Stresszmentes karácsonyi ajándékbeszerzés? 5+1 tipp, hogy valóban békésen teljen a bevásárlás

Vannak, akik imádnak vásárolni, kifejezetten élmény számukra a karácsonyi ajándékbeszerzés, melynek során még a szeretteikhez is közelebb kerülnek, legalábbis gondolatban. Másoknak viszont igazi nyűg ez a procedúra, ami meglehetősen időigényes, rengeteg stresszel jár, és nagy fokú türelmet is kíván. Mindezt elkerülni nem feltétlenül lehet, azért viszont sokat tehetünk, hogy csökkentsük a kellemetlenségek mértékét. Például azzal, hogy konkrét tervet állítunk fel, és tudatosan visszük véghez a vásárlás folyamatát.

A karácsonyi ajándékbeszerzés jó élmény is lehet, ha nem társul hozzá stressz

Fotó: 123RF

Így lehet stresszmentes a karácsonyi bevásárlás.

Milyen listákat és elektronikus tervezőket használhatunk.

Hol érdemes vásárolni.

A tökéletes ajándék szükségessége.

Lássunk neki a karácsonyi ajándékbeszerzésnek időben

A legtöbben ott csúsznak el, hogy mindent az utolsó 1-2 hétre hagynak, így a tömött bevásárlóközpontokkal, zsúfol boltokkal, türelmetlen vásárlókkal és eladókkal, valamint a mindenkiből áradó extrém feszültséggel találkoznak. Ez nemcsak a karácsonyi ajándékbeszerzést, de az egész ünnepi hangulatot tönkreteheti. Kezdjük tehát el beszerezni a meglepetéseket legkésőbb az adventi időszak kezdetén.

Készítsünk listát a terveinkről

Ha ötletek nélkül, a „valamit kell vásárolni” gondolatával indulunk útnak, annak rossz vége lehet: előfordulhat, hogy az adott személyhez nem illő ajándékkal térünk haza, de az is, hogy impulzív módon túl sok dolgot veszünk meg. A legjobb, ha még az ajándékbeszerzés előtt időt szakítunk a tervezésre, végiggondoljuk, hogy a szeretteink minek örülnének, felidézzük, hogy vannak-e régebb óta hangoztatott kívánságaik, vagy egyszerűen megkérdezzük tőlük, hogy minek örülnének. Egyre gyakoribb ugyanis, hogy családon belül konkrét kívánalmakkal segítik egymást a tagok, ami sok szempontból előnyös szokás.

Dolgozzunk letölthető tervezőkkel

Ha vizuális alkatok vagyunk, készíthetünk saját tervezőt, de le is tölthetünk ilyet az internetről. Ezek a kiegészítő megoldások remek „sorvezetők” lehetnek, és segíthetnek egy helyen látni az ötleteket. Amikor pedig megszereztünk egy-egy tételt, látványosan kipipálhatjuk, kihúzhatjuk őket, ami még az elégedettségérzetünket is növelheti. A tervezőben ne felejtsük el a költségkeretet is meghatározni.