ne érkezzenek meg vagy elfogyjanak. Ezután haladjunk a szinte mindenhol megtalálható meglepetések irányába.
  • Ne feledkezzünk meg a csomagolóanyagokról és az ehhez kapcsolódó kellékekről sem.
Karácsonyi ajándékbeszerzést végez egy fiatal nő online, a telefonján keresztül.
Az otton melegéből is intézhetjük a karácsonyi ajándékbeszerzést, ha pontosan tudjuk, mit szeretnénk venni
Fotó: bbernard / shutterstock

Lehetőleg vásároljunk egy helyen

Segítjük a saját életünket, ha leredukáljuk az ajándékok beszerzési helyét, melyeknek előzetesen nézzünk utána. Ez lehet egy adott beváráslóközpont vagy pláza, és konkrét városrész is, amin nem megyünk túl. A jó ajándékokért ugyanis nem kell okvetlenül órákig bolyonganunk és sok-sok kilométert megtennünk. Válasszuk a kényelmesebb és kevésbé időigényes megoldást, hiszen ez is remekül működhet.

Kész tervekkel irány az online bolt

Amennyiben nincsenek kérdések és kételyek bennünk, és pontosan tudjuk, kinek mit szeretnénk ajándékozni, akár a kanapéról is elintézhetjük a karácsonyi ajándékbeszerzést. Az online boltokban egyszerűen megvehetjük a tárgyi, de az élményajándékokat is, ezzel pedig nemcsak időt spórolunk, de elkerülhetjük a tömegeket, és megkímélhetjük magunkat a vásárlás extra terhétől is. Arra viszont különösen figyeljünk, hogy az egyes webshopok milyen kiszállítási határidővel dolgoznak.

Végül: engedjük el a tökéletes ajándék vágyát

Talán a legfontosabb tanács a karácsonyi beszerzőtúrára nézve, hogy kövessük a „kevesebb néha több” elvét. Ne hagyjuk, hogy a maximalizmusunk túlzásokba sodorjon, és anyagilag, illetve mentálisan is kizsigereljen. A tökéletes ajándék sokszor egy nem létező vágyálom, ehelyett töltsünk értékes időt a szeretteinkkel, beszélgessünk velük és kerüljünk hozzájuk közel, hogy rájöjjünk, mire is vágynak valójában. Ilyen módon megtalálhatjuk arra a kérdésre a választ, hogy mi lenne a legjobb, és legnagyobb örömet kiváltó ajándék, ami gyakran egészen apró dolog.

Szeretnéd megvalósítani a stresszmentes karácsonyt? Meríts ötleteket ebből a videóból is:

