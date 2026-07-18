Fényes nappal sújt le a halálos villám: rejtélyes híresség horrorisztikus tragédiáját jósolta meg Nostradamus

A francia látnok, Nostradamus számos jóslatot hagyott hátra a jövő eseményeiről, és ez alól a 2026-os év sem kivétel. A 16. századi próféta több nyugtalanító eseményt is előre jelzett, amelyek a hívek szerint még nem következtek be.
Nostradamus minden próféciáját rejtélyes négysoros versekbe (kvatrainokba) foglalta, amelyekbe állítólag a világ jövőbeli eseményeinek sorsát rejtette. Az 1555-ben megjelent fő műve, A próféciák összesen 942 ilyen négysoros verset tartalmazott.
Az egyik négysoros így szól:
Hét hónapig tartó nagy háború, a nép gonoszság miatt hal meg.
Rouen, Évreux – a király nem vall kudarcot.
Sokan ezt a versszakot könnyen összefüggésbe hozzák az Oroszország és Ukrajna között zajló háborúval. Egyesek szerint Nostradamus korábban is megjövendölte a fegyveres konfliktusokat, például ezzel a sorral: „Két városon belül olyan csapások lesznek, amilyeneket még soha nem látott a világ”.
Egyes értelmezések szerint ez a jóslat az Egyesült Államok által a második világháború végén a japán Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombákra utal.
Nostradamus különösebb jóslatai közé tartozik egy olyan versszak is, amely szerint „a méhek hatalmas raját éjszakai rajtaütés kelti életre”. Egyesek úgy vélik, hogy ez akár 2026-ban is bekövetkezhet, mivel szerintük a verssor a 26-os számhoz kapcsolódik.
Hogy a „méhek” valójában mit jelképezhetnek, továbbra is rejtély. Sokak szerint ugyanis valószínűtlen, hogy egy valódi méhraj egy „rajtaütéssel” jelentős pusztítást tudna okozni.
A Centuria I. 26. versszaka szerint Nostradamus azt írja:
A nagy embert nappal villámcsapás sújtja.
Ez a kiemelkedő személy lehet akár egy uralkodó, egy világszintű politikai vezető vagy egy ismert híresség is. A jóslat értelmezése szerint azonban egy dolog biztosnak tűnik: az illetőt fényes nappal éri villámcsapás. Egyes találgatások szerint akár az is elképzelhető, hogy 2026-ban egy vörös szőnyeges eseményen történik ilyen rendkívüli eset.
Ez a jóslat különösen hátborzongató, és egy konkrét, ma is létező helyszínhez köthető. A baljós vers így szól:
A város által tanúsított kegy miatt... Ticino vérrel árad majd…
A Svájc olasz nyelvű kantonjára, Ticinóra vonatkozó jóslat meglehetősen sötét jövőképet fest. A „vér” egyes értelmezések szerint tömeges áldozatokkal járó tragédiát, járvány kitörését vagy valamilyen természeti katasztrófát jelképezhet.
A szkeptikusok ugyanakkor rámutatnak, hogy Nostradamus próféciáit középfrancia nyelven írta, szándékosan homályos latin fordulatokkal tarkítva. Emellett az évszázadok során készült számtalan kézirat, másolási hiba és eltérő értelmezés miatt rendkívül nehéz biztosan megállapítani, hogy a látnok valójában mire gondolt – írja a Daily Star.
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