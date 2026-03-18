Egyre híresebb a „Nostradamus-bébinek” nevezett gyermek, aki hátborzongató előrejelzéseket tett a szimulációs elméletről és egy hatalmas, 800 méteres cunamiról, amelyet „Flood 2.0”-nak neveznek, és amely állítólag 2026-ban érkezik.
Egy kisgyerek, akit „Nostradamus-bébinek” neveztek el, bizarr jóslatokat fogalmazott meg arról, mit hoz a 2026-os év, sőt, egyesek szerint még a híres francia jós, Nostradamus előrejelzésein is túltesz.
Rémültnek érzem magam. Egyszerűen nem tudom, hogy mindenki, aki itt él, miért hiszi, hogy a Föld valódi. Valójában nem az, mert néhány tudós rájött… van egy hiba
- fogalmazott a gyermek. Amikor az anyja megkérdezte: „Akkor mi az életünk?”, a gyermek így válaszolt:
Nem tudom. Talán csak egy számítógép… mint egy szimuláció. Úgy érzem, mintha egy tudós kísérletezne apró kis emberekkel.
Egyik legsúlyosabb jóslata egy hatalmas áradásról szól. Figyelmeztetett egy cunamira, amely körülbelül 800 méter magas.
Flood 2.0-nak hívják. Lesznek cápák… nagy fehér cápák… amikor jön az ár.
Ez utóbbi azért is rémisztett meg sokakat, mert feltűnő hasonlóságot mutat Nostradamus egy jóslatával, amely szintén áradásra utalt - írja a Daily Star.
