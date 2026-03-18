Egyre híresebb a „Nostradamus-bébinek” nevezett gyermek, aki hátborzongató előrejelzéseket tett a szimulációs elméletről és egy hatalmas, 800 méteres cunamiról, amelyet „Flood 2.0”-nak neveznek, és amely állítólag 2026-ban érkezik.

A „Nostradamus-bébi” sem látja fényesen a jövőt

Hátborzongató jövendöléssel állt elő a „Nostradamus-bébi”

Egy kisgyerek, akit „Nostradamus-bébinek” neveztek el, bizarr jóslatokat fogalmazott meg arról, mit hoz a 2026-os év, sőt, egyesek szerint még a híres francia jós, Nostradamus előrejelzésein is túltesz.

Rémültnek érzem magam. Egyszerűen nem tudom, hogy mindenki, aki itt él, miért hiszi, hogy a Föld valódi. Valójában nem az, mert néhány tudós rájött… van egy hiba

- fogalmazott a gyermek. Amikor az anyja megkérdezte: „Akkor mi az életünk?”, a gyermek így válaszolt:

Nem tudom. Talán csak egy számítógép… mint egy szimuláció. Úgy érzem, mintha egy tudós kísérletezne apró kis emberekkel.

Egyik legsúlyosabb jóslata egy hatalmas áradásról szól. Figyelmeztetett egy cunamira, amely körülbelül 800 méter magas.

Flood 2.0-nak hívják. Lesznek cápák… nagy fehér cápák… amikor jön az ár.

Ez utóbbi azért is rémisztett meg sokakat, mert feltűnő hasonlóságot mutat Nostradamus egy jóslatával, amely szintén áradásra utalt - írja a Daily Star.

#spiritualtiktok #5d #5dtok ♬ original sound - TikTok Podcast Reelity Show @nebruhtv This kid didn’t just ramble - he delivered a full end-times prophecy with zero hesitation. He literally says: “There’s gonna be a tsunami… like 800 meters in the air.” “They call it The Flood 2.0.” “There’s gonna be sharks… great white sharks… when the flood comes.” Then he suddenly drops: “I’m horrified.” And he isn’t done - he shifts straight into simulation theory: “I just don’t know that everybody living here thinks the earth is real.” “But it’s not actually real, because some scientists found out… there’s a glitch.” Mom asks: “So what is our life then?” He answers: “I don’t know. Maybe it’s just a computer… like a simulation.” “I feel like it’s a scientist testing little tiny people.” “They really thought reality was real down here… but little people like us aren’t actually real.” Kids say strange things... but this level of detail? This calm? This storyline?? Do kids just make this up - or are they saying things they’re not supposed to understand? #spirituality



