Fényes nappal sújt le a halálos villám: rejtélyes híresség horrorisztikus tragédiáját jósolta meg Nostradamus

A francia látnok, Nostradamus számos jóslatot hagyott hátra a jövő eseményeiről, és ez alól a 2026-os év sem kivétel. A 16. századi próféta több nyugtalanító eseményt is előre jelzett, amelyek a hívek szerint még nem következtek be.

Nostradamus 2026: horrorisztikus jövőt jósolt a francia látnok Fotó: Bridgeman Images via AFP / AFP

Nostradamus 2026: horrorisztikus jövőt jósolt a francia látnok

Nostradamus minden próféciáját rejtélyes négysoros versekbe (kvatrainokba) foglalta, amelyekbe állítólag a világ jövőbeli eseményeinek sorsát rejtette. Az 1555-ben megjelent fő műve, A próféciák összesen 942 ilyen négysoros verset tartalmazott.

Hét hónapig tartó nagy háború

Az egyik négysoros így szól:

Hét hónapig tartó nagy háború, a nép gonoszság miatt hal meg.

Rouen, Évreux – a király nem vall kudarcot.

Sokan ezt a versszakot könnyen összefüggésbe hozzák az Oroszország és Ukrajna között zajló háborúval. Egyesek szerint Nostradamus korábban is megjövendölte a fegyveres konfliktusokat, például ezzel a sorral: „Két városon belül olyan csapások lesznek, amilyeneket még soha nem látott a világ”.

Egyes értelmezések szerint ez a jóslat az Egyesült Államok által a második világháború végén a japán Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombákra utal.

Hatalmas méhraj

Nostradamus különösebb jóslatai közé tartozik egy olyan versszak is, amely szerint „a méhek hatalmas raját éjszakai rajtaütés kelti életre”. Egyesek úgy vélik, hogy ez akár 2026-ban is bekövetkezhet, mivel szerintük a verssor a 26-os számhoz kapcsolódik.

Hogy a „méhek” valójában mit jelképezhetnek, továbbra is rejtély. Sokak szerint ugyanis valószínűtlen, hogy egy valódi méhraj egy „rajtaütéssel” jelentős pusztítást tudna okozni.