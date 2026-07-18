„Máig nem tudom kiverni a fejemből a látványt” – fiatal énekesnő halt meg a bártűzben, miközben barátja kétségbeesetten próbálta újraéleszteni

Egy közkedvelt énekesnő életét vesztette egy bárban kitört tűzvészben. Breeze, polgári nevén Nahathai Satjalert, a Tosakan nevű indie zenekar tagjaként lépett fel, és tragikus módon meghalt a Bangkok Chatuchak kerületében található Rong Beer Na Lat Phrao bárban július 12-én, vasárnap pusztító tűzben.

Pokoli csapda: elment az áram, majd a tűz végzett a gyönyörű énekesnővel

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Pokoli csapda: elment az áram, majd a tűz végzett a gyönyörű énekesnővel

A zenekar dobosa, Bew, valamint billentyűse, Kwang szintén a tűzvész 30 áldozata között volt. Breeze barátja, Athipat „Ice” Wijarn énekes és a zenekar vezetője megerősítette a szomorú hírt. A thai Hone-Krasae című televíziós műsorban így nyilatkozott:

A barátnőm holttestének kivitelét, a tűzben megégett barátom látványát és mindazt, ami történt, máig nem tudom kiverni a fejemből.

Elmondása szerint megpróbálta újraéleszteni Breeze-t, amikor a testét kivitték az épületből, és szájból szájba lélegeztetéssel próbált segíteni rajta, de már túl késő volt. Breeze már fiatal kora óta helyi fellépőhelyeken énekelt, később pedig Bangkokba költözött, hogy tovább építse zenei karrierjét.

A 11 tagú zenekar több tagja – amely thai és nemzetközi slágerek feldolgozásairól volt ismert – éppen a színpadon tartózkodott, amikor este 11 óra körül felcsaptak a lángok.

Athipat így emlékezett vissza:

A billentyűsünk vette észre először a füstöt, és rám kiáltott, hogy fussak. Amikor rájöttem, hogy tűz van, már éreztem a füst szagát... Kiabáltam a barátnőmnek (Breeze), de aztán elment az áram. Szörnyen érzem magam. Még mindig úgy gondolom, hogy túl későn reagáltam. Kiabálnom kellett volna, hogy figyelmeztessek mindenkit, de minden olyan gyorsan történt, és akkora káosz alakult ki, hogy egyszerűen nem volt rá idő.

A mentőszolgálatok nem sokkal éjfél után érkeztek a helyszínre, ahol azt látták, hogy a vendégek a lángok által elborított főbejáraton keresztül próbálnak menekülni.

Ez volt Thaiföld legsúlyosabb tűzesete azóta, hogy 2009 szilveszterén tűz ütött ki Bangkok Santika nevű szórakozóhelyén. A tragédia akkor 67 ember életét követelte, és több mint 200-an megsérültek – írja a Daily Star.