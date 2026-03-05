Orbán Viktor újabb rajzzal állt elő - még nyereményjátékot is hirdetett

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor ismét interjút adott Rónai Egonnak. A miniszterelnök a legutóbbi beszélgetéshez hasonlóan most is rajzolt.

Rónai Egon és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

A kormányfő most a közösségi oldalán mutatta meg, mit alkotott a beszélgetés során. Orbán Viktor ezúttal nyereményjátékot is hirdetett, a sikeres megfejtő ugyanis megkapja a rajzot.

- olvasható a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.