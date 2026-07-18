Tudod, mit jelent a következő 7 mondat? Ha igen, a kevesek közé tartozol!

Kétségtelen, hogy a szólások és közmondások nagyban gazdagították elődeink nyelvét, sajnos azonban mára a többségük kikopott a mindennapi használatból. Olyannyira, hogy a többség már nem is ismeri az alábbi mondatokat. Te is így vagy ezzel? Kvízünkből kiderül! Teszteld magad, hogy megtudd, mennyire őrzöd nyelvünk örökségeit!

Vajon te hogy teljesítesz az alábbi kvízen?

Fotó: ESB Professional / Shutterstock

Kőkemény kvíz, amin 10 emberből 9 garantáltan elbukik