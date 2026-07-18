Tudod, mit jelent a következő 7 mondat? Ha igen, a kevesek közé tartozol!

Kétségtelen, hogy a szólások és közmondások nagyban gazdagították elődeink nyelvét, sajnos azonban mára a többségük kikopott a mindennapi használatból. Olyannyira, hogy a többség már nem is ismeri az alábbi mondatokat. Te is így vagy ezzel? Kvízünkből kiderül! Teszteld magad, hogy megtudd, mennyire őrzöd nyelvünk örökségeit!
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